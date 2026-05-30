Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Triều Tiên phát triển tên lửa AI tự nhận diện mục tiêu trong thử nghiệm mới

Các tên lửa mới của Triều Tiên sử dụng trí tuệ nhân tạo giúp xác định mục tiêu chính xác hơn, thể hiện bước tiến lớn trong công nghệ quân sự của Bình Nhưỡng.

Nguyễn Cúc

Triều Tiên vừa công bố tổ hợp pháo phản lực và tên lửa chiến thuật thế hệ mới, được đánh giá là bước tiến đáng chú ý trong chương trình hiện đại hóa lực lượng pháo binh và tên lửa chiến trường của Bình Nhưỡng.

Theo tạp chí quân sự Military Watch Magazine, hệ thống mới được thiết kế theo cấu hình module kép, có thể mang đồng thời nhiều loại đạn khác nhau. Mỗi bệ phóng có thể triển khai một tên lửa đạn đạo chiến thuật KN-24 tầm bắn khoảng 300 km hoặc mang theo 9 rocket dẫn đường cỡ 240 mm.

article-6a16d7b96f7a73-75614252.png
Hệ thống rocket và tên lửa đạn đạo mới của Triều Tiên (KCNA)

Giới quan sát nhận định thiết kế này có nhiều điểm tương đồng với hệ thống HIMARS nổi tiếng của Mỹ, đặc biệt ở khả năng “bắn rồi cơ động” nhằm giảm nguy cơ bị đối phương phản kích bằng UAV hoặc pháo phản lực chính xác cao.

Hãng thông tấn KCNA cho biết các cuộc thử nghiệm mới nhất được đích thân nhà lãnh đạo Kim Jong-un giám sát. Nội dung thử nghiệm bao gồm kiểm tra độ chính xác của rocket tầm xa, sức mạnh đầu đạn chiến thuật và hệ thống dẫn đường tự động cho tên lửa hành trình chiến thuật.

Đáng chú ý, Triều Tiên lần đầu công khai việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống dẫn đường cho tên lửa hành trình chiến thuật. Theo các nguồn tin quốc tế, các tên lửa mới có khả năng tự nhận diện mục tiêu trong giai đoạn cuối, tăng độ chính xác khi tác chiến trong môi trường hiện đại.

Ngoài tên lửa hành trình tích hợp AI, Bình Nhưỡng cũng tiếp tục nâng cấp dòng rocket dẫn đường 240 mm và các hệ thống pháo phản lực siêu lớn KN-25 vốn được xem là một phần năng lực răn đe chiến thuật của nước này. Một số chuyên gia quân sự Hàn Quốc cho rằng kinh nghiệm thực chiến từ xung đột Ukraine có thể đã giúp Triều Tiên cải thiện độ chính xác và khả năng cơ động của các tổ hợp pháo - tên lửa mới.

Theo nguồn tin quốc tế khác, vụ thử diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục gia tăng, khi Mỹ và Hàn Quốc đẩy mạnh các cuộc tập trận chung quy mô lớn. Bình Nhưỡng coi đây là mối đe dọa trực tiếp và liên tục đáp trả bằng các chương trình phát triển tên lửa chiến thuật và vũ khí hạt nhân chiến trường.

article-694deacd08d8b3-68809834.jpg
Lễ bàn giao 250 bệ phóng tên lửa đạn đạo KN-24 cho Quân đội Nhân dân Triều Tiên vào tháng 8 năm 2024

Các chuyên gia quân sự nhận định việc phát triển tổ hợp pháo phản lực - tên lửa chiến thuật đa năng cho thấy Triều Tiên đang chuyển hướng mạnh sang xây dựng năng lực tác chiến phi đối xứng. Hệ thống này không chỉ tăng khả năng tấn công phủ đầu vào các căn cứ Mỹ - Hàn tại khu vực mà còn giúp Bình Nhưỡng nâng cao khả năng sống sót trên chiến trường nhờ tính cơ động cao.

Trong những năm gần đây, Triều Tiên liên tục giới thiệu nhiều loại tên lửa chiến thuật mới như KN-23, KN-24 và KN-25, với mục tiêu xây dựng “lá chắn hỏa lực” có thể xuyên thủng mạng lưới phòng thủ tên lửa của Hàn Quốc và Mỹ.

Military Watch
Link bài gốc Copy link
https://militarywatchmagazine.com/article/nkorea-rocket-artillery-tactical-missile
#Triều Tiên #tên lửa #AI #Kim Jong-un #vũ khí #chiến tranh

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Triều Tiên thông tin vụ thử nghiệm loạt vũ khí mới

Triều Tiên xác nhận nước này mới đây tiến hành vụ thử nghiệm nhiều loại vũ khí mới, bao gồm cả tên lửa hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

AP đưa tin, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã giám sát các cuộc thử nghiệm vũ khí hôm 26/5, bao gồm vụ phóng thử tên lửa đạn đạo với đầu đạn mới được thiết kế để sử dụng hạt nhân trên chiến trường, tên lửa hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân được điều khiển bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), và pháo phản lực 240 mm được trang bị hệ thống dẫn đường siêu chính xác.

Quân đội Hàn Quốc chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về tuyên bố của Triều Tiên. Trước đó, quân đội Hàn Quốc cho biết Bình Nhưỡng đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn cùng các loại vũ khí khác ra biển vào ngày 26/5.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra biển

Hàn Quốc cho biết Triều Tiên hôm nay đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn cùng các loại vũ khí khác ra biển.

AP dẫn thông báo của quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn cùng các loại vũ khí khác ra biển vào ngày 26/5, đánh dấu vụ thử vũ khí mới nhất trong loạt hoạt động phô diễn sức mạnh của Triều Tiên trong năm nay.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc thông tin, tên lửa được phóng từ thành phố Jongju, gần bờ biển phía tây của Triều Tiên, bay được khoảng 80 km. Triều Tiên cũng đã phóng thêm các loại vũ khí khác, nhưng phía Hàn Quốc không nêu chi tiết.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Triều Tiên thông tin vụ thử tên lửa đạn đạo mang đầu đạn chùm

Triều Tiên xác nhận nước này đã phóng thử tên lửa đạn đạo mang đầu đạn chùm lần thứ hai trong tháng này.

Triều Tiên ngày 20/4 cho biết nước này đã phóng thử tên lửa đạn đạo mang đầu đạn chùm. Theo AP, đây là lần thử nghiệm thứ hai trong tháng này, nhiều khả năng nhằm nhấn mạnh nỗ lực của Bình Nhưỡng trong việc mở rộng khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Mỹ và Hàn Quốc.

Bản tin của Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dường như đề cập đến loạt vụ phóng tên lửa đạn đạo mà Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ đã phát hiện hôm 19/4 ngoài khơi bờ biển phía đông Triều Tiên.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Mỹ - Iran đạt thỏa thuận sơ bộ?

Mỹ - Iran đạt thỏa thuận sơ bộ?

Theo một quan chức, Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và bắt đầu vòng đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.