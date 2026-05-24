Chi tiết đáng kinh ngạc về Tinh vân Nhện Đỏ- kỳ quan vũ trụ

Kính viễn vọng James Webb hé lộ những chi tiết đáng kinh ngạc về Tinh vân Nhện Đỏ, nơi có thể ẩn chứa một ngôi sao đồng hành bí ẩn.

Thiên Đăng - (Theo Technice)

Những hình ảnh mới từ Kính viễn vọng không gian James Webb (JWST) đã tiết lộ những chi tiết chưa từng có về Tinh vân Nhện Đỏ (NGC 6537), cho thấy nó như một tác phẩm nghệ thuật vũ trụ khổng lồ. Mỗi "chân nhện" của tinh vân hành tinh này kéo dài khoảng ba năm ánh sáng, với một lõi phát sáng ở trung tâm.

Các nhà khoa học suy đoán rằng, Tinh vân Nhện Đỏ có thể đang che giấu một ngôi sao đồng hành khổng lồ gián tiếp tạo nên hình dạng đồng hồ cát độc đáo của nó.

Ảnh: @NASA.

Lần đầu tiên, camera hồng ngoại gần (NIRCam) của kính viễn vọng không gian JWST đã hé lộ lõi của tinh vân phát sáng màu đỏ, được bao quanh bởi bụi nóng có thể tạo thành cấu trúc dạng đĩa xung quanh ngôi sao, vô hình trong ánh sáng khả kiến nhưng lấp lánh trong tia hồng ngoại. Mặc dù kính viễn vọng chỉ quan sát được một ngôi sao, nhưng những quan sát này cho thấy khả năng có sự hiện diện của một ngôi sao đồng hành lớn, điều này giúp giải thích hình dạng đồng hồ cát của tinh vân — một hiện tượng cũng được thấy trong các tinh vân hành tinh như Tinh vân Bướm.

Những cấu trúc hình chân nhện ngoạn mục thậm chí còn ấn tượng hơn. Kính viễn vọng không gian JWST lần đầu tiên chụp được một cấu trúc khép kín hoàn chỉnh giống như bong bóng được đánh dấu bằng hydro phân tử, tiết lộ dấu vết của dòng khí thoát ra trong hàng nghìn năm. Các nhánh màu xanh lam trong hình ảnh kéo dài ba năm ánh sáng, tạo nên hiệu ứng ba chiều tuyệt đẹp. Hoạt động phun trào dữ dội vẫn tồn tại ở trung tâm tinh vân, với các vệt màu tím hình chữ "S" cho thấy các luồng ion sắt tốc độ cao đã va chạm với khí bị đẩy ra trước đó, tạo thành cấu trúc gợn sóng.

Với việc mở rộng trường quan sát hồng ngoại của kính viễn vọng không gian JWST, những kỳ quan vũ trụ đang làm kinh ngạc cộng đồng khoa học và những người đam mê thiên văn học theo những cách chưa từng có.

Bí mật thú vị trong Tinh vân Tc 1

Kính viễn vọng không gian James Webb (JWST) ghi lại hình ảnh trực tiếp của Tinh vân Tc 1, nơi các phân tử carbon tự sắp xếp thành một lớp vỏ hình cầu khổng lồ.

Một tinh vân bí ẩn cách Trái Đất khoảng 10.000 năm ánh sáng đang đặt ra một bí ẩn mới. Cụ thể, một nhóm nghiên cứu từ Đại học Western ở Canada đã thu được những hình ảnh có độ phân giải cao chưa từng có và dữ liệu quang phổ của tinh vân hành tinh Tc 1 thông qua quan sát bằng Kính viễn vọng Không gian James Webb (JWST).

Họ không chỉ làm sáng tỏ bí ẩn về sự phân bố của các phân tử carbon được gọi là "buckyball", mà còn ghi lại được một cấu trúc kỳ lạ giống như một dấu chấm hỏi ngược, điều này đã thu hút rất nhiều sự chú ý.

Phát hiện 'dải sắt' dài 70 tỷ km trong tinh vân M57 từ kính viễn vọng Webb

Dải sắt dài 70 tỷ km trong tinh vân M57 được phát hiện qua kính viễn vọng Webb, giúp hiểu rõ quá trình hình thành và tiến trình của các tinh vân hành tinh.

Các nhà thiên văn học gần đây đã phát hiện ra một cấu trúc sắt kỳ lạ bên trong tinh vân hình vòng M57 vốn nằm cách Trái đất 2.600 năm ánh sáng. Nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Cardiff và Đại học College London, do Roger Wesson dẫn đầu, đã sử dụng kính viễn vọng William Herschel trên đảo La Palma, Tây Ban Nha, được trang bị thiết bị WEAVE, để quét tinh vân này. WEAVE có hàng trăm sợi quang học, có khả năng thu thập dữ liệu quang phổ từ các khu vực rộng lớn cùng một lúc.

Sau khi xử lý dữ liệu quan sát, một dải cấu tạo từ sắt ion hóa đã được phát hiện. Ban đầu được cho là tín hiệu nhiễu, nhưng nó đã được xác nhận sau nhiều lần kiểm tra. Kết quả, đó là một dải sắt này dài khoảng 70 tỷ km. Khối lượng của nó tương tự như sao Hỏa. Trong dải sắt này, các nguyên tử sắt bị ion hóa bốn lần, do mất bốn electron, nên chúng tồn tại ở trạng thái plasma nhiệt độ cao. Chúng chỉ phát ra ánh sáng ở các bước sóng cụ thể, khiến chúng vô hình đối với các thiết bị thăm dò không gian cũ.

Ảnh siêu nét của tinh vân có hình dạng giống bộ não người

Kính viễn vọng Không gian James Webb (JWST) của NASA đã chụp được hình ảnh sắc nét một tinh vân có hình dáng giống hệt một bộ não người trong không gian.

Tinh vân có biệt danh "Hộp sọ lộ thiên" (Exposed Cranium) được tạo ra bởi một ngôi sao đang hấp hối. Theo các dữ liệu từ kính viễn vọng Không gian James Webb, các lớp khí phức tạp và một rãnh tối chia đôi ở trung tâm, cung cấp thông tin chi tiết về giai đoạn cuối cùng đầy ngoạn mục trong vòng đời của một ngôi sao. Ảnh: NASA.
Tên chính thức của tinh vân đặc biệt trên là PMR 1. Tuy nhiên, với ngoại hình độc đáo trông như một bộ não người nằm trong một hộp sọ trong suốt nên được gọi biệt danh là "Hộp sọ lộ thiên". Ảnh: NASA.
