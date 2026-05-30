Triều Tiên phát triển tên lửa AI tự nhận diện mục tiêu trong thử nghiệm mới

Các tên lửa mới của Triều Tiên sử dụng trí tuệ nhân tạo giúp xác định mục tiêu chính xác hơn, thể hiện bước tiến lớn trong công nghệ quân sự của Bình Nhưỡng.

Triều Tiên vừa công bố tổ hợp pháo phản lực và tên lửa chiến thuật thế hệ mới, được đánh giá là bước tiến đáng chú ý trong chương trình hiện đại hóa lực lượng pháo binh và tên lửa chiến trường của Bình Nhưỡng.

Theo tạp chí quân sự Military Watch Magazine, hệ thống mới được thiết kế theo cấu hình module kép, có thể mang đồng thời nhiều loại đạn khác nhau. Mỗi bệ phóng có thể triển khai một tên lửa đạn đạo chiến thuật KN-24 tầm bắn khoảng 300 km hoặc mang theo 9 rocket dẫn đường cỡ 240 mm.

Hệ thống rocket và tên lửa đạn đạo mới của Triều Tiên (KCNA)

Giới quan sát nhận định thiết kế này có nhiều điểm tương đồng với hệ thống HIMARS nổi tiếng của Mỹ, đặc biệt ở khả năng “bắn rồi cơ động” nhằm giảm nguy cơ bị đối phương phản kích bằng UAV hoặc pháo phản lực chính xác cao.

Hãng thông tấn KCNA cho biết các cuộc thử nghiệm mới nhất được đích thân nhà lãnh đạo Kim Jong-un giám sát. Nội dung thử nghiệm bao gồm kiểm tra độ chính xác của rocket tầm xa, sức mạnh đầu đạn chiến thuật và hệ thống dẫn đường tự động cho tên lửa hành trình chiến thuật.

Đáng chú ý, Triều Tiên lần đầu công khai việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống dẫn đường cho tên lửa hành trình chiến thuật. Theo các nguồn tin quốc tế, các tên lửa mới có khả năng tự nhận diện mục tiêu trong giai đoạn cuối, tăng độ chính xác khi tác chiến trong môi trường hiện đại.

Ngoài tên lửa hành trình tích hợp AI, Bình Nhưỡng cũng tiếp tục nâng cấp dòng rocket dẫn đường 240 mm và các hệ thống pháo phản lực siêu lớn KN-25 vốn được xem là một phần năng lực răn đe chiến thuật của nước này. Một số chuyên gia quân sự Hàn Quốc cho rằng kinh nghiệm thực chiến từ xung đột Ukraine có thể đã giúp Triều Tiên cải thiện độ chính xác và khả năng cơ động của các tổ hợp pháo - tên lửa mới.

Theo nguồn tin quốc tế khác, vụ thử diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục gia tăng, khi Mỹ và Hàn Quốc đẩy mạnh các cuộc tập trận chung quy mô lớn. Bình Nhưỡng coi đây là mối đe dọa trực tiếp và liên tục đáp trả bằng các chương trình phát triển tên lửa chiến thuật và vũ khí hạt nhân chiến trường.

Lễ bàn giao 250 bệ phóng tên lửa đạn đạo KN-24 cho Quân đội Nhân dân Triều Tiên vào tháng 8 năm 2024

Các chuyên gia quân sự nhận định việc phát triển tổ hợp pháo phản lực - tên lửa chiến thuật đa năng cho thấy Triều Tiên đang chuyển hướng mạnh sang xây dựng năng lực tác chiến phi đối xứng. Hệ thống này không chỉ tăng khả năng tấn công phủ đầu vào các căn cứ Mỹ - Hàn tại khu vực mà còn giúp Bình Nhưỡng nâng cao khả năng sống sót trên chiến trường nhờ tính cơ động cao.

Trong những năm gần đây, Triều Tiên liên tục giới thiệu nhiều loại tên lửa chiến thuật mới như KN-23, KN-24 và KN-25, với mục tiêu xây dựng “lá chắn hỏa lực” có thể xuyên thủng mạng lưới phòng thủ tên lửa của Hàn Quốc và Mỹ.