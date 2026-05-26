Israel tuyên bố tăng cường tấn công Hezbollah ở Lebanon

AP đưa tin, không quân Israel tiến hành các cuộc oanh kích nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Lebanon, bao gồm cả ở thung lũng Bekaa phía đông, vào tối 25/5, trong bối cảnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ gia tăng các đòn tấn công nhằm vào nhóm vũ trang này.

Cảnh báo của ông Netanyahu được đưa ra khi lực lượng Hezbollah gần đây liên tục sử dụng máy bay không người lái cáp quang để tấn công lực lượng Israel ở miền nam Lebanon và miền bắc Israel trong những tuần gần đây.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

“Chúng tôi sẽ tấn công họ. Đúng là họ đang bắn máy bay không người lái vào chúng tôi, máy bay không người lái cáp quang. Chúng tôi có một đội đặc biệt đang xử lý vấn đề này và chúng tôi sẽ giải quyết được. Điều chúng ta cần làm lúc này là tăng cường các đòn tấn công. Chúng ta sẽ giáng cho họ những đòn chí mạng”, ông Netanyahu phát biểu trong một đoạn video đăng trên mạng xã hội.

Hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA) cho biết, sau khi ông Netanyahu đăng tải thông điệp, một số người dân bắt đầu rời khỏi các vùng ngoại ô phía nam Beirut, nơi lực lượng Hezbollah tăng cường hiện diện. NNA cũng cho biết, nhiều cuộc không kích đã nhắm vào thị trấn Mashghara ở vùng Bekaa vào tối 25/5.

Trong khi đó, lực lượng Hezbollah thông báo đã thực hiện 8 cuộc tấn công trong ngày, bao gồm một vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào binh sĩ Israel tại Misgav Am ở miền bắc Israel.

Các cuộc tấn công qua lại hàng ngày giữa Israel và Hezbollah vẫn tiếp diễn bất chấp lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian có hiệu lực từ ngày 17/4.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trước đó vào ngày 25/5 rằng Hezbollah đã phớt lờ nhiều yêu cầu ngừng bắn vào Israel, bao gồm cả một tối hậu thư gần đây.

Quan chức này nói thêm rằng, kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, Hezbollah đã phóng hơn một nghìn máy bay không người lái và hơn 700 quả rocket nhằm phá hoại các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Lebanon và Israel. "Tình trạng hiện tại là không thể kéo dài", quan chức này nhấn mạnh.

Bộ Y tế Lebanon cho biết, hơn 3.000 người đã thiệt mạng tại Lebanon trong các cuộc giao tranh gần đây. Ngoài ra, theo Văn phòng Thủ tướng Netanyahu, 22 binh sĩ Israel và một nhà thầu quốc phòng đã thiệt mạng tại hoặc gần miền nam Lebanon, cùng với hai dân thường thiệt mạng ở miền bắc Israel.

