Hãi hùng cảnh cháy rừng như hỏa ngục ở Bồ Đào Nha

Thế giới

Hãi hùng cảnh cháy rừng như hỏa ngục ở Bồ Đào Nha

Cựu thị trưởng của một thị trấn ở Bồ Đào Nha đã tử vong khi tham gia chữa cháy rừng.

An An (Theo DM)
Theo Daily Mail, trong nhiều ngày qua, hàng ngàn lính cứu hỏa đã chiến đấu với các đám cháy rừng ở nhiều nơi trên khắp đất nước Bồ Đào Nha. Ảnh: EPA.
Ông Carlos Damaso (ảnh), cựu thị trưởng của một thị trấn ở Bồ Đào Nha, đã tử vong khi tham gia chữa cháy rừng. Ảnh: Facebook.
Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa đã gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình ông Carlos Damaso, đồng thời cắt ngắn kỳ nghỉ của mình để trở về Dinh Tổng thống tham gia cuộc họp với Cơ quan Bảo vệ Dân sự và Khẩn cấp Quốc gia trong bối cảnh cháy rừng lan rộng. Ảnh: EPA.
Được biết, gần 4.000 lính cứu hỏa đang chiến đấu với 7 đám cháy lớn trên khắp đất nước, tại Tabuaço, Trancos, Sirarelhos, Sátão, Arganil, Vilarinho do Monte và Ermidas do Sado.
Một bức ảnh được chụp tại Sernancelhe, Viseu, Bồ Đào Nha, cho thấy ngọn lửa dữ dội và những đám khói đen đe dọa nhấn chìm hoàn toàn một ngôi nhà trong biển lửa. Ảnh: EPA.
Chính quyền đã kéo dài tình trạng báo động cho đến ngày 17/8, trong bối cảnh nhiệt độ cao dự kiến sẽ kéo dài đến hết cuối tuần. Ảnh: EPA.
Người dân chỉ về phía cháy rừng ở Macieira, Sernancelhe, Viseu, Bồ Đào Nha, ngày 15/8/2025. Được biết, nhiều người dân đã phải sơ tán để đảm bảo an toàn. Ảnh: EPA.
