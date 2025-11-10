Hà Nội

Kinh doanh

Cuộc đời sóng gió của "tỷ phú ăn bám" qua đời ở tuổi 76

Cuộc đời của Lý Xuân Bình là chuỗi thăng trầm khó tin từ người lính, nhân viên phục vụ khách sạn đến “tỷ phú” bất ngờ, cuối đời rơi vào cảnh cô độc. 

Hoàng Minh (tổng hợp)

Tháng 10/2025, truyền thông Trung Quốc xác nhận ông Lý Xuân Bình qua đời ở tuổi 76 tại một bệnh viện ở Bắc Kinh.

Cuộc đời của Lý Xuân Bình là chuỗi sự kiện mà ngay cả tiểu thuyết cũng khó dựng nên.

Lý Xuân Bình sinh năm 1949 tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ông từng đi lính trước khi làm nhân viên an ninh tại Hãng phim Bắc Kinh.

Bước ngoặt bất ngờ

Năm 1978, ông xin làm phục vụ trong một khách sạn cao cấp tại Bắc Kinh với hy vọng tìm kiếm cơ hội ra nước ngoài. Nhờ nổi bật về ngoại hình và cách ứng xử, ông lọt vào mắt một nữ diễn viên Hollywood giàu có – người hơn ông gần 40 tuổi, không con cái.

ty-phu1.jpg
Lý Xuân Bình. Ảnh: Sohu

Bà mời ông sang Mỹ, và năm 1982 ông sang New York cùng bà, sống trong biệt thự sang trọng và trở thành bạn đồng hành, chăm sóc bà hơn một thập kỷ mà không đòi hỏi danh phận.

Trước khi qua đời vì ung thư, bà để lại cho ông 90% tài sản, ước tính khoảng 26,8 tỷ nhân dân tệ (tương đương hàng tỷ USD) với điều kiện ông “không được tái hôn”.

Từ một người từng đi "lao cải", ông trở thành tỷ phú chỉ sau một đêm.

Cực thịnh và hướng thiện

Trở lại Trung Quốc khoảng năm 1991 với khối tài sản khổng lồ, ông sống rất xa hoa: mua biệt thự khoảng 1.500 m2, sắm ba chiếc Rolls-Royce cùng gần 40 nhân viên phục vụ, đầu tư mạnh vào bất động sản.

Tuy nhiên, không lâu sau ông chuyển hướng sang làm từ thiện – việc được cho là vừa để “rửa tiếng” vừa nhằm thực hiện ý muốn giúp người nghèo. Trong hơn 20 năm, ông quyên góp hơn 600 triệu nhân dân tệ và từng được xem là “nhà từ thiện số 1 Trung Quốc”.

ty-phu2.jpg
Ảnh: Sohu

Bi kịch cuối đời

Tuy nhiên, cuộc sống xa hoa không kéo dài. Năm 2016, ông được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer – khởi đầu cho chuỗi ngày đầy đau đớn. Khi trí nhớ suy giảm, ông bị người thân và quản lý lợi dụng, nhiều tài sản – biệt thự, xe sang, quỹ từ thiện – lần lượt bị bán hoặc chuyển nhượng trái phép.

Những năm cuối, ông sống trong viện dưỡng lão, sức khỏe yếu, không còn người thân bên cạnh, ra đi trong cảnh cô độc.

