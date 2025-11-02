Cháy nổ tại cửa hàng bách hóa ở Mexico, hàng chục người thiệt mạng

Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại cửa hàng bách hóa ở Hermosillo, thủ phủ của bang Sonora, Mexico, đã khiến ít nhất 23 người thiệt mạng.

DW đưa tin, Thống đốc Alfonso Durazo ngày 2/11 cho biết, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi một cửa hàng Waldo tại Hermosillo ngày 1/11, khiến hàng chục người thương vong.

"Vụ cháy nổ xảy ra tại cửa hàng Waldo ở trung tâm Hermosillo đã để lại nỗi buồn sâu sắc cho toàn thể người dân nơi đây. Hiện tại, 23 người được xác nhận đã tử vong và 11 người khác bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện khác nhau trong thành phố. Thật không may, trong số các nạn nhân có cả trẻ em", Thống đốc Alfonso nói.

Vụ cháy nổ tại cửa hàng ở Mexico hôm 1/11 đã khiến hàng chục người thương vong. Ảnh: Facebook.

Thống đốc Alfonso cho biết thêm, ông đã yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra toàn diện và minh bạch để làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xác định người chịu trách nhiệm.

Gustavo Salas, Tổng chưởng lý của tiểu bang, dẫn thông tin từ cơ quan pháp y cho biết, hầu hết trường hợp tử vong có thể là do hít phải khí độc.

"Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và người thân của những người đã thiệt mạng", Tổng thống Claudia Sheinbaum chia sẻ trong bài đăng trên mạng X, đồng thời cho biết bà đã chỉ đạo điều động lực lượng để hỗ trợ các nạn nhân.

Hội Chữ thập đỏ Sonora cho biết 40 nhân viên và 10 xe cứu thương đã tham gia nỗ lực này.

Các nhà chức trách vẫn đang mở cuộc điều tra vụ việc.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ cháy nổ tại khu thương mại ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản