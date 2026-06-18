Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Khám phá bất ngờ về loài cá heo

Theo các nhà nghiên cứu, cá heo cái có thể nhận biết và chủ động tránh xa những con đực hung hăng thông qua việc nghe tiếng huýt sáo đặc trưng của chúng.

Tâm Anh (TH)

Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences, nhóm nghiên cứu cho biết đã biết cá heo đực có thể có hành vi cưỡng ép trong quá trình giao phối. Khi cá thể cái tìm cách bỏ đi, một số con cá heo đực có thể đuổi theo, cắn, húc, thậm chí dùng đuôi quất.

Trong khi hành vi của cá heo đực đã được nghiên cứu khá kỹ, các nhà khoa học vẫn chưa hiểu rõ cách cá thể cái đối phó với những đối tượng "khó chịu" này. Để giải mã bí ẩn này, nhóm nghiên cứu kết hợp dữ liệu quan sát thu thập được trong hàng chục năm kết hợp với các thí nghiệm ngoài thực địa.

dongg-1.jpg
Cá heo cái có thể nhận biết và chủ động tránh xa những con đực hung hăng. Ảnh: Simon J Allen / Shark Bay Dolphin Research (aol_national_geographic_989).

Nhóm nghiên cứu cũng sử dụng những bản ghi âm chất lượng cao tiếng huýt sáo đặc trưng của 11 con cá heo đực trưởng thành. Loài cá heo này sở hữu các tiếng huýt sáo riêng biệt đóng vai trò như "tên riêng", cho phép các cá thể nhận diện nhau tương tự cách con người nhận biết nhau qua tên.

Sau đó, các chuyên gia phát những âm thanh trên qua loa dưới nước cho 17 con cá heo cái trưởng thành trong môi trường tự nhiên. Máy bay không người lái được nhóm nghiên cứu triển khai để ghi lại phản ứng của chúng ngay khi nghe thấy tín hiệu.

Kết quả nghiên cứu cho thấy những con cá heo cái đang trong giai đoạn sinh sản hoặc sắp bước vào thời kỳ sinh sản thường nhanh chóng bơi tránh xa khi nghe tiếng huýt sáo của những con đực có xu hướng ép buộc hoặc kiểm soát con cái trong mùa giao phối. Đặc biệt, phản ứng này không nhất thiết xuất phát từ trải nghiệm cá nhân của chúng với con đực đó.

Theo nhóm nghiên cứu, cá heo cái dường như có khả năng đánh giá "nhân phẩm" của từng cá thể đực dựa trên hành vi mà chúng quan sát được trong cộng đồng. Điều này có nghĩa một con cá heo cái có thể biết con đực nào thường gây rắc rối ngay cả khi chưa từng trực tiếp trở thành nạn nhân của nó.

Phát hiện này cho thấy cá heo không chỉ sử dụng tín hiệu âm thanh để nhận diện cá thể mà còn kết hợp thông tin xã hội với "tên riêng" của từng cá thể đực để dự đoán nguy cơ và điều chỉnh hành vi.

Các chuyên gia đánh giá đây là một dạng nhận thức xã hội phức tạp hiếm thấy trong thế giới động vật cũng như cung cấp thêm bằng chứng về thói quen, hành vi sinh sản của cá heo.

Mời độc giả xem video: Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.
#cá heo #cá heo cái #cá heo đực #mùa sinh sản

Bài liên quan

Kho tri thức

Loài cá heo gần như mù sống trong dòng sông linh thiêng của Ấn Độ

Ẩn mình trong những dòng nước đục của sông ngòi Nam Á, cá heo sông Hằng là một trong những loài cá heo kỳ lạ và cổ xưa nhất thế giới.

Cá heo sông Hằng, tên khoa học Platanista gangetica, là loài cá heo nước ngọt nổi tiếng sống trong các hệ thống sông lớn của Ấn Độ, Bangladesh và Pakistan. Chúng bao gồm hai phân loài chính: cá heo sông Hằng và cá heo sông Ấn. Không giống hình ảnh cá heo đại dương nhanh nhẹn quen thuộc, loài này có ngoại hình khá khác lạ với chiếc mõm dài hẹp, cơ thể màu nâu xám và đôi mắt cực nhỏ.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Hàng trăm con cá heo đùa giỡn theo tàu du lịch tại biển Quy Nhơn gây chú ý

Sáng 27/4, chủ tàu Phan Văn Bình (Gia Lai) cho biết, khi chở khách du lịch biển, ông phát hiện đàn cá heo hơn 100 con bám theo nên dùng điện thoại quay lại.

Theo ông Bình, khoảng 9h ngày 26/4, ông chở du khách ra khơi cách bờ biển Quy Nhơn Đông khoảng 10 hải lý để trải nghiệm đánh bắt hải sản thì bất ngờ gặp đàn cá heo hơn 100 con liên tục đùa giỡn trước mũi tàu hơn một giờ.

ca-h.jpg
Đàn cá heo bơi tung tăng bám theo tàu. Ảnh cắt từ video
Xem chi tiết

Kho tri thức

Năng lực đặc biệt của loài cá heo có màu sắc giống hệt gấu trúc

Giữa vùng biển lạnh Nam Bán Cầu, cá heo Commerson (Cephalorhynchus commersonii) nổi bật với màu sắc tương phản và tập tính đặc biệt hiếm thấy.

Cá heo Commerson có màu sắc đen trắng cực kỳ tương phản. Thân trước và đuôi mang màu đen đậm, phần giữa trắng tinh tạo cảm giác như được “vẽ” bằng mực, khiến loài cá heo này dễ nhận diện nhất trong họ cá heo. Sự tương phản này có thể hỗ trợ ngụy trang trong làn nước nhiều ánh sáng phản xạ. Ảnh: Pinterest.
Cá heo Commerson có màu sắc đen trắng cực kỳ tương phản. Thân trước và đuôi mang màu đen đậm, phần giữa trắng tinh tạo cảm giác như được “vẽ” bằng mực, khiến loài cá heo này dễ nhận diện nhất trong họ cá heo. Sự tương phản này có thể hỗ trợ ngụy trang trong làn nước nhiều ánh sáng phản xạ. Ảnh: Pinterest.
Chúng còn được gọi là “gấu trúc của đại dương”. Biệt danh này xuất phát từ màu sắc đặc trưng tương tự gấu trúc, khiến Commerson trở thành loài cá heo được du khách và giới nghiên cứu đặc biệt yêu thích. Ảnh: Pinterest.
Chúng còn được gọi là “gấu trúc của đại dương”. Biệt danh này xuất phát từ màu sắc đặc trưng tương tự gấu trúc, khiến Commerson trở thành loài cá heo được du khách và giới nghiên cứu đặc biệt yêu thích. Ảnh: Pinterest.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới