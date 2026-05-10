Phát hiện 'dải sắt' dài 70 tỷ km trong tinh vân M57 từ kính viễn vọng Webb

Các nhà thiên văn học gần đây đã phát hiện ra một cấu trúc sắt kỳ lạ bên trong tinh vân hình vòng M57 vốn nằm cách Trái đất 2.600 năm ánh sáng. Nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Cardiff và Đại học College London, do Roger Wesson dẫn đầu, đã sử dụng kính viễn vọng William Herschel trên đảo La Palma, Tây Ban Nha, được trang bị thiết bị WEAVE, để quét tinh vân này. WEAVE có hàng trăm sợi quang học, có khả năng thu thập dữ liệu quang phổ từ các khu vực rộng lớn cùng một lúc.

Sau khi xử lý dữ liệu quan sát, một dải cấu tạo từ sắt ion hóa đã được phát hiện. Ban đầu được cho là tín hiệu nhiễu, nhưng nó đã được xác nhận sau nhiều lần kiểm tra. Kết quả, đó là một dải sắt này dài khoảng 70 tỷ km. Khối lượng của nó tương tự như sao Hỏa. Trong dải sắt này, các nguyên tử sắt bị ion hóa bốn lần, do mất bốn electron, nên chúng tồn tại ở trạng thái plasma nhiệt độ cao. Chúng chỉ phát ra ánh sáng ở các bước sóng cụ thể, khiến chúng vô hình đối với các thiết bị thăm dò không gian cũ.

Có một giả thuyết cho rằng, dải sắt này là sản phẩm của sự phóng vật chất từ ​​sao. Ở giai đoạn cuối của vòng đời một ngôi sao, từ trường và sự đối lưu gây ra sự phóng vật chất không đồng đều. Sắt được tổng hợp từ hạt nhân, tập trung thành một vệt dọc theo một hướng nhất định.

Được biết, M57 là một tinh vân hành tinh, được nhà khoa học người Pháp Messier ghi nhận lần đầu tiên vào năm 1779. Sau đó, chuyên gia Herschel đã quan sát cấu trúc dạng vòng của nó vào năm 1785. Khoảng 4.000 năm trước, một ngôi sao có khối lượng bằng Mặt Trời đã đốt cháy hết nhiên liệu trong tinh vân này, đẩy khí bên ngoài ra để tạo thành một lớp vỏ khí. Ở trung tâm của nó vẫn còn một sao lùn trắng, phát ra ánh sáng từ khí bị ion hóa. Kính viễn vọng Hubble đã chụp những hình ảnh độ phân giải cao về tinh vân hình vòng M57 vào những năm 1990, và kính viễn vọng Webb đã cung cấp các chi tiết hồng ngoại về tinh vân hình vòng M57 vào năm 2023.