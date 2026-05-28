Israel mở rộng tấn công, yêu cầu cư dân khắp Nam Lebanon sơ tán

Quân đội Israel đã yêu cầu cư dân khắp miền Nam Lebanon sơ tán khi họ mở rộng các hoạt động quân sự tại khu vực này.

AP đưa tin, Quân đội Israel ngày 27/5 đã yêu cầu cư dân khắp miền Nam Lebanon sơ tán trong bối cảnh họ mở rộng các hoạt động quân sự tại khu vực này, đồng thời tuyên bố sẽ "sử dụng vũ lực tối đa" chống lại lực lượng Hezbollah tại Lebanon.

Lời cảnh báo được đưa ra một ngày sau khi Quân đội Israel giao tranh với lực lượng Hezbollah dọc theo một con sông chiến lược ở miền Nam Lebanon, và Quân đội Israel tiến sâu hơn về phía bắc.

Người dân tìm kiếm trong đống đổ nát của những ngôi nhà bị phá hủy trong cuộc không kích của Israel tại làng Charnay phía nam Lebanon ngày 27/5/2026. Ảnh: AP/Mohammed Zaatari.

Quân đội Israel đã vượt qua sông Litani, tiến gần hơn đến thành phố Nabatiyeh ở phía nam. Giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah cũng leo thang tại thị trấn Zawtar al-Sharqieh, dọc theo con sông chiến lược này.

Trước đó, quân đội Israel đã kêu gọi cư dân Nabatiyeh và thành phố Tyre dọc bờ biển Địa Trung Hải sơ tán và tránh xa khu vực này, viện dẫn lý do các thành viên Hezbollah hiện diện ở đó.

"Những người không có nơi nào để đi vẫn ở lại thành phố", Moussa Nasrallah thuộc Lực lượng Phòng vệ Dân sự Lebanon cho biết. Ông và các nhân viên cứu hộ khác đã hỗ trợ việc sơ tán người cao tuổi và những người khác ở vùng xa hơn.

Ông Nasrallah cho biết, ít nhất 4 cuộc không kích của Israel diễn ra gần Tyre kể từ khi cảnh báo được đưa ra. Quân đội Israel khẳng định họ chỉ nhắm vào "trung tâm chỉ huy" thuộc về Hezbollah mà không cung cấp thêm chi tiết.

Trong khi đó, Hezbollah đã nhận trách nhiệm về một số vụ tấn công nhằm vào binh sĩ Israel ở Lebanon và các ngôi làng biên giới phía bắc Israel.

