Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Tỷ phú giàu nhất Trung Quốc hiện nay là ai?

Phải bỏ học sớm, trải qua nhiều nghề tay trái nhưng Zhong Shanshan đã tự mình khởi nghiệp và tạo dựng đế chế kinh doanh.

Hoàng Minh (theo Forbes)

Thị trường chứng khoán bùng nổ, AI bùng phát và kỳ vọng về biện pháp kích thích kinh tế đã giúp các tỷ phú Trung Quốc gia tăng tài sản đáng kể trong năm 2025.

Theo danh sách 100 người giàu nhất Trung Quốc của Forbes, tài sản của Zhong Shanshan – nhà sáng lập Nongfu Spring chứng kiến tài sản tăng 26,3 tỷ USD, đạt 77,1 tỷ USD, nhờ doanh nghiệp nước giải khát báo cáo lợi nhuận và doanh thu tăng hai chữ số trong 6 tháng đầu năm 2025.

Zhong Shanshan là người sáng lập và chủ tịch của Nongfu Spring, một công ty nước đóng chai đã niêm yết cổ phiếu tại Hồng Kông vào năm 2020.

Zhong Shanshan sinh năm 1954 tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ông bỏ học tiểu học trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa đầy biến động ở Trung Quốc. Sau đó, ông từng trải qua nhiều công việc khác nhau như xây dựng, bán hàng nước giải khát, thậm chí làm báo.

Bước ngoặt kinh doanh

ty-phu1.jpg
Zhong thành lập công ty Nongfu Spring năm 1996. Ảnh: Forbes

Năm 1996, Zhong thành lập công ty Nongfu Spring Co., Ltd, chuyên sản xuất nước đóng chai và các loại đồ uống.

Bước ngoặt kinh doanh đến khi ông quyết định chuyển từ loại “nước tinh khiết” sang “nước khoáng thiên nhiên” – một lựa chọn giúp hãng nổi bật trên thị trường.

Zhong cũng điều hành Wantai Biological, công ty dược sinh học, xét nghiệm và vaccine.

Tài sản bứt phá

Nhờ việc đưa hai công ty Nongfu Spring và Wantai lên sàn chứng khoán vào năm 2020, tài sản cá nhân của Zhong tăng vọt. Theo danh sách tỷ phú thời gian thực của Forbes, khối tài sản ròng của Zhong Shanshan đạt 80,4 tỷ USD, là người giàu 24 thế giới.

Zhong từng được mệnh danh là “ông vua nước đóng chai” vì phần lớn tài sản của ông đến từ ngành đồ uống.

Dù thời đại AI, xe điện và công nghệ đang bùng nổ, "ông trùm" nước đóng chai vẫn giữ vị trí người giàu nhất Trung Quốc. Lý do chính là cổ phiếu Nongfu Spring – chiếm 80% tài sản của ông – đã tăng giá 80% trong năm qua (từ ngày 30/8/2024 đến ngày 1/9/2025).

Zhong được truyền thông Trung Quốc đặt biệt danh “Sói cô độc” bởi ông rất ít xuất hiện trước công chúng và hiếm khi phô trương. Ông tập trung vào doanh nghiệp và sản phẩm hơn hình ảnh cá nhân.

#Tỷ phú Trung Quốc #Chân dung Zhong Shanshan #Thành công từ nước giải khát #Thị trường chứng khoán 2025 #Kinh doanh và đổi mới #Chủ tịch Nongfu Spring

Bài liên quan

Kinh doanh

Hé lộ bí mật buổi sáng của các tỷ phú thế giới

Với các tỷ phú, buổi sáng không chỉ là sự khởi đầu, mà là khoảng thời gian chiến lược để thiết lập nền tảng cho một ngày làm việc hiệu quả.

ty-phu1.jpg
Trong khi thế giới còn trong giấc ngủ, Tim Cook, CEO của Apple, nổi tiếng với thói quen thức dậy lúc 3:45 sáng. Ảnh: CNBC
ty-phu2.jpg
CEO Apple sử dụng khoảng thời gian tĩnh lặng quý giá này để đọc hàng trăm email từ người dùng và nhân viên. Ảnh: CNBC
Xem chi tiết

Kinh doanh

Cuộc đời sóng gió của "tỷ phú ăn bám" qua đời ở tuổi 76

Cuộc đời của Lý Xuân Bình là chuỗi thăng trầm khó tin từ người lính, nhân viên phục vụ khách sạn đến “tỷ phú” bất ngờ, cuối đời rơi vào cảnh cô độc. 

Tháng 10/2025, truyền thông Trung Quốc xác nhận ông Lý Xuân Bình qua đời ở tuổi 76 tại một bệnh viện ở Bắc Kinh.

Cuộc đời của Lý Xuân Bình là chuỗi sự kiện mà ngay cả tiểu thuyết cũng khó dựng nên.

Xem chi tiết

Kinh doanh

[INFOGRAPHIC] Những tỷ phú mê chinh phục không gian

Các tỷ phú thế giới đang thể hiện khát vọng vượt ra khỏi những lĩnh vực quen thuộc để chạm tới ngành công nghiệp vũ trụ.

ty-phu-me-chinh-phuc-khong-gian.jpg
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới