Thảm kịch cháy chung cư ở Hong Kong, thương vong tiếp tục tăng

Tính đến chiều 28/11, số nạn nhân tử vong trong thảm họa cháy cụm chung cư Wang Fuk Court ở Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc), đã tăng lên 128 người.

Tờ South China Morning Post đưa tin, tính đến chiều 28/11, số người tử vong trong thảm họa cháy khu chung cư Wang Fuk Court ở Tai Po, Hong Kong, hôm 26/11, là 128 người, bao gồm một lính cứu hỏa. Hơn 70 người khác bị thương, theo Cơ quan Quản lý Bệnh viện, nhiều nạn nhân bị bỏng và ngạt khói. Ngoài ra, 279 người vẫn mất tích.

Số nạn nhân tử vong trong thảm kịch cháy chung cư ở Hong Kong hôm 26/11 đã tăng lên 128 người. Ảnh: SCMP.

Al Jazeera đưa tin, các quan chức ngày 28/11 cho biết đám cháy tại 4 tòa nhà trong khu chung cư Wang Fuk Court gần như đã được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, theo các nhân chứng, thỉnh thoảng vẫn có tia lửa và khói dày đặc bốc lên từ khu vực này.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người được cho là còn bị mắc kẹt ở các tầng trên của tòa nhà. Cư dân Lawrence Lee cho biết ông vẫn chưa nhận được tin tức từ vợ mình, người mà ông tin là đang bị mắc kẹt trong căn hộ của họ.

"Khi đám cháy bùng phát, tôi đã gọi điện bảo vợ tôi chạy thoát. Nhưng khi bà ấy ra khỏi căn hộ, hành lang và cầu thang đều tràn ngập khói, khung cảnh tối đen, nên bà ấy không còn cách nào khác ngoài việc quay lại căn hộ", Lawrence Lee chia sẻ.

Ảnh: SCMP.

Ngọn lửa bùng phát ở khu vực giàn giáo tre của khu chung cư Wang Fuk Court, sau đó lan sang 7 tòa nhà trong khu phức hợp. Nhà chức trách nghi ngờ một số vật liệu trên tường ngoài của các tòa nhà cao tầng không đáp ứng tiêu chuẩn chống cháy, khiến đám cháy lan nhanh bất thường.

Liên quan đến vụ cháy, 3 người đàn ông thuộc nhà thầu cải tạo cụm chung cư này đã bị bắt giữ với cáo buộc ngộ sát.

Giữa những lo ngại về an toàn xây dựng, Trưởng Đặc khu Hong Kong John Lee cho biết tất cả khu nhà ở đang trong quá trình cải tạo quy mô lớn sẽ được kiểm tra ngay lập tức. Ông cũng công bố kế hoạch loại bỏ dần giàn giáo tre.

