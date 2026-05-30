Người đầu tiên được giải cứu thành công khỏi hang ngập nước ở Lào

AP đưa tin, vào tối 29/5, đội cứu hộ đã giải cứu thành công người đầu tiên trong 5 người dân địa phương bị mắc kẹt hơn 1 tuần trong hang động ngập nước ở Lào.

Các nhân viên cứu hộ Lào và Thái Lan đã đăng tải tin tức lên mạng xã hội, cùng với một video cho thấy người dân đầu tiên được đưa ra ngoài.

Lực lượng cứu hộ giải cứu người đầu tiên trong số 5 người dân làng (bên trái) bị mắc kẹt trong hang động ở tỉnh Xaisomboun, Lào, ngày 29/5/2026. Ảnh: Metta Tham Rescue Kalasin/AP.

Ông Chakkit Taengtang thuộc Hiệp hội Sai Than, một trong những tổ chức cứu hộ Thái Lan cho biết, việc giải cứu 4 người còn lại phải tạm hoãn đến ngày 30/5.

Trước đó, vào ngày 28/5, các đội cứu hộ đã bơm nước ra khỏi các lối đi bị ngập lụt trong hang động, nhưng một cơn mưa rào vào sáng sớm đã làm phức tạp thêm công việc của họ. Những người đàn ông bị mắc kẹt đã được cung cấp nước, thức ăn mềm và chăn giữ ấm.

Theo báo cáo, 8 cư dân đã vào hang động tuần trước và bị mắc kẹt bởi trận lũ quét chặn đường ra. Một người kịp thời thoát ra ngoài và báo cho chính quyền về tình hình của 7 người còn lại.

5 cư dân mắc kẹt được các thợ lặn tìm thấy còn sống hôm 27/5 trong khi 2 người vẫn mất tích.

Đội cứu hộ từ Lào và Thái Lan đã được các đồng nghiệp Nhật Bản và Malaysia hỗ trợ. Chuyên gia Indonesia và Pháp cũng được cho là sẽ đến hiện trường tại một khu vực hiểm trở ở tỉnh Xaisomboun, cách thủ đô Vientiane khoảng 120 km về phía bắc.

