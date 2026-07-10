Cứu sống thiếu niên nguy kịch do viêm cơ tim tối cấp kèm thuyên tắc phổi nặng

Bệnh nhi T.B.B.N. (15 tuổi, Đồng Tháp) vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 1 ngày 4/6/2026 trong tình trạng suy hô hấp nặng, tím tái và trụy tim mạch.

Khai thác bệnh sử cho thấy, trước đó bệnh nhi chỉ sốt nhẹ và ho khan. 2 ngày sau, em xuất hiện đau ngực, khó thở, mệt nhiều và nôn ói nên được gia đình đưa đến Bệnh viện Cai Lậy. Sau đó, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Tiền Giang trong tình trạng suy hô hấp, trụy tim mạch và được chẩn đoán viêm cơ tim cấp. Do diễn biến quá nặng, bệnh nhi nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 để tiếp tục điều trị.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ khẩn trương hỗ trợ hô hấp, sử dụng thuốc trợ tim để ổn định huyết áp.

ECMO, hồi sức tích cực để cứu bệnh nhi - Ảnh BVCC

Tuy nhiên, tình trạng của bệnh nhi tiếp tục diễn tiến xấu. Suy hô hấp ngày càng nặng, chức năng co bóp của tim suy giảm nghiêm trọng, dẫn đến trụy tim mạch và nguy cơ ngưng tim bất cứ lúc nào.

Trước tình thế cấp bách, bệnh nhân được chạy ECMO (tim phổi nhân tạo ngoài cơ thể) nhằm duy trì tuần hoàn và hô hấp.

Chỉ sau khoảng 20 phút vận hành ECMO, tình trạng tím tái và trụy tim mạch của bệnh nhi đã cải thiện rõ rệt, da niêm hồng hào trở lại.

Trong vòng 24 giờ tiếp theo, ê-kíp điều trị phát hiện bệnh nhi xuất hiện tình trạng tăng đông, hình thành huyết khối gây thuyên tắc động mạch phổi. Đây là biến chứng đặc biệt nguy hiểm khiến suy hô hấp và trụy tim mạch trở nên nghiêm trọng hơn, đe dọa tính mạng trong thời gian rất ngắn.

Ê- kíp can thiệp đặt ECMO để cứu bệnh nhi - Ảnh BVCC

Ngay lập tức, các bác sĩ tối ưu hóa hệ thống ECMO, điều chỉnh thuốc vận mạch để duy trì huyết động, đồng thời sử dụng kháng đông liều cao kết hợp thay huyết tương và lọc máu liên tục nhằm kiểm soát tình trạng tăng đông và xử trí thuyên tắc phổi.

Sau hơn hai tuần điều trị bằng ECMO cùng nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu, chức năng tim, phổi, các cơ quan của bệnh nhi dần hồi phục. Em được cai ECMO, sau đó cai máy thở thành công. Bệnh nhi tỉnh táo, chức năng hô hấp, tim mạch, huyết học và các cơ quan khác phục hồi tốt. Sáng 10/7/2026, sau hơn một tháng điều trị, bệnh nhi chính thức xuất viện.

PGS.TS. Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1, người trực tiếp điều trị bệnh nhi, cho biết: "Đây là một trong những tình huống hiếm xảy ra khi bệnh nhi vừa bị viêm cơ tim tối cấp vừa bị thuyên tắc phổi do tăng đông, khiến tình trạng suy hô hấp và trụy tim mạch đặc biệt nguy kịch, nguy cơ tử vong gần như 100%.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Theo PGS.TS Phạm Văn Quang, viêm cơ tim tối cấp là tình trạng viêm cơ tim diễn tiến rất nhanh, khiến chức năng co bóp của tim suy giảm nghiêm trọng, dẫn đến sốc tim, rối loạn nhịp tim, ngưng tim và suy đa cơ quan nếu không được cấp cứu kịp thời.

Khi người bệnh, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên, xuất hiện đau ngực, khó thở hoặc mệt nhiều sau một đợt sốt hay nhiễm virus, cần đến cơ sở y tế có khả năng hồi sức tim mạch để được chẩn đoán và điều trị sớm, bởi viêm cơ tim tối cấp có thể diễn tiến rất nhanh và đe dọa tính mạng.

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