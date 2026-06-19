Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Dương xỉ thân gỗ đen khổng lồ như bước ra từ kỷ nguyên khủng long

Giữa những khu rừng ẩm ướt của Nam Thái Bình Dương, có một loài dương xỉ khổng lồ trông như bước ra từ thời đại khủng long.

T.B (tổng hợp)

Cây dương xỉ thân gỗ đen (Cyathea medullaris) là một trong những loài dương xỉ lớn và ấn tượng nhất thế giới. Loài cây này có nguồn gốc từ New Zealand cùng một số đảo thuộc khu vực Thái Bình Dương như Fiji và Samoa. Người Māori gọi nó là mamaku, một cái tên đã gắn bó với văn hóa bản địa suốt nhiều thế kỷ.

Ảnh: Wikimedia Commons

Điều khiến Cyathea medullaris nổi bật ngay từ cái nhìn đầu tiên là thân cây màu đen sẫm gần như than đá. Trong thế giới dương xỉ thân gỗ vốn thường có thân màu nâu hoặc xám, sắc đen đặc trưng này khiến nó trở thành một trong những loài dễ nhận biết nhất. Thân cây có thể cao từ 10 đến 20m, thậm chí trong điều kiện thuận lợi còn có thể vượt quá con số đó. Trên đỉnh thân là một tán lá khổng lồ gồm những tàu lá dài tới 5–6 mét, xòe rộng như chiếc ô khổng lồ giữa rừng.

Ảnh: nativeplants

Nếu nhìn từ xa, dương xỉ thân gỗ đen khiến người ta dễ liên tưởng đến những khu rừng tiền sử trong các bộ phim về khủng long. Thực tế, dương xỉ là một trong những nhóm thực vật cổ xưa nhất trên Trái Đất. Tổ tiên của chúng đã xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước, rất lâu trước khi các loài thực vật có hoa thống trị hành tinh. Vì vậy, khi đứng dưới một cây Cyathea medullaris, du khách có cảm giác như đang được ngắm nhìn một mảnh ký ức sống của thời đại cổ sinh.

Ảnh: nzplants.auckland.ac

Loài cây này phát triển mạnh trong các khu rừng mưa ôn đới và cận nhiệt đới, nơi có độ ẩm cao quanh năm. Những chiếc lá già khi rụng sẽ để lại các vết sẹo hình kim cương trên thân cây, tạo nên những hoa văn tự nhiên độc đáo. Ban đêm, phần mặt dưới của lá thường phản chiếu ánh sáng khá rõ, giúp người Māori ngày xưa sử dụng chúng như những dấu mốc tự nhiên khi di chuyển trong rừng.

Ngoài giá trị sinh thái, Cyathea medullaris còn đóng vai trò quan trọng trong đời sống truyền thống của người bản địa. Phần lõi mềm bên trong thân cây từng được sử dụng làm thực phẩm trong những thời kỳ khan hiếm. Ngày nay, loài dương xỉ khổng lồ này được trồng phổ biến tại các vườn thực vật và khu cảnh quan nhiệt đới trên khắp thế giới nhờ vẻ đẹp hùng vĩ và nét cổ xưa hiếm có.

Giữa những loài cây hiện đại đầy màu sắc, dương xỉ thân gỗ đen vẫn giữ cho mình dáng vẻ của một “hóa thạch sống”, nhắc nhở chúng ta về thời kỳ xa xôi khi các khu rừng trên Trái Đất thuộc về những loài thực vật khổng lồ và những sinh vật tiền sử kỳ bí.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#Loài dương xỉ khổng lồ #Thực vật cổ xưa #Rừng mưa ôn đới #Văn hóa người Māori #Hóa thạch sống

Bài liên quan

Kho tri thức

Lõi đá 1,7 tỷ năm tuổi chứa những sinh vật cổ xưa kỳ lạ

Các nhà khoa học đã tìm thấy những sinh vật cổ xưa kỳ lạ trong các lõi đá khoảng 1,7 tỷ năm tuổi.

Trong một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature, nhóm chuyên gia dẫn đầu bởi TS Maxwell Lechte từ Đại học Sydney (Australia) cho biết đã tìm thấy những sinh vật có niên đại khoảng 1,7 tỷ năm tuổi khi kiểm tra các lõi đá cổ xưa.

Theo nhóm nghiên cứu, đó những sinh vật nhân chuẩn đầu tiên phụ thuộc vào oxy, cung cấp bằng chứng mới cho thấy oxy đã giúp thúc đẩy sự tiến hóa của sự sống phức tạp. Những sinh vật cổ xưa này được tìm thấy trong các mẫu lõi khoan được Cơ quan Khảo sát địa chất Lãnh thổ Bắc Úc lưu giữ.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Có thể phát hiện sự sống ngoài Trái đất bằng 'dấu vân tay sinh học'

Các nhà khoa học ở Israel cho biết có thể tìm thấy sự sống ngoài Trái đất thông qua xác định các "dấu vân tay sinh học" trong mẫu vật.

Trong nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Astronomy, các nhà khoa học tại Viện Khoa học Weizmann (Israel) cho biết đã tìm ra một phương pháp mới có thể hỗ trợ tìm kiếm dấu hiệu sự sống ngoài Trái đất thông qua việc phân tích axit amin và các mô hình phân tử trong mẫu vật từ sao Hỏa, tiểu hành tinh hoặc các mặt trăng băng giá của sao Mộc và sao Thổ.

Theo nhóm nghiên cứu, phương pháp mới tạo ra một dạng "dấu vân tay sinh học", giúp phân biệt vật chất hữu cơ do sự sống tạo ra với các hợp chất hữu cơ hình thành từ các quá trình hóa học tự nhiên.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Điều thần kỳ của sinh vật được mệnh danh 'bộ râu của thần rừng'

Lơ lửng trên những cành cây già, địa y râu tạo nên khung cảnh huyền ảo như trong những câu chuyện cổ tích phương Tây.

Trong những khu rừng ẩm mát ở Bắc Âu hay Bắc Mỹ, người ta đôi khi bắt gặp những chùm sợi màu xanh xám rủ xuống từ cành cây như những bộ râu dài của các vị thần trong truyền thuyết. Đó chính là địa y râu, một loài địa y có tên khoa học là Usnea filipendula.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Khám phá bất ngờ về loài cá heo

Khám phá bất ngờ về loài cá heo

Theo các nhà nghiên cứu, cá heo cái có thể nhận biết và chủ động tránh xa những con đực hung hăng thông qua việc nghe tiếng huýt sáo đặc trưng của chúng.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Sao Thổ phóng sao chổi cực đoan

Sao Thổ phóng sao chổi cực đoan

Sao Thổ đã phóng một sao chổi ra khỏi Hệ Mặt trời một cách dữ dội với tốc độ hơn 10.000 km/giờ. Điều gì thực sự đã xảy ra?

Khám phá bất ngờ về loài cá heo

Khám phá bất ngờ về loài cá heo

Theo các nhà nghiên cứu, cá heo cái có thể nhận biết và chủ động tránh xa những con đực hung hăng thông qua việc nghe tiếng huýt sáo đặc trưng của chúng.