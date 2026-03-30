Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Tổn thất lớn của Mỹ ở Trung Đông: Mất máy bay và ảnh hưởng đến chiến lược

Các cuộc tấn công của Iran khiến Mỹ mất máy bay trị giá hàng trăm triệu USD, gây áp lực lớn lên lực lượng không quân và khả năng phòng thủ.

Nguyễn Cúc

Các hình ảnh và đoạn video mới công bố cho thấy một máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry (AWACS) của Không quân Mỹ đã bị phá hủy tại căn cứ không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, sau cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Iran.

Chiếc E-3G thuộc Không đoàn Kiểm soát trên không số 552, đóng tại căn cứ Tinker (bang Oklahoma), được xác định là đã bị đánh trúng trực tiếp. Hình ảnh hiện trường cho thấy phần đuôi máy bay - nơi đặt radar quay đặc trưng - bị phá hủy nặng nề. Giới phân tích nhận định đòn tấn công đã nhắm chính xác vào khu vực quan trọng nhất của máy bay, dù vẫn chưa rõ vũ khí được sử dụng là UAV hay tên lửa đạn đạo.

Chiếc E-3 của Không quân Mỹ bị phá hủy tại căn cứ không quân Prince Sultan ở Ả Rập Xê Út.

E-3 Sentry là một trong những tài sản hỗ trợ giá trị nhất của Không quân Mỹ, với giá trị ước tính gần 500 triệu USD, chỉ đứng sau máy bay chỉ huy chiến lược E-4B Nightwatch. Việc mất một máy bay loại này được đánh giá là tổn thất lớn chưa từng có trong cuộc xung đột hiện tại.

Đòn giáng vào hệ thống cảnh báo sớm

Sự phá hủy E-3 diễn ra trong bối cảnh mạng lưới phòng không và cảnh báo sớm của Mỹ tại Trung Đông đang chịu áp lực lớn. Trước đó, các cuộc tấn công của Iran được cho là đã phá hủy radar AN/FPS-132 trị giá hơn 1 tỷ USD tại Qatar, cùng hai radar AN/TPY-2 có giá từ 500 triệu đến 1 tỷ USD mỗi hệ thống.

Những tổn thất này khiến khả năng phát hiện sớm và đánh chặn các cuộc tấn công của Iran suy giảm đáng kể. Đồng thời, kho tên lửa đánh chặn của Mỹ và các đồng minh cũng đang dần cạn kiệt sau nhiều đợt giao tranh liên tiếp.

Đáng chú ý, việc thay thế E-3 không hề đơn giản. Chương trình máy bay cảnh báo sớm thế hệ mới E-7 Wedgetail của Mỹ chỉ mới được phê duyệt ngân sách vào đầu tháng 3 và còn phải xếp hàng chờ sản xuất, khiến khoảng trống năng lực có thể kéo dài.

Thiệt hại lan rộng tới lực lượng tiếp dầu

Không chỉ E-3, cuộc tấn công vào căn cứ Prince Sultan còn được cho là đã phá hủy ít nhất 3 máy bay tiếp dầu KC-135 Stratotanker, mỗi chiếc trị giá khoảng 53 triệu USD, và gây thương vong cho ít nhất 10 người.

Trước đó, một đợt tấn công khác hồi giữa tháng 3 đã làm hư hại ít nhất 5 chiếc KC-135 tại cùng căn cứ. Ngoài ra, một chiếc KC-135 khác đã bị phá hủy tại Iraq, trong khi một chiếc khác bị hư hại do các hoạt động phòng không của lực lượng địa phương.

Áp lực lớn lên năng lực không quân Mỹ

Các tổn thất liên tiếp đang đặt ra thách thức lớn đối với Không quân Mỹ, đặc biệt là trong lĩnh vực tiếp dầu trên không. Khi các căn cứ tiền phương bị đe dọa, máy bay chiến đấu buộc phải xuất kích từ khoảng cách xa hơn, kéo theo nhu cầu tiếp dầu tăng mạnh.

Trong khi đó, đội bay KC-135 đã cũ và đòi hỏi bảo dưỡng cao, còn số lượng máy bay tiếp dầu thế hệ mới KC-46 lại hạn chế và gặp nhiều vấn đề kỹ thuật. Điều này khiến khả năng duy trì các chiến dịch không kích cường độ cao của Mỹ bị ảnh hưởng đáng kể.

Giới phân tích nhận định, việc mất máy bay cảnh báo sớm E-3 cùng nhiều máy bay tiếp dầu có thể làm suy yếu đáng kể năng lực kiểm soát không phận và triển khai sức mạnh không quân của Mỹ tại Trung Đông trong giai đoạn tới.

Military Watch
Link bài gốc Copy link
https://militarywatchmagazine.com/article/footage-iran-destroy-500mil-flying-radar
Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Thực hư các cáo buộc Iran tấn công vào các nước Vùng Vịnh?

Nhiều vụ tấn công bí ẩn tại Trung Đông đang làm dấy lên tranh cãi, khi Iran liên tục cáo buộc Israel đứng sau các chiến dịch “cờ giả”.

Trong bối cảnh xung đột Iran-Israel leo thang, khái niệm “chiến dịch cờ giả” đang trở thành chủ đề tranh luận lớn. Đây là chiến thuật khi một bên tiến hành tấn công nhưng cố tình đổ lỗi cho đối phương, nhằm tạo cớ cho hành động quân sự hoặc gây sức ép chính trị.
Khái niệm này đã tồn tại trong lịch sử hàng trăm năm và thường được nhắc đến trong các nghiên cứu về an ninh quốc tế. Mục tiêu của chiến dịch “cờ giả” là định hình dư luận, huy động đồng minh hoặc cô lập đối thủ trên trường quốc tế.
Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Vì sao Pakistan nổi lên là bên trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran?

Pakistan bất ngờ nổi lên như một bên trung gian hòa giải tiềm năng giữa Mỹ và Iran trong bối cảnh lo ngại gia tăng về nguy cơ xung đột khu vực lan rộng hơn.

Trong bối cảnh lo ngại về một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn gia tăng sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích vào Iran từ cuối tháng 2/2026, Pakistan bất ngờ nổi lên như một nhà trung gian hòa giải tiềm năng, đề nghị giúp đưa Washington và Tehran đến bàn đàm phán.

Kết quả của nhiều tuần ngoại giao thầm lặng

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Chiến sự Trung Đông ngày 29/3, Israel tấn công dữ dội Iran

Israel tuyên bố tấn công liên tiếp phá hủy nhiều mục tiêu quân sự Iran. Trong ngày lại có thêm nhiều chỉ huy quân sự cùng một nhà khoa học hạt nhân bị sát hại.

Truyền hình Iran đưa tin tối 28/3 cho biết các vụ nổ dữ dội đã làm rung chuyển Shiraz ở miền nam nước này. Nhiều tiếng nổ lớn cũng được nghe thấy ở Tehran. Một cơ sở hàng không ở Kuhak, gần thủ đô, đã trở thành mục tiêu tấn công.

Một quả tên lửa cũng đã bắn trúng hệ thống phòng không tại sân bay Mehrabad ở Tehran. Trong khi đó, một nhà ga tại sân bay Bushehr ở miền nam Iran đã trở thành mục tiêu tấn công.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới