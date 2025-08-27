Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Cháy rừng dữ dội ở Mỹ, lính cứu hỏa thiệt mạng

Các tiểu bang miền Tây nước Mỹ đang phải chống chọi với những đám cháy rừng dữ dội, nhiều người dân đã phải sơ tán khẩn cấp.

An An (Theo THX)

Tân Hoa Xã đưa tin ngày 26/8, nhiều đám cháy rừng bùng phát ở các bang miền tây nước Mỹ những ngày qua, nhanh chóng lan rộng do điều kiện thời tiết khô và gió mạnh.

Một lính cứu hỏa 60 tuổi ở tiểu bang Oregon tử vong hôm 24/8 khi đang làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở vùng núi Montana. Theo trung tâm cứu hỏa, đám cháy đã bao phủ diện tích khoảng 9,1 km vuông vào sáng 25/8.

chay1.png
Một đám cháy rừng ở Montana ngày 22/8/2025. Ảnh: Cơ quan Lâm nghiệp Mỹ.

Để đối phó với đám cháy phía bắc Pinedale, Thống đốc bang Wyoming Mark Gordon chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp để huy động sự hỗ trợ của tiểu bang. Đám cháy rừng này có diện tích khoảng 40 km vuông, vẫn chưa được kiểm soát hôm 25/8, đe dọa nhà cửa và các cơ sở hạ tầng khác.

Tại miền trung Oregon, 4 ngôi nhà đã bị phá hủy và hàng nghìn hộ gia đình đã phải sơ tán để đảm bảo an toàn.

Đến cuối ngày 25/8, Sở Lâm nghiệp và Phòng cháy chữa cháy California báo cáo hơn 26 km vuông đất rừng đã bị thiêu rụi. Hơn 1.200 nhân viên đã được huy động để dập tắt đám cháy.

Lực lượng cứu hỏa cũng đang cố gắng kiểm soát các đám cháy ở Nevada, Utah, Idaho và Colorado,...

Chính quyền kêu gọi người dân tuân thủ các cảnh báo chính thức, tránh sử dụng máy bay không người lái có thể làm hỏng máy bay chữa cháy, đồng thời tuân thủ lệnh cấm đường, tránh xa các khu vực nguy hiểm,...

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ cháy rừng ở Thổ Nhĩ Kỳ

Nguồn video: Independent
#cháy rừng Mỹ #thiệt mạng trong cháy rừng #sơ tán dân khi cháy rừng #thiệt hại do cháy rừng #biện pháp phòng cháy chữa cháy #cháy rừng ở mỹ

Bài liên quan

Thế giới

Cảnh cháy rừng như "hỏa ngục" ở Châu Âu

Cháy rừng đang hoành hành ở nhiều quốc gia Châu Âu, trong đó có Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, làm đảo lộn cuộc sống của người dân.

rung1.png
Theo Daily Mail ngày 28/7, cháy rừng bùng phát suốt đêm 27/7 ở Hy Lạp, với hơn 50 vụ cháy, buộc nhiều gia đình phải sơ tán đến nơi an toàn. Ảnh: Getty.
rung2.png
Nhiệt độ lên tới 44 độ C, kết hợp với điều kiện khô hạn và gió mạnh, khiến các đám cháy rừng lan rộng. Ảnh: Getty.
Xem chi tiết

Nước Mỹ tiếp tục oằn mình chống cháy rừng ở California

Cháy rừng ở Mỹ đã được kiểm soát 1 phần song do gió đổi chiều khiến lửa tiếp tục lan rộng sang nhiều khu vực khác.

Diễn biến cháy rừng lần này ở Mỹ được đánh giá là sự cuồng nộ của tự nhiên trước những hành động có hại của con người.

Xem chi tiết

Thế giới

Hãi hùng cảnh cháy rừng như hỏa ngục ở Bồ Đào Nha

Cựu thị trưởng của một thị trấn ở Bồ Đào Nha đã tử vong khi tham gia chữa cháy rừng.

chay1.png
Theo Daily Mail, trong nhiều ngày qua, hàng ngàn lính cứu hỏa đã chiến đấu với các đám cháy rừng ở nhiều nơi trên khắp đất nước Bồ Đào Nha. Ảnh: EPA.
chay2.png
Ông Carlos Damaso (ảnh), cựu thị trưởng của một thị trấn ở Bồ Đào Nha, đã tử vong khi tham gia chữa cháy rừng. Ảnh: Facebook.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Israel oanh kích dữ dội thủ đô Yemen

Israel oanh kích dữ dội thủ đô Yemen

Theo phương tiện truyền thông liên kết với Houthi, ít nhất 2 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong cuộc tấn công của Israel vào thủ đô Sanaa, Yemen.