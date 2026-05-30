Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Người đầu tiên được giải cứu thành công khỏi hang ngập nước ở Lào

Đội cứu hộ đã giải cứu thành công người đầu tiên trong 5 cư dân địa phương bị mắc kẹt hơn 1 tuần trong hang động ngập nước ở Lào.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, vào tối 29/5, đội cứu hộ đã giải cứu thành công người đầu tiên trong 5 người dân địa phương bị mắc kẹt hơn 1 tuần trong hang động ngập nước ở Lào.

Các nhân viên cứu hộ Lào và Thái Lan đã đăng tải tin tức lên mạng xã hội, cùng với một video cho thấy người dân đầu tiên được đưa ra ngoài.

ap26149588212560.jpg
Lực lượng cứu hộ giải cứu người đầu tiên trong số 5 người dân làng (bên trái) bị mắc kẹt trong hang động ở tỉnh Xaisomboun, Lào, ngày 29/5/2026. Ảnh: Metta Tham Rescue Kalasin/AP.

Ông Chakkit Taengtang thuộc Hiệp hội Sai Than, một trong những tổ chức cứu hộ Thái Lan cho biết, việc giải cứu 4 người còn lại phải tạm hoãn đến ngày 30/5.

Trước đó, vào ngày 28/5, các đội cứu hộ đã bơm nước ra khỏi các lối đi bị ngập lụt trong hang động, nhưng một cơn mưa rào vào sáng sớm đã làm phức tạp thêm công việc của họ. Những người đàn ông bị mắc kẹt đã được cung cấp nước, thức ăn mềm và chăn giữ ấm.

Theo báo cáo, 8 cư dân đã vào hang động tuần trước và bị mắc kẹt bởi trận lũ quét chặn đường ra. Một người kịp thời thoát ra ngoài và báo cho chính quyền về tình hình của 7 người còn lại.

5 cư dân mắc kẹt được các thợ lặn tìm thấy còn sống hôm 27/5 trong khi 2 người vẫn mất tích.

Đội cứu hộ từ Lào và Thái Lan đã được các đồng nghiệp Nhật Bản và Malaysia hỗ trợ. Chuyên gia Indonesia và Pháp cũng được cho là sẽ đến hiện trường tại một khu vực hiểm trở ở tỉnh Xaisomboun, cách thủ đô Vientiane khoảng 120 km về phía bắc.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Đội bóng Thái được tìm thấy sau 10 ngày mắc kẹt trong hang năm 2018

Nguồn video: Znews.vn
#giải cứu người mắc kẹt trong hang động ở Lào #mắc kẹt trong hang động ở Lào #Lào #hang động ngập nước ở Lào #Thái Lan

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Mắc kẹt trong hầm mỏ vì sạt lở đất, 5 công nhân tử vong

5 thợ mỏ được cho là đã tử vong sau khi bị mắc kẹt trong hầm mỏ vì sạt lở đất ở Nam Phi vào tuần trước.

AP đưa tin, sự cố xảy ra vào rạng sáng ngày 17/2 tại mỏ Ekapa ở Kimberley, thủ phủ của tỉnh Northern Cape, Nam Phi, khi một lượng nước, bùn đá đột ngột tràn vào một khu vực ngầm của mỏ chỉ trong vài phút, chặn lối vào tầng khai thác thấp nhất ở vị trí khoảng 800 mét dưới lòng đất. Vụ việc khiến 5 thợ mỏ bị mắc kẹt.

Chủ sở hữu công ty khai thác kim cương ở Nam Phi ngày 25/2 cho biết, 5 thợ mỏ vẫn mất tích và được cho là đã tử vong.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Cuộc sống của thủy thủ mắc kẹt trên biển vì xung đột Mỹ - Iran

Khoảng 20.000 thủy thủ trên hàng trăm tàu mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư, không thể vượt qua eo biển Hormuz vốn đang bị Iran phong tỏa gần như hoàn toàn.  

Suốt khoảng 8 tuần qua, thuyền trưởng Ấn Độ Rahul Dhar cùng thủy thủ đoàn của mình bị mắc kẹt trên một tàu chở dầu ở Vịnh Ba Tư, nhiều lần chứng kiến máy bay không người lái và tên lửa phát nổ khi eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa gần như hoàn toàn trong lúc chiến sự giữa Mỹ và Iran kéo dài, theo AP.

Thuyền trưởng Rahul Dhar cho hay, tinh thần của thủy thủ đoàn vẫn ổn định nhờ các hoạt động thường nhật, nhưng áp lực bắt đầu lộ rõ. Lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran đã mang lại “chút hy vọng thận trọng” cho thủy thủ đoàn, song vẫn chưa có dấu hiệu cuộc chiến sẽ kết thúc.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Tường sập vì mưa bão ở Ấn Độ, nhiều người thiệt mạng

6 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương khi trận mưa bão làm sập một bức tường chưa hoàn thiện ở đền Margubai, Sangli, Ấn Độ.

Theo India Times, mưa gió lớn đã thổi bay những tấm tôn và làm một bức tường tại đền Margubai đổ sập vào ngày 12/5, khiến ít nhất 6 người, trong đó có một bé trai 14 tuổi, thiệt mạng và 13 người khác bị thương.

Cảnh sát cho biết, danh tính của những nạn nhân thiệt mạng được xác định là Mangal Mote (45 tuổi), Kondiba Gejage, Arun Gejage, Sonu Gejage (14 tuổi), Sanjana Choudhary và Shankar Lokhande (70 tuổi). Được biết, Mote là cư dân ở Pandojari và Lokhande ở Jat tehsil. Những người còn lại đến từ Vijayapura ở Karnataka.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Mỹ - Iran đạt thỏa thuận sơ bộ?

Mỹ - Iran đạt thỏa thuận sơ bộ?

Theo một quan chức, Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và bắt đầu vòng đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.