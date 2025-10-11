Thủ tướng chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo khẩn trương điều tra nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy nhà dân khiến 5 người tử vong tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện gửi Bộ trưởng Công an, Chủ tịch UBND TP Hà Nội về vụ cháy nhà dân tại số 9, hẻm 12, ngách 17, ngõ 180 phố Kim Hoa (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội).

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 5h30 ngày 11/10 gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 5 người trong một gia đình. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn. Thủ tướng yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất hỗ trợ gia đình người bị nạn.

UBND TP Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có). Thủ tướng lưu ý tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; Tập trung kiểm tra, khắc phục các điều kiện đảm bảo an toàn cháy, nổ; Chủ động phương án phòng, chống cháy, nổ trên địa bàn.

Như đã đưa tin, vào khoảng 5h33 ngày 11/10, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy tại số nhà 9, hẻm 12, ngách 17, ngõ 180 phố Kim Hoa, phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám. Ngôi nhà xảy ra cháy có kết cấu 4 tầng, 1 tum, diện tích sàn khoảng 25m2, nằm sâu trong ngõ hẹp, cách đường lớn khoảng 300m.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã điều động hơn 30 cán bộ chiến sĩ và 4 xe chữa cháy đến hiện trường. Đám cháy được khống chế lúc 6h và dập tắt hoàn toàn vào khoảng 6h15 cùng ngày. Tuy nhiên, vụ cháy đã khiến 5 người trong cùng một gia đình tử vong. Theo người dân tại hiện trường, vào thời điểm xảy ra vụ cháy, nhiều người nghe thấy tiếng kêu cứu từ bên trong ngôi nhà.

Người dân đã cố gắng phá cửa, dùng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng do ngọn lửa bùng phát mạnh từ tầng 1, lại trong khu vực ngõ hẹp, việc tiếp cận cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an), Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky và Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cùng Đại tá Phạm Trung Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ.

Hiện, Công an thành phố Hà Nội đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

