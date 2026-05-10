Phát hiện 'dải sắt' dài 70 tỷ km trong tinh vân M57 từ kính viễn vọng Webb

Dải sắt dài 70 tỷ km trong tinh vân M57 được phát hiện qua kính viễn vọng Webb, giúp hiểu rõ quá trình hình thành và tiến trình của các tinh vân hành tinh.

Thiên Đăng - (Theo Sohu)

Các nhà thiên văn học gần đây đã phát hiện ra một cấu trúc sắt kỳ lạ bên trong tinh vân hình vòng M57 vốn nằm cách Trái đất 2.600 năm ánh sáng. Nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Cardiff và Đại học College London, do Roger Wesson dẫn đầu, đã sử dụng kính viễn vọng William Herschel trên đảo La Palma, Tây Ban Nha, được trang bị thiết bị WEAVE, để quét tinh vân này. WEAVE có hàng trăm sợi quang học, có khả năng thu thập dữ liệu quang phổ từ các khu vực rộng lớn cùng một lúc.

Sau khi xử lý dữ liệu quan sát, một dải cấu tạo từ sắt ion hóa đã được phát hiện. Ban đầu được cho là tín hiệu nhiễu, nhưng nó đã được xác nhận sau nhiều lần kiểm tra. Kết quả, đó là một dải sắt này dài khoảng 70 tỷ km. Khối lượng của nó tương tự như sao Hỏa. Trong dải sắt này, các nguyên tử sắt bị ion hóa bốn lần, do mất bốn electron, nên chúng tồn tại ở trạng thái plasma nhiệt độ cao. Chúng chỉ phát ra ánh sáng ở các bước sóng cụ thể, khiến chúng vô hình đối với các thiết bị thăm dò không gian cũ.

Ảnh: @Sohu.

Có một giả thuyết cho rằng, dải sắt này là sản phẩm của sự phóng vật chất từ ​​sao. Ở giai đoạn cuối của vòng đời một ngôi sao, từ trường và sự đối lưu gây ra sự phóng vật chất không đồng đều. Sắt được tổng hợp từ hạt nhân, tập trung thành một vệt dọc theo một hướng nhất định.

Được biết, M57 là một tinh vân hành tinh, được nhà khoa học người Pháp Messier ghi nhận lần đầu tiên vào năm 1779. Sau đó, chuyên gia Herschel đã quan sát cấu trúc dạng vòng của nó vào năm 1785. Khoảng 4.000 năm trước, một ngôi sao có khối lượng bằng Mặt Trời đã đốt cháy hết nhiên liệu trong tinh vân này, đẩy khí bên ngoài ra để tạo thành một lớp vỏ khí. Ở trung tâm của nó vẫn còn một sao lùn trắng, phát ra ánh sáng từ khí bị ion hóa. Kính viễn vọng Hubble đã chụp những hình ảnh độ phân giải cao về tinh vân hình vòng M57 vào những năm 1990, và kính viễn vọng Webb đã cung cấp các chi tiết hồng ngoại về tinh vân hình vòng M57 vào năm 2023.

Kho tri thức

Ảnh siêu nét của tinh vân có hình dạng giống bộ não người

Kính viễn vọng Không gian James Webb (JWST) của NASA đã chụp được hình ảnh sắc nét một tinh vân có hình dáng giống hệt một bộ não người trong không gian.

Tinh vân có biệt danh "Hộp sọ lộ thiên" (Exposed Cranium) được tạo ra bởi một ngôi sao đang hấp hối. Theo các dữ liệu từ kính viễn vọng Không gian James Webb, các lớp khí phức tạp và một rãnh tối chia đôi ở trung tâm, cung cấp thông tin chi tiết về giai đoạn cuối cùng đầy ngoạn mục trong vòng đời của một ngôi sao. Ảnh: NASA.
Tên chính thức của tinh vân đặc biệt trên là PMR 1. Tuy nhiên, với ngoại hình độc đáo trông như một bộ não người nằm trong một hộp sọ trong suốt nên được gọi biệt danh là "Hộp sọ lộ thiên". Ảnh: NASA.
Mãn nhãn tinh vân IC 443 khoe sắc trong vũ trụ

Một nhà nhiếp ảnh thiên văn đã chụp được hình ảnh của tinh vân IC 443, cách Trái đất 5.000 năm ánh sáng. Nó trở thành khoảnh khắc ngoạn mục chưa từng thấy.

Theo tin tức từ trang IT Home, gần đây nhiếp ảnh gia thiên văn Ogeta Kayali đã chụp được hình ảnh của một tinh vân có hình dạng giống con sứa - mà từ các góc độ khác nhau, nó cũng có thể giống như một bộ não.

Tinh vân này nằm cách Trái đất 5.000 năm ánh sáng, gần ngôi sao sáng Propus. Theo IT Home, tinh vân này được đặt tên là IC 443, thực chất là tàn dư của một vụ nổ siêu tân tinh khổng lồ, được cấu tạo từ các mảnh vụn sao bị phóng ra từ một ngôi sao khổng lồ trong quá trình chết thảm khốc của nó. Ngôi sao đã sinh ra tàn dư này hiện tồn tại dưới dạng một sao neutron quay nhanh (tức là một sao xung), được Đài quan sát tia X Chandra của NASA phát hiện từ năm 2015.

Phát hiện 400 vòng cung vũ trụ bí ẩn thu hút giới khoa học

Hệ thống quan sát vô tuyến ALMA đặt tại Chile đã ghi nhận 400 vòng cung vũ trụ bí ẩn khi nhìn về phía tinh vân phản xạ NGC 1333 giúp hé mở bí ẩn thú vị.

Các nhà thiên văn, chuyên gia khoa học mới có một phát hiện quan trọng bên trong Đám mây phân tử Perseus qua đó giúp giải mã bí mật 30 năm về cách các ngôi sao "ăn" và "lớn" như thế nào cũng như cung cấp góc nhìn "xuyên không" về vũ trụ 4,6 tỉ năm trước, thuở sơ khai của Hệ Mặt trời. Ảnh: NAOJ, NOAO/AURA/NSF, Robert Gendler, Roberto Colombari.
Theo các nhà nghiên cứu, đây cũng là bằng chứng quan sát trực tiếp đầu tiên xác nhận lý thuyết về cách các ngôi sao trẻ hấp thụ và sau đó phóng ra vật chất xung quanh một cách khủng khiếp. Ảnh: spacenews.com.
