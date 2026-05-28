Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Israel mở rộng tấn công, yêu cầu cư dân khắp Nam Lebanon sơ tán

Quân đội Israel đã yêu cầu cư dân khắp miền Nam Lebanon sơ tán khi họ mở rộng các hoạt động quân sự tại khu vực này.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Quân đội Israel ngày 27/5 đã yêu cầu cư dân khắp miền Nam Lebanon sơ tán trong bối cảnh họ mở rộng các hoạt động quân sự tại khu vực này, đồng thời tuyên bố sẽ "sử dụng vũ lực tối đa" chống lại lực lượng Hezbollah tại Lebanon.

Lời cảnh báo được đưa ra một ngày sau khi Quân đội Israel giao tranh với lực lượng Hezbollah dọc theo một con sông chiến lược ở miền Nam Lebanon, và Quân đội Israel tiến sâu hơn về phía bắc.

aplebanon.jpg
Người dân tìm kiếm trong đống đổ nát của những ngôi nhà bị phá hủy trong cuộc không kích của Israel tại làng Charnay phía nam Lebanon ngày 27/5/2026. Ảnh: AP/Mohammed Zaatari.

Quân đội Israel đã vượt qua sông Litani, tiến gần hơn đến thành phố Nabatiyeh ở phía nam. Giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah cũng leo thang tại thị trấn Zawtar al-Sharqieh, dọc theo con sông chiến lược này.

Trước đó, quân đội Israel đã kêu gọi cư dân Nabatiyeh và thành phố Tyre dọc bờ biển Địa Trung Hải sơ tán và tránh xa khu vực này, viện dẫn lý do các thành viên Hezbollah hiện diện ở đó.

"Những người không có nơi nào để đi vẫn ở lại thành phố", Moussa Nasrallah thuộc Lực lượng Phòng vệ Dân sự Lebanon cho biết. Ông và các nhân viên cứu hộ khác đã hỗ trợ việc sơ tán người cao tuổi và những người khác ở vùng xa hơn.

Ông Nasrallah cho biết, ít nhất 4 cuộc không kích của Israel diễn ra gần Tyre kể từ khi cảnh báo được đưa ra. Quân đội Israel khẳng định họ chỉ nhắm vào "trung tâm chỉ huy" thuộc về Hezbollah mà không cung cấp thêm chi tiết.

Trong khi đó, Hezbollah đã nhận trách nhiệm về một số vụ tấn công nhằm vào binh sĩ Israel ở Lebanon và các ngôi làng biên giới phía bắc Israel.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel tăng cường tấn công tại Dải Gaza hồi năm 2025

Nguồn video: VTV

#Israel tấn công Lebanon #Israel yêu cầu cư dân Nam Lebanon sơ tán #Lebanon #xung đột Israel Hezbollah #lực lượng Hezbollah

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Israel tấn công miền Nam Lebanon, 19 người thiệt mạng

Các cuộc oanh kích của Israel tại miền nam Lebanon đã khiến ít nhất 19 người thiệt mạng, trong đó có 4 phụ nữ và 3 trẻ em.  

AP dẫn thông tin từ Bộ Y tế Lebanon cho biết, các cuộc không kích của Israel vào miền Nam Lebanon ngày 19/5 đã khiến ít nhất 19 người thiệt mạng, trong đó có 4 phụ nữ và 3 trẻ em. Vụ tấn công diễn ra bất chấp lệnh ngừng bắn mong manh do Mỹ làm trung gian giữa Israel và Lebanon.

Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về số thương vong hoặc thông tin chi tiết, nhưng cho biết từ chiều 18/5 đến chiều 19/5, họ đã tấn công hơn 25 địa điểm cơ sở hạ tầng của lực lượng Hezbollah ở miền nam Lebanon.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Số người thiệt mạng vì giao tranh ở Lebanon vượt quá 3.000

Bộ Y tế Lebanon cho biết số người tử vong trong các cuộc giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon từ ngày 2/3 đến nay đã vượt quá 3.000 người.

AP đưa tin, các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon vẫn tiếp diễn hàng ngày, ngay cả sau khi Israel và Lebanon đạt được thỏa thuận ngừng bắn bắt đầu từ ngày 17/4 và được gia hạn đến tháng 6/2026. Quân đội Israel vẫn hiện diện trên nhiều vùng rộng lớn ở miền nam Lebanon.

Theo Bộ Y tế Lebanon ngày 18/5, số người tử vong trong các cuộc giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon kể từ ngày 2/3 đến nay đã vượt quá 3.000 người.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Israel - Lebanon gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Israel và Lebanon đã nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày.

Theo thông báo của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 15/5, Israel và Lebanon đã nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày.

"Lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 16/4 sẽ được kéo dài thêm 45 ngày để tạo điều kiện cho các tiến triển tiếp theo", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Piggott cho biết trên mạng xã hội X.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới