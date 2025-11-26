Hà Nội

Chân dung tỷ phú vươn lên giàu thứ hai thế giới, chỉ sau Elon Musk

Kinh doanh

Chân dung tỷ phú vươn lên giàu thứ hai thế giới, chỉ sau Elon Musk

Đợt tăng giá mạnh của cổ phiếu Alphabet giúp Larry Page, đồng sáng lập Google vượt qua Larry Ellison của Oracle để trở thành người giàu thứ hai thế giới. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Theo Forbes, nhà đồng sáng lập Google Larry Page đã vượt nhà sáng lập Oracle Larry Ellison để trở thành tỷ phú giàu thứ hai thế giới, khi cổ phiếu của công ty mẹ Alphabet tiếp tục đà tăng kéo dài hàng tuần nhờ động lực từ AI. Ảnh: Forbes
Cổ phiếu của Alphabet tăng 5,8% lên khoảng 317 USD khi phiên giao dịch mở cửa vào thứ Hai, sau mức tăng 8,4% vào tuần trước. Ảnh: CNBC
Larry Ellison hiện sở hữu khối tài sản ròng 264,9 tỷ USD, là người giàu thứ 2 thế giới, sau Elon Musk với 476,4 tỷ USD. Ảnh: Forbes
Khối tài sản của Larry Ellison tăng trưởng vượt bậc trong 5 năm qua, từ 50,9 tỷ USD năm 2020 lên hơn 144 tỷ USD vào đầu năm 2025. Ảnh: Capitalgyan
Tỷ phú Larry Page sinh năm 1973 tại Michigan (Mỹ), trong một gia đình có nền tảng học thuật. Cha ông là giáo sư khoa học máy tính, còn mẹ ông là giảng viên lập trình. Ảnh: iDownloadBlog
Ngay từ nhỏ, Larry Page đã sống trong môi trường ngập tràn máy móc, sách hướng dẫn và các tạp chí công nghệ. Ảnh: The Times of India
Năm 1991, Larry Page tốt nghiệp trung học và nhập học Đại học Michigan, nơi ông lấy bằng Cử nhân Khoa học Kỹ thuật, chuyên ngành Kỹ thuật Máy tính. Ảnh: Bloomberg
Sau đó, Larry Page chuyển đến Đại học Stanford để hoàn thành chương trình Thạc sĩ Khoa học Máy tính và tiếp tục theo học chương trình Tiến sĩ. Ảnh: Academy of Achievement
Năm 1998, Larry Page đồng sáng lập Google cùng với người bạn học tiến sĩ tại Stanford là Sergey Brin. Cùng với Brin, Page đã phát minh ra thuật toán PageRank của Google, giúp tăng cường sức mạnh cho công cụ tìm kiếm. Ảnh: CNBC
Larry Page là CEO đầu tiên của Google trong giai đoạn 1997 - 2001, sau đó nhường vị trí cho Eric Schmidt, rồi trở lại năm 2011. Ảnh: BI
Năm 2015, khi Google tái cấu trúc thành Alphabet Inc., Larry Page trở thành CEO đầu tiên của tập đoàn. Ông rời vai trò điều hành năm 2019 nhưng vẫn là thành viên hội đồng quản trị và cổ đông kiểm soát. Ảnh: BI
#Tỷ phú Larry Page #Sự nghiệp Google và Alphabet #Tăng trưởng tài sản tỷ phú công nghệ #Ảnh hưởng của AI đến thị trường chứng khoán #Hành trình học vấn và sáng lập Google #Thành tựu trong công nghệ tìm kiếm

