Khám phá bất ngờ về loài cá heo

Theo các nhà nghiên cứu, cá heo cái có thể nhận biết và chủ động tránh xa những con đực hung hăng thông qua việc nghe tiếng huýt sáo đặc trưng của chúng.

Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences, nhóm nghiên cứu cho biết đã biết cá heo đực có thể có hành vi cưỡng ép trong quá trình giao phối. Khi cá thể cái tìm cách bỏ đi, một số con cá heo đực có thể đuổi theo, cắn, húc, thậm chí dùng đuôi quất.

Trong khi hành vi của cá heo đực đã được nghiên cứu khá kỹ, các nhà khoa học vẫn chưa hiểu rõ cách cá thể cái đối phó với những đối tượng "khó chịu" này. Để giải mã bí ẩn này, nhóm nghiên cứu kết hợp dữ liệu quan sát thu thập được trong hàng chục năm kết hợp với các thí nghiệm ngoài thực địa.

Cá heo cái có thể nhận biết và chủ động tránh xa những con đực hung hăng. Ảnh: Simon J Allen / Shark Bay Dolphin Research (aol_national_geographic_989).

Nhóm nghiên cứu cũng sử dụng những bản ghi âm chất lượng cao tiếng huýt sáo đặc trưng của 11 con cá heo đực trưởng thành. Loài cá heo này sở hữu các tiếng huýt sáo riêng biệt đóng vai trò như "tên riêng", cho phép các cá thể nhận diện nhau tương tự cách con người nhận biết nhau qua tên.

Sau đó, các chuyên gia phát những âm thanh trên qua loa dưới nước cho 17 con cá heo cái trưởng thành trong môi trường tự nhiên. Máy bay không người lái được nhóm nghiên cứu triển khai để ghi lại phản ứng của chúng ngay khi nghe thấy tín hiệu.

Kết quả nghiên cứu cho thấy những con cá heo cái đang trong giai đoạn sinh sản hoặc sắp bước vào thời kỳ sinh sản thường nhanh chóng bơi tránh xa khi nghe tiếng huýt sáo của những con đực có xu hướng ép buộc hoặc kiểm soát con cái trong mùa giao phối. Đặc biệt, phản ứng này không nhất thiết xuất phát từ trải nghiệm cá nhân của chúng với con đực đó.

Theo nhóm nghiên cứu, cá heo cái dường như có khả năng đánh giá "nhân phẩm" của từng cá thể đực dựa trên hành vi mà chúng quan sát được trong cộng đồng. Điều này có nghĩa một con cá heo cái có thể biết con đực nào thường gây rắc rối ngay cả khi chưa từng trực tiếp trở thành nạn nhân của nó.

Phát hiện này cho thấy cá heo không chỉ sử dụng tín hiệu âm thanh để nhận diện cá thể mà còn kết hợp thông tin xã hội với "tên riêng" của từng cá thể đực để dự đoán nguy cơ và điều chỉnh hành vi.

Các chuyên gia đánh giá đây là một dạng nhận thức xã hội phức tạp hiếm thấy trong thế giới động vật cũng như cung cấp thêm bằng chứng về thói quen, hành vi sinh sản của cá heo.