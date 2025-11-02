Hà Nội

Thế giới

Cháy nổ tại cửa hàng bách hóa ở Mexico, hàng chục người thiệt mạng

Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại cửa hàng bách hóa ở Hermosillo, thủ phủ của bang Sonora, Mexico, đã khiến ít nhất 23 người thiệt mạng.

An An (Theo DW)

DW đưa tin, Thống đốc Alfonso Durazo ngày 2/11 cho biết, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi một cửa hàng Waldo tại Hermosillo ngày 1/11, khiến hàng chục người thương vong.

"Vụ cháy nổ xảy ra tại cửa hàng Waldo ở trung tâm Hermosillo đã để lại nỗi buồn sâu sắc cho toàn thể người dân nơi đây. Hiện tại, 23 người được xác nhận đã tử vong và 11 người khác bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện khác nhau trong thành phố. Thật không may, trong số các nạn nhân có cả trẻ em", Thống đốc Alfonso nói.

chay1.png
Vụ cháy nổ tại cửa hàng ở Mexico hôm 1/11 đã khiến hàng chục người thương vong. Ảnh: Facebook.

Thống đốc Alfonso cho biết thêm, ông đã yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra toàn diện và minh bạch để làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xác định người chịu trách nhiệm.

Gustavo Salas, Tổng chưởng lý của tiểu bang, dẫn thông tin từ cơ quan pháp y cho biết, hầu hết trường hợp tử vong có thể là do hít phải khí độc.

"Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và người thân của những người đã thiệt mạng", Tổng thống Claudia Sheinbaum chia sẻ trong bài đăng trên mạng X, đồng thời cho biết bà đã chỉ đạo điều động lực lượng để hỗ trợ các nạn nhân.

Hội Chữ thập đỏ Sonora cho biết 40 nhân viên và 10 xe cứu thương đã tham gia nỗ lực này.

Các nhà chức trách vẫn đang mở cuộc điều tra vụ việc.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ cháy nổ tại khu thương mại ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản

Nguồn video: THĐT
#Thiệt mạng do hỏa hoạn #Điều tra nguyên nhân cháy nổ #cháy nổ trong cửa hàng bách hóa ở Mexico #Mexico #cháy nổ ở Mexico

Bài liên quan

Thế giới

Cháy nhà gần thủ đô Tokyo, 3 người thiệt mạng

Một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi ngôi nhà ở Saitama, gần thủ đô Tokyo (Nhật Bản), khiến 3 người thiệt mạng.

Theo Kyodo, đám cháy đã thiêu rụi một ngôi nhà gỗ 2 tầng ở Saitama hôm 27/10, 3 người được tìm thấy tử vong tại hiện trường.

Lực lượng cứu hỏa đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ một phụ nữ trong khu phố vào khoảng 4h30 sáng nói rằng một ngôi nhà đang bốc cháy, và nhanh chóng đến hiện trường.

Xem chi tiết

Thế giới

Toàn cảnh vụ cháy nhà cao tầng ở Seoul, hơn 110 người sơ tán

Hỏa hoạn bùng phát tại Tòa nhà Trung tâm Seoul ở Hàn Quốc, khiến hơn 110 người phải sơ tán và 3 người bị thương.

han1.png
Theo Korea JoongAng Daily, đám cháy bùng phát tại Tòa nhà Trung tâm Seoul ở quận Jung, trung tâm Seoul, vào khoảng 9h46 và được khống chế lúc 10h30 sáng ngày 21/10. Lực lượng cứu hỏa đã dập tắt hoàn toàn ngọn lửa vào lúc 11h19 sáng. Ảnh: Chosun Daily.
han2.png
"Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 9h46, buộc hơn 110 người phải sơ tán và 3 người bị thương nhẹ do hít phải khói", nguồn tin cho biết. Ảnh: Yonhap.
Xem chi tiết

Thế giới

Toàn cảnh vụ cháy nhà máy ở Bangladesh, ít nhất 16 người chết

Ít nhất 16 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại một nhà máy may mặc và nhà kho hóa chất ở Bangladesh.

bang1.jpg
Theo Tân Hoa Xã, vụ hỏa hoạn xảy ra tại một nhà máy may mặc và nhà kho hóa chất ở phía trước trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Bangladesh, thủ đô Dhaka, ngày 14/10. (Nguồn ảnh: Xinhua News)
bang2.jpg
Ít nhất 12 đơn vị cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy vào khoảng 11h40 sáng 14/10.
Xem chi tiết

