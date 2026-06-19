Cận cảnh loài ếch 'quái vật lá khô' trong rừng rậm Việt Nam

Ẩn mình giữa lớp lá mục dày đặc của những cánh rừng núi Việt Nam, có một loài lưỡng cư trông như bước ra từ phim giả tưởng.

Cóc mày trung gian (Brachytarsophrys intermedia) là một loài lưỡng cư thuộc họ Megophryidae, nhóm động vật thường được biết đến với cái tên "cóc mày" hoặc "ếch sừng". Loài này được ghi nhận tại Việt Nam và một số khu vực lân cận ở bán đảo Đông Dương, nơi chúng sinh sống trong các khu rừng ẩm trên núi, đặc biệt gần các khe suối sạch và những vùng có thảm lá mục dày.

Ảnh: VNHerps

Điểm nổi bật nhất của cóc mày trung gian nằm ở phần đầu. Phía trên mắt của chúng có các nếp da nhô lên giống như đôi lông mày hoặc cặp sừng nhỏ. Chính đặc điểm này đã tạo nên tên gọi "cóc mày". Khi kết hợp với màu da nâu, xám hoặc vàng đất cùng những hoa văn loang lổ, toàn bộ cơ thể của chúng trông chẳng khác gì một chiếc lá khô đang nằm trên mặt đất. Đây là một trong những ví dụ ấn tượng nhất về nghệ thuật ngụy trang trong thế giới lưỡng cư.

Ảnh: CalPhotos

Không giống nhiều loài ếch nhái có thói quen nhảy liên tục, Brachytarsophrys intermedia thường chọn cách nằm yên bất động trong thời gian dài. Khi phát hiện con mồi như côn trùng, nhện hoặc các động vật không xương sống nhỏ khác đi ngang qua, chúng bất ngờ lao tới và nuốt gọn bằng chiếc miệng rộng đáng kinh ngạc. Chiến thuật "phục kích" này giúp chúng tiết kiệm năng lượng trong môi trường rừng rậm.

Vào mùa sinh sản, tiếng kêu của con đực vang lên từ các khu vực gần suối, đóng vai trò thu hút bạn tình. Sau khi trứng nở, nòng nọc phát triển trong dòng nước sạch của các con suối rừng. Chất lượng nguồn nước vì thế có ảnh hưởng rất lớn đến sự tồn tại của loài.

Ảnh: CalPhotos

Một điều thú vị là dù có ngoại hình khá dữ dằn với chiếc đầu to và cặp "mày sừng" nổi bật, cóc mày trung gian hoàn toàn không phải là loài nguy hiểm đối với con người. Thay vào đó, chúng là một phần quan trọng của hệ sinh thái, góp phần kiểm soát số lượng côn trùng và là mắt xích trong chuỗi thức ăn của rừng nhiệt đới.

Giống nhiều loài lưỡng cư khác, cóc mày trung gian đang đối mặt với những thách thức từ mất môi trường sống, ô nhiễm nguồn nước và biến đổi khí hậu. Sự suy giảm diện tích rừng tự nhiên có thể ảnh hưởng trực tiếp đến những quần thể vốn đã khá kín đáo và khó quan sát này.

Giữa thế giới động vật đầy màu sắc, Brachytarsophrys intermedia không nổi bật bằng những gam màu sặc sỡ. Thay vào đó, nó gây ấn tượng bằng khả năng hóa thân hoàn hảo thành một chiếc lá khô. Chính sự bí ẩn ấy đã biến loài cóc mày này thành một trong những cư dân thú vị nhất của các khu rừng Việt nam.