Cháy rừng dữ dội ở Mỹ, lính cứu hỏa thiệt mạng

Các tiểu bang miền Tây nước Mỹ đang phải chống chọi với những đám cháy rừng dữ dội, nhiều người dân đã phải sơ tán khẩn cấp.

Tân Hoa Xã đưa tin ngày 26/8, nhiều đám cháy rừng bùng phát ở các bang miền tây nước Mỹ những ngày qua, nhanh chóng lan rộng do điều kiện thời tiết khô và gió mạnh.

Một lính cứu hỏa 60 tuổi ở tiểu bang Oregon tử vong hôm 24/8 khi đang làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở vùng núi Montana. Theo trung tâm cứu hỏa, đám cháy đã bao phủ diện tích khoảng 9,1 km vuông vào sáng 25/8.

Một đám cháy rừng ở Montana ngày 22/8/2025. Ảnh: Cơ quan Lâm nghiệp Mỹ.

Để đối phó với đám cháy phía bắc Pinedale, Thống đốc bang Wyoming Mark Gordon chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp để huy động sự hỗ trợ của tiểu bang. Đám cháy rừng này có diện tích khoảng 40 km vuông, vẫn chưa được kiểm soát hôm 25/8, đe dọa nhà cửa và các cơ sở hạ tầng khác.

Tại miền trung Oregon, 4 ngôi nhà đã bị phá hủy và hàng nghìn hộ gia đình đã phải sơ tán để đảm bảo an toàn.

Đến cuối ngày 25/8, Sở Lâm nghiệp và Phòng cháy chữa cháy California báo cáo hơn 26 km vuông đất rừng đã bị thiêu rụi. Hơn 1.200 nhân viên đã được huy động để dập tắt đám cháy.

Lực lượng cứu hỏa cũng đang cố gắng kiểm soát các đám cháy ở Nevada, Utah, Idaho và Colorado,...

Chính quyền kêu gọi người dân tuân thủ các cảnh báo chính thức, tránh sử dụng máy bay không người lái có thể làm hỏng máy bay chữa cháy, đồng thời tuân thủ lệnh cấm đường, tránh xa các khu vực nguy hiểm,...

