Israel tuyên bố tăng cường tấn công Hezbollah ở Lebanon

Quân đội Israel cho biết không quân nước này đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Lebanon.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, không quân Israel tiến hành các cuộc oanh kích nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Lebanon, bao gồm cả ở thung lũng Bekaa phía đông, vào tối 25/5, trong bối cảnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ gia tăng các đòn tấn công nhằm vào nhóm vũ trang này.

Cảnh báo của ông Netanyahu được đưa ra khi lực lượng Hezbollah gần đây liên tục sử dụng máy bay không người lái cáp quang để tấn công lực lượng Israel ở miền nam Lebanon và miền bắc Israel trong những tuần gần đây.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: UN Photo.

“Chúng tôi sẽ tấn công họ. Đúng là họ đang bắn máy bay không người lái vào chúng tôi, máy bay không người lái cáp quang. Chúng tôi có một đội đặc biệt đang xử lý vấn đề này và chúng tôi sẽ giải quyết được. Điều chúng ta cần làm lúc này là tăng cường các đòn tấn công. Chúng ta sẽ giáng cho họ những đòn chí mạng”, ông Netanyahu phát biểu trong một đoạn video đăng trên mạng xã hội.

Hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA) cho biết, sau khi ông Netanyahu đăng tải thông điệp, một số người dân bắt đầu rời khỏi các vùng ngoại ô phía nam Beirut, nơi lực lượng Hezbollah tăng cường hiện diện. NNA cũng cho biết, nhiều cuộc không kích đã nhắm vào thị trấn Mashghara ở vùng Bekaa vào tối 25/5.

Trong khi đó, lực lượng Hezbollah thông báo đã thực hiện 8 cuộc tấn công trong ngày, bao gồm một vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào binh sĩ Israel tại Misgav Am ở miền bắc Israel.

Các cuộc tấn công qua lại hàng ngày giữa Israel và Hezbollah vẫn tiếp diễn bất chấp lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian có hiệu lực từ ngày 17/4.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trước đó vào ngày 25/5 rằng Hezbollah đã phớt lờ nhiều yêu cầu ngừng bắn vào Israel, bao gồm cả một tối hậu thư gần đây.

Quan chức này nói thêm rằng, kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, Hezbollah đã phóng hơn một nghìn máy bay không người lái và hơn 700 quả rocket nhằm phá hoại các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Lebanon và Israel. "Tình trạng hiện tại là không thể kéo dài", quan chức này nhấn mạnh.

Bộ Y tế Lebanon cho biết, hơn 3.000 người đã thiệt mạng tại Lebanon trong các cuộc giao tranh gần đây. Ngoài ra, theo Văn phòng Thủ tướng Netanyahu, 22 binh sĩ Israel và một nhà thầu quốc phòng đã thiệt mạng tại hoặc gần miền nam Lebanon, cùng với hai dân thường thiệt mạng ở miền bắc Israel.

Quân sự - Thế giới

Israel tấn công miền Nam Lebanon, 19 người thiệt mạng

Các cuộc oanh kích của Israel tại miền nam Lebanon đã khiến ít nhất 19 người thiệt mạng, trong đó có 4 phụ nữ và 3 trẻ em.  

AP dẫn thông tin từ Bộ Y tế Lebanon cho biết, các cuộc không kích của Israel vào miền Nam Lebanon ngày 19/5 đã khiến ít nhất 19 người thiệt mạng, trong đó có 4 phụ nữ và 3 trẻ em. Vụ tấn công diễn ra bất chấp lệnh ngừng bắn mong manh do Mỹ làm trung gian giữa Israel và Lebanon.

Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về số thương vong hoặc thông tin chi tiết, nhưng cho biết từ chiều 18/5 đến chiều 19/5, họ đã tấn công hơn 25 địa điểm cơ sở hạ tầng của lực lượng Hezbollah ở miền nam Lebanon.

Quân sự - Thế giới

Số người thiệt mạng vì giao tranh ở Lebanon vượt quá 3.000

Bộ Y tế Lebanon cho biết số người tử vong trong các cuộc giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon từ ngày 2/3 đến nay đã vượt quá 3.000 người.

AP đưa tin, các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon vẫn tiếp diễn hàng ngày, ngay cả sau khi Israel và Lebanon đạt được thỏa thuận ngừng bắn bắt đầu từ ngày 17/4 và được gia hạn đến tháng 6/2026. Quân đội Israel vẫn hiện diện trên nhiều vùng rộng lớn ở miền nam Lebanon.

Theo Bộ Y tế Lebanon ngày 18/5, số người tử vong trong các cuộc giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon kể từ ngày 2/3 đến nay đã vượt quá 3.000 người.

Quân sự - Thế giới

Hé lộ 5 yêu cầu của Mỹ trong đề xuất hòa bình với Iran

Truyền thông Iran đưa tin Mỹ "không đưa ra bất kỳ nhượng bộ cụ thể nào" trong phản hồi mới nhất đối với đề xuất của Iran.

Truyền thông Iran đưa tin ngày 17/5, Mỹ "không đưa ra bất kỳ nhượng bộ cụ thể nào" trong phản hồi mới nhất đối với đề xuất của Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến nổ ra từ ngày 28/2.

"Mỹ không đưa ra bất kỳ nhượng bộ cụ thể nào nhưng lại muốn đạt được những điều mà họ không thể có được khi gây chiến. Điều này sẽ dẫn đến bế tắc trong các cuộc đàm phán", hãng Mehr đưa tin.

