Vì sao Phó Tổng thống Mỹ hoãn tới Thụy Sĩ đàm phán với Iran?

Nhà Trắng cho biết Phó Tổng thống Mỹ Vance hoãn chuyến đi tới Thụy Sĩ, nơi ông dự kiến sẽ tham gia cuộc đàm phán với Iran về chương trình hạt nhân của Tehran.

AP đưa tin, Nhà Trắng tối 18/6 thông báo Phó Tổng thống JD Vance hoãn chuyến đi tới Thụy Sĩ, nơi ông dự kiến sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ trong vòng đàm phán mới với Iran về chương trình hạt nhân của Tehran, làm dấy lên những câu hỏi về diễn biến tiếp theo đối với thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt cuộc chiến Mỹ - Iran.

Theo Nhà Trắng, phái đoàn do ông Vance dẫn đầu đã sẵn sàng lên đường nhưng hoãn lại, viện dẫn những khó khăn về hậu cần cho cuộc đàm phán.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: AP.

Trước đó, Al-Mayadeen, một kênh truyền hình vệ tinh có liên minh chính trị với lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Lebanon, dẫn báo cáo cho biết rằng Iran đang trì hoãn việc cử phái đoàn của họ đến Thụy Sĩ do Israel vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự ở Lebanon.

Vào ngày 18/6, Phó Tổng thống Vance cũng đã nói rằng ông không chắc chắn về thời điểm chuyến đi dự kiến tới Thụy Sĩ và các cuộc đàm phán với Iran có thể không bắt đầu trong tuần này.

Trong diễn biến liên quan, một đặc phái viên cấp cao của chính quyền Tổng thống Trump đã nói với các nhà lập pháp Mỹ trong một cuộc họp kín rằng Iran sẽ mời cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc đến kiểm tra các địa điểm hạt nhân của nước này.

Và Lãnh tụ tối cao của Iran, ông Ayatollah Mojtaba Khamenei, dường như đã ủng hộ quan chức nước này tham gia vào các cuộc đàm phán trực tiếp (với Mỹ).

“Các cuộc đàm phán trực tiếp sẽ được tổ chức trong tương lai không có nghĩa là (Iran) chấp nhận quan điểm của đối thủ”, ông Khamenei nói trong một tuyên bố được truyền thông nhà nước đọc.

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