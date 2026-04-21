Chàng trai 33 tuổi mang khối u thần kinh khổng lồ vùng mông đùi nhiều năm

Bệnh viện Bãi Cháy phẫu thuật thành công u sợi thần kinh khổng lồ vùng mông – đùi trả lại hình thể và chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Ê - kíp của BSCKI Cao Đức Mạnh – Trưởng Đơn nguyên Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Bãi Cháy đã thực hiện phẫu thuật cắt u sợi thần kinh khổng lồ vùng mông – đùi phải cho bệnh nhân Đ.V.C (32 tuổi, ở phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh). Khối u xuất hiện từ nhiều năm, phát triển chậm nhưng liên tục tăng kích thước.

Dù không gây đau, không hạn chế vận động nhưng khối u ngày càng lớn gây biến dạng vùng mông – đùi phải, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và tâm lý của người bệnh.

Hình ảnh khối u thần kinh của người bệnh - Ảnh BVCC

Khám người bệnh, các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy đánh giá khối u kích thước rất lớn lan rộng toàn bộ vùng mông phải, kéo dài 2/3 đùi phải, da vùng u giãn, chảy xệ, bề mặt sần sùi, có thay đổi sắc tố da. Kết quả thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng xác định chẩn đoán u xơ thần kinh khổng lồ.

Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã tiến hành phẫu tích tỉ mỉ, bóc tách khối u khỏi nền cơ, cắt bỏ toàn bộ khối u cùng phần da chảy xệ (trọng lượng khoảng 1,5 kg); Kiểm soát chảy máu hiệu quả bằng các phương tiện hiện đại; Tạo hình che phủ bằng các vạt da tại chỗ. Ca mổ diễn ra an toàn, kiểm soát tốt các biến chứng. Kết quả giải phẫu bệnh xác định u xơ thần kinh. Sau 7 ngày phẫu thuật, người bệnh phục hồi sức khỏe tốt, vết mổ khô liền nhanh.

Ê-kíp phẫu thuật cắt khối u thần kinh cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

BSCKI Cao Đức Mạnh – Trưởng Đơn nguyên Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, đây là một ca bệnh khó do khối u kích thước khổng lồ, diện tích giải phẫu lớn, tổ chức u mềm, tăng sinh mạch máu nhiều, dễ chảy máu làm tăng biến chứng, nguy cơ mất máu cao trong phẫu thuật.

Vì vậy, ca phẫu thuật đặt ra thách thức yêu cầu phẫu thuật viên phải khéo léo xử trí cắt triệt để u, vừa lấy u vừa cầm máu tốt, kết hợp tạo hình thẩm mỹ, đảm bảo cải thiện hình thể vùng mông – đùi, bảo tồn chức năng vận động cho người bệnh.

Đặc biệt, trong phẫu thuật đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ ngoại, Chấn thương chỉnh hình và Gây mê hồi sức để đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Khối u thần kinh được cắt bỏ - Ảnh BVCC

BSCKI Cao Đức Mạnh phân tích, u sợi thần kinh là một trong những bệnh lý di truyền hiếm gặp trong nhóm rối loạn thần kinh - da, đặc trưng bởi sự xuất hiện của nhiều khối u phát triển dọc theo các dây thần kinh trong cơ thể.

Về bản chất, đa số u thuộc nhóm u sợi thần kinh lành tính. Giai đoạn đầu, bệnh có thể không gây đau hoặc ảnh hưởng rõ rệt, khiến người bệnh dễ chủ quan.

Khi khối u phát triển lớn, có thể gây ra nhiều biến chứng ảnh hưởng đến thị giác, thính giác, thần kinh, vận động như: Chèn ép lên dây thần kinh, tủy sống hoặc não gây đau mạn tính, rối loạn vận động, mất cảm giác hoặc co giật; Giảm thính lực, ù tai, mất thăng bằng; Biến dạng cơ thể, ảnh hưởng thẩm mỹ nghiêm trọng…

Phẫu thuật là một trong những phương pháp tối ưu loại bỏ u, ngăn ngừa sự xuất hiện của các u mới.

BSCKI Cao Đức Mạnh – Trưởng Đơn nguyên Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Bãi Cháy thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan với các khối u dưới da, dù không gây đau. Khi phát hiện khối u có xu hướng phát triển nhanh, thay đổi kích thước hoặc hình dạng, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

