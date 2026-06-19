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Kho tri thức

Bí ẩn rùng rợn về 'đảo của những hồn ma' khét tiếng Italy

Đảo Poveglia ở Italy còn được biết đến với biệt danh "đảo của những hồn ma". Trên đảo chôn cất hơn 160.000 người chết vì bệnh dịch hạch.

Tâm Anh (TH)

Poveglia là một hòn đảo nhỏ nằm ở giữa Venice và Lido thuộc phía bắc Italy. Thoạt nhìn, đảo Poveglia có vẻ đẹp bình yên giống như nhiều hòn đảo khác. Tuy nhiên, nhiều người không biết Poveglia có một quá khứ "đen tối", thậm chí được cho là một trong những nơi ma ám nặng nhất châu Âu.

Đầm phá Venice gồm 166 hòn đảo, bao gồm cả đảo nhỏ nằm ngay phía nam Piazza San Marco. Đó chính là đảo Poveglia - nơi người La Mã tới đây sinh sống để tránh khỏi cuộc xâm lược của người Goth và người Hun vào thế kỷ 5.

Vào thế kỷ 14, một pháo đài được xây dựng trên đảo Poveglia và trở thành một tiền đồn có thể tiêu diệt các tàu địch cố gắng tiếp cận thành phố Venice.

Tuy nhiên, khi bệnh dịch hạch bùng phát và lan rộng ở châu Âu, đảo Poveglia đã được lựa chọn làm giải pháp nhanh nhất và lâu dài để đối phó dịch bệnh. Đó là việc hòn đảo trở thành một địa điểm cách ly tập trung đối với những người mắc bệnh dịch hạch ngay từ thế kỷ 16.

Không những vậy, đảo Poveglia còn trở thành một nghĩa địa khổng lồ khi chôn cất những người tử vong vì dịch bệnh hạch. Những chiếc thuyền từ Venice chở thi thể tới đảo và đưa người còn sống rời đi.

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Đảo Poveglia còn được gọi "đảo của những hồn ma" bởi lịch sử "đen tối". Ảnh: Luigi Tiriticco/Flickr.

Ngay cả những người có triệu chứng nhẹ nhất của bệnh dịch hạch cũng được đưa lên đảo Poveglia. Tại đó, họ sẽ phải trải qua 40 ngày để xem sẽ chết hay sức khỏe hồi phục, có thể rời khỏi đảo. Trên thực tế, hầu như những người được đưa lên đảo đều không chữa khỏi bệnh. Sau khi qua đời, thi thể của họ được hỏa táng rồi chôn cất trong các ngôi mộ tập thể ở khắp đảo Poveglia.

Đảo Poveglia vẫn là một địa điểm cách ly quan trọng đối với những người mắc dịch hạch cho đến năm 1814. Theo ước tính, hơn 160.000 người chết vì bệnh dịch hạch đã được chôn cất trên đảo. Vì vậy, người dân địa phương bắt đầu gọi Poveglia là "đảo của những hồn ma".

Năm 2014, giới chức Venice cố gắng bán đấu giá đảo Poveglia nhưng không thành công. Ngày nay, rất ít du khách dám đặt chân lên đảo sau khi biết lịch sử "đen tối" của vùng đất này.

Mời độc giả xem video: 24 phút trải nghiệm cận tử khiến cô gái thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về cái chết.
#Đảo của những hồn ma #hòn đảo #đảo Poveglia #dịch hạch #dịch bệnh

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