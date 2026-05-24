Chi tiết đáng kinh ngạc về Tinh vân Nhện Đỏ- kỳ quan vũ trụ

Những hình ảnh mới từ Kính viễn vọng không gian James Webb (JWST) đã tiết lộ những chi tiết chưa từng có về Tinh vân Nhện Đỏ (NGC 6537), cho thấy nó như một tác phẩm nghệ thuật vũ trụ khổng lồ. Mỗi "chân nhện" của tinh vân hành tinh này kéo dài khoảng ba năm ánh sáng, với một lõi phát sáng ở trung tâm.

Các nhà khoa học suy đoán rằng, Tinh vân Nhện Đỏ có thể đang che giấu một ngôi sao đồng hành khổng lồ gián tiếp tạo nên hình dạng đồng hồ cát độc đáo của nó.

Ảnh: @NASA.

Lần đầu tiên, camera hồng ngoại gần (NIRCam) của kính viễn vọng không gian JWST đã hé lộ lõi của tinh vân phát sáng màu đỏ, được bao quanh bởi bụi nóng có thể tạo thành cấu trúc dạng đĩa xung quanh ngôi sao, vô hình trong ánh sáng khả kiến nhưng lấp lánh trong tia hồng ngoại. Mặc dù kính viễn vọng chỉ quan sát được một ngôi sao, nhưng những quan sát này cho thấy khả năng có sự hiện diện của một ngôi sao đồng hành lớn, điều này giúp giải thích hình dạng đồng hồ cát của tinh vân — một hiện tượng cũng được thấy trong các tinh vân hành tinh như Tinh vân Bướm.

Những cấu trúc hình chân nhện ngoạn mục thậm chí còn ấn tượng hơn. Kính viễn vọng không gian JWST lần đầu tiên chụp được một cấu trúc khép kín hoàn chỉnh giống như bong bóng được đánh dấu bằng hydro phân tử, tiết lộ dấu vết của dòng khí thoát ra trong hàng nghìn năm. Các nhánh màu xanh lam trong hình ảnh kéo dài ba năm ánh sáng, tạo nên hiệu ứng ba chiều tuyệt đẹp. Hoạt động phun trào dữ dội vẫn tồn tại ở trung tâm tinh vân, với các vệt màu tím hình chữ "S" cho thấy các luồng ion sắt tốc độ cao đã va chạm với khí bị đẩy ra trước đó, tạo thành cấu trúc gợn sóng.

Với việc mở rộng trường quan sát hồng ngoại của kính viễn vọng không gian JWST, những kỳ quan vũ trụ đang làm kinh ngạc cộng đồng khoa học và những người đam mê thiên văn học theo những cách chưa từng có.