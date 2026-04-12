Khối u xơ khổng lồ trong thai kỳ đe dọa sinh mạng hai mẹ con

Ngày 12/4, Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) thông tin đã tiếp nhận và can thiệp thành công cho một ca bệnh sản khoa vô cùng hy hữu và phức tạp. Bệnh nhân là chị Nguyễn Thị T (sinh năm 1991), nhập viện trong tình trạng mang thai 35 tuần tuổi kèm theo khối nhân xơ tử cung kích thước "khủng", đe dọa trực tiếp đến sức khỏe của cả thai nhi và thai phụ.

Cuộc chiến dưỡng thai và khối u "mọc" lại không ngừng

Theo hồ sơ bệnh án, chị T từng có hai lần sinh thường suôn sẻ, các bé đều đủ tháng và không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong thai kỳ. Tuy nhiên, sóng gió bắt đầu ập đến ở lần mang thai thứ ba. Ngay từ trước khi thụ thai lần này, chị đã được một bệnh viện khác chẩn đoán có u xơ tử cung to thò ra âm đạo và phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ qua ngả âm đạo.

Thế nhưng, sự nguy hiểm của khối u này nằm ở tốc độ tái phát chóng mặt. Tháng 10/2025, khi thai kỳ bước sang tuần thứ 14, chị T đến thăm khám tại Bệnh viện Hùng Vương. Các bác sĩ ngỡ ngàng phát hiện khối u xơ đã tái phát với kích thước 7x8x5 cm, xuất phát từ cổ tử cung và tiếp tục thò ra âm đạo. Sản phụ buộc phải trải qua cuộc phẫu thuật cắt nhân xơ lần thứ hai.

Chị T. mang thai lần ba nhưng liên tục phải lên bàn mổ vì khối u xơ phát triển quá nhanh, thò hẳn ra ngoài âm đạo và hoại tử, đe dọa sinh mạng hai mẹ con. Ảnh: BVCC

Cuộc chiến giữ thai chưa dừng lại ở đó. Đến tháng 2/2026 (thai 29 tuần), khối u lại một lần nữa bùng phát với tốc độ khó tin, gây nhiễm trùng và hoại tử. Khối u lúc này đã phát triển đến kích thước 20x20 cm, thò hẳn ra ngoài âm hộ, cách cùng đồ 4 cm và cách lỗ ngoài cổ tử cung chỉ 1 cm, có dấu hiệu mưng mủ.

Đứng trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương đã quyết định chọn hướng can thiệp tối thiểu: phẫu thuật cắt phần u xơ thò ra ngoài kết hợp điều trị kháng sinh. Mục tiêu tối thượng lúc này là giải quyết tình trạng nhiễm trùng, ngăn chặn dọa sinh non để kéo dài tối đa thời gian thai nhi nằm trong bụng mẹ. Sau 10 ngày điều trị tích cực, tình trạng của chị T ổn định và được xuất viện để tiếp tục theo dõi.

Ca vượt cạn "cân não" ở tuần 35

Chiều ngày 23/3, khi thai kỳ được 35 tuần, chị T đến tái khám định kỳ. Một lần nữa, kết quả siêu âm mang đến tin xấu: khối nhân xơ đã tái phát toàn diện, che kín toàn bộ cổ tử cung, thậm chí các bác sĩ rất khó để xác định chân cuống của khối u.

Lúc này, thai nhi là một bé gái ngôi mông, nặng khoảng 2.200 gram, nước ối bình thường. Bản thân thai phụ đang mắc viêm gan B mạn tính. Dù lúc thăm khám chưa có dấu hiệu chuyển dạ, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, chị T bắt đầu xuất hiện các cơn gò tử cung liên tục (3 - 4 cơn/10 phút).

Tình trạng khẩn cấp buộc các bác sĩ phải chỉ định mổ lấy thai kết hợp bóc nhân xơ tử cung ngay trong tối ngày 24/3/2026.

Đúng 19h10, ca phẫu thuật bắt đầu. Một bé gái nặng 2.270 gram đã cất tiếng khóc chào đời an toàn trong niềm vỡ òa của ê-kíp.

Bằng kỹ thuật chuyên môn cao, các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương đã mổ bắt con an toàn, bóc khối u nặng hơn 1,1 kg và bảo tồn thành công tử cung cho sản phụ. Ảnh: BVCC

Ngay sau khi bắt con, các bác sĩ bước vào giai đoạn cam go nhất: xử lý khối u. Qua quan sát trong ổ bụng, khối u xơ xuất phát từ cạnh trái và đoạn eo tử cung, đâm sâu vào trong dây chằng rộng với kích thước 15x10x5 cm. Đáng sợ hơn, nhân xơ lan rộng đến mặt trước đoạn eo tử cung, thòng sâu vào âm đạo và sa hẳn ra ngoài với kích thước lên tới 14x14x20 cm.

Ê-kíp phẫu thuật đã khéo léo và thận trọng bóc tách toàn bộ khối nhân xơ "khổng lồ" nặng tới 1.100 gram ra khỏi cơ thể sản phụ. Quá trình kiểm tra siêu âm sau mổ không ghi nhận bất thường. Trải qua hơn nửa tháng chăm sóc hậu phẫu, đến ngày 10/4, sức khỏe của hai mẹ con đã hoàn toàn bình phục và chính thức được xuất viện.

Một trường hợp y khoa hiếm gặp và đầy thách thức

Theo BS.CK2 Nguyễn Thị Anh Phương - Trưởng khoa Sản Bệnh tại Bệnh viện Hùng Vương, tỷ lệ u xơ tử cung trong thai kỳ dao động từ 2,5% đến 10%. Bệnh lý này tiềm ẩn vô số biến chứng nguy hiểm như: sảy thai, sinh non, xuất huyết âm đạo, ngôi thai bất thường, băng huyết sau sinh hoặc nhiễm trùng hậu sản.

Tuy nhiên, trường hợp của chị T được đánh giá là cực kỳ hiếm gặp và thách thức tay nghề của các bác sĩ bởi 5 yếu tố "tử thần" sau đây:

Thứ nhất là vị trí và kích thước dị biệt của khối u. U xơ phát triển từ cổ tử cung, đâm vào dây chằng rộng trong tiểu khung, lan xuống âm đạo và sa ra khỏi tầng sinh môn.

Thứ hai là tốc độ phát triển "chóng mặt". Dù đã cắt bỏ trước khi mang thai, khối u vẫn liên tục mọc lại, thoái hóa và nhiễm trùng ngay trong thai kỳ, buộc bác sĩ phải can thiệp phẫu thuật giữa chừng để giữ thai.

Thứ ba là tình trạng bít tắc hoàn toàn đường sinh. Thai nhi ở ngôi ngược (ngôi mông), cộng thêm khối u khổng lồ bít kín cổ tử cung khiến sản phụ tuyệt đối không thể sinh thường, bắt buộc phải sinh mổ.

Thứ tư là nguy cơ tổn thương niệu quản cực cao. Do nhân xơ nằm sâu trong dây chằng rộng, việc bóc tách rất dễ chèn ép, đẩy lệch và làm rách niệu quản.

Cuối cùng là nguy cơ buộc phải cắt bỏ tử cung. Vị trí u xơ thò vào âm đạo là nơi tập trung nhiều mạch máu. Khi bóc tách, nguy cơ băng huyết ồ ạt là rất lớn, ranh giới giữa việc giữ lại hay phải cắt bỏ hoàn toàn tử cung để cứu mạng mẹ là vô cùng mong manh.

Thành công của ca phẫu thuật không chỉ giúp "mẹ tròn con vuông" mà còn bảo tồn trọn vẹn được tử cung cho thai phụ 35 tuổi. Kết quả này là minh chứng rõ nét cho kinh nghiệm xử lý các tình huống sản khoa nguy hiểm, sự quyết đoán và tay nghề chuyên môn xuất sắc của đội ngũ y bác sĩ.