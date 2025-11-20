Hà Nội

Thế giới

Xe cứu thương bất ngờ bốc cháy, 4 người tử vong

Một chiếc xe cứu thương bốc cháy ở Ấn Độ, khiến 4 người trên xe thiệt mạng. Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ việc. 

An An (Theo India Times)

Theo India Times, vụ việc thương tâm xảy ra tại Ấn Độ vào lúc nửa đêm 17/11. Nguồn tin cho hay, em bé sơ sinh 1 ngày tuổi được gia đình đưa từ quê nhà Lunawada (Mahisagar) tới một bệnh viện tư ở Modasa. Tuy nhiên, do tình trạng sức khỏe của em bé xấu đi, các bác sĩ khuyên gia đình nên chuyển đến một bệnh viện tư ở Ahmedabad.

xe1.png
Chiếc xe cứu thương bốc cháy khiến 4 người thiệt mạng tại Ấn Độ. Ảnh: India Times.

Ông Manoharsinh Jadeja, cảnh sát trưởng thành phố Aravalli, cho biết xe cứu thương chở bác sĩ và y tá đã được Bệnh viện Nhi Orange ở Ahmedabad điều đến để đón em bé và người thân.

Cha của em bé, Jignesh Mochi (38 tuổi), cùng hai thành viên khác trong gia đình, đã lên xe cứu thương đến Ahmedabad. Tuy nhiên, chiếc xe bất ngờ bốc cháy sau khi di chuyển được vài cây số từ Modasa.

Ngọn lửa dữ dội và lan nhanh đến mức em bé sơ sinh, cha của đứa trẻ, bác sĩ và y tá đều thiệt mạng trong đám cháy, trước khi đội cứu hỏa có thể dập tắt ngọn lửa.

Bác sĩ tử vong được xác định là Rajkaran Shantilal Rentia, 30 tuổi, đến từ Ahmedabad, và y tá Bhuri Manat (23 tuổi), cư dân đến từ Aravalli.

Tài xế xe cứu thương là Ankit Thakore, anh trai của Jignesh và mẹ của họ là Gita, kịp thời nhảy ra khỏi xe khi hỏa hoạn xảy ra do ngồi ở ghế trước. Họ bị bỏng và được đưa tới một bệnh viện tư.

Trong đoạn CCTV do cảnh sát công bố, có thể thấy chiếc xe cứu thương đang giảm tốc độ gần một cây xăng sau khi tài xế phát hiện ngọn lửa ở phía sau xe. Một số người cũng phát hiện đám cháy và gọi cảnh sát, lính cứu hỏa, nhưng không thể cứu được 4 người.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ việc.

