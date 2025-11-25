Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vào Top 100 người giàu nhất thế giới

Đà tăng mạnh của cổ phiếu VIC giúp tài sản của Chủ tịch Vingroup - Phạm Nhật Vượng đạt mức 22,5 tỷ USD, lọt top 100 người giàu nhất hành tinh. 

Hoàng Minh (tổng hợp)

Trong phiên giao dịch sáng nay 25/11, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup tiếp tục tăng 2,88% lên mức 246.400 đồng mỗi đơn vị. Đà tăng giúp tài sản của ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup đạt 22,5 tỷ USD, xếp thứ 100 trong danh sách người giàu thế giới, theo Forbes. Khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng hiện gấp hơn 3 lần so với đầu năm 2025.

Hiện tại, tỷ phú Phạm Nhật Vượng là người giàu thứ ba khu vực Đông Nam Á, chỉ đứng sau hai người đến từ Indonesia là tỷ phú Prajogo Pangestu (39,6 tỷ USD) xếp thứ 45 thế giới và tỷ phú Low Tuck Kwong (24,4 tỷ USD) xếp thứ 92 thế giới.

Trước đó, hồi đầu năm 2025, theo danh sách tỷ phú thường niên của Forbes công bố ngày 4/1, ông Phạm Nhật Vượng sở hữu 6,5 tỷ USD, tăng 2,1 tỷ USD so với năm 2024.

pham-nhat-vuong2.jpg
Ông Phạm Nhật Vượng xếp thứ 100 trong danh sách người giàu thế giới. Ảnh chụp màn hình

Giữa tháng 4, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tăng lên khoảng 8 tỷ USD, theo cập nhật của Forbes, nhờ đà phục hồi ấn tượng của cổ phiếu VIC và VFS hai mã chứng khoán gắn liền với hệ sinh thái Vingroup và VinFast.

Đầu tháng 11, tài sản ròng của Chủ tịch Vingroup tiếp tục tăng 2,34%, đạt 19,3 tỷ USD, đưa ông trở thành người giàu thứ 125 thế giới, vượt qua nhiều doanh nhân tên tuổi tại khu vực châu Á.

Theo Forbes, ông Phạm Nhật Vượng du học tại Nga và khởi nghiệp kinh doanh mì ăn liền tại Ukraine vào những năm 1990. Hiện tại, ông là Chủ tịch HĐQT Vingroup - một trong những tập đoàn lớn nhất Việt Nam.

Còn theo thống kê của Bloomberg, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng hiện đạt 21 tỷ USD, tăng gần gấp 4 lần so với đầu năm, xếp vị trí thứ 116 trong top người giàu nhất thế giới.

pham-nhat-vuong1.jpg
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Ảnh: Vingroup

Tập đoàn Vingroup và tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang có những ngày tháng thăng hoa hơn bao giờ hết. Vingroup vừa trở thành doanh nghiệp đầu tiên trong lịch sử chứng khoán Việt Nam có vốn hóa vượt mức 900.000 tỷ đồng.

Cổ phiếu Vingroup tăng mạnh trong bối cảnh hàng loạt dự án trong nhiều lĩnh vực của tập đoàn đang được tích cực triển khai trên khắp cả nước.

Tại Hà Tĩnh, VinEnergo do Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng và 2 người con trai góp vốn thành lập, được đánh giá đủ năng lực thực hiện 2 dự án điện gió có tổng mức đầu tư gần 40.000 tỷ đồng.

VinMetal có quy mô vốn 10.000 tỷ đồng và được định hướng phát triển tổ hợp thép công nghiệp, công nghệ cao tại Vũng Áng (Hà Tĩnh), công suất giai đoạn 1 khoảng 5 triệu tấn/năm. Trong khi đó, Vinhomes Hà Tĩnh (thành viên Vingroup) sẽ xây dựng dự án bến cảng quốc tế Sơn Dương tại phường Vũng Áng. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 8.800 tỷ đồng. Quy mô xây dựng 3 cầu cảng, tổng chiều dài 1.050 m, tiếp nhận tàu tổng hợp, container trọng tải 100.000 tấn.

Tại Quảng Ninh, dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh đang đẩy mạnh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB). Đây là dự án lớn nhất lịch sử của Vingroup với tổng mức đầu tư hơn 456.600 tỷ đồng (tương đương gần 18 tỷ USD).

Bên cạnh đó, VinSpeed đơn vị đề xuất tham gia siêu dự án Đường sắt cao tốc Bắc Nam, cũng đang trong quá trình nghiên cứu đầu tư tuyến metro tốc độ cao, kết nối nội đô TP.HCM đến Cần Giờ.

#Tỷ phú Phạm Nhật Vượng #Vingroup và cổ phiếu VIC #Tăng trưởng tài sản tỷ phú #Các dự án lớn của Vingroup #Thị trường chứng khoán Việt Nam #Đầu tư quốc tế của tỷ phú

Bài liên quan

Kinh doanh

Ông Phạm Nhật Vượng thành người Việt đầu tiên sở hữu tài sản trên 20 tỷ USD

Với khối tài sản 20,3 tỷ USD, tỷ phú Phạm Nhật Vượng áp sát top 100 người giàu nhất thế giới của Forbes.

Theo cập thời gian thực của Forbes, tính đến tối 25/10, tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup sở hữu khối tài sản lên đến 20,3 tỷ USD, xếp thứ 118 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một người Việt được ghi nhận có khối tài sản trên 20 tỷ USD.

Xem chi tiết

Kinh doanh

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lọt top 3 người có tài sản tăng mạnh nhất thế giới

Cổ phiếu "họ Vin" bứt phá giúp tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ túi thêm 1,1 tỷ USD chỉ trong một ngày, nâng tổng tài sản lên mức kỷ lục 18,1 tỷ USD. 

Kết thúc phiên giao dịch 10/10, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng mạnh. Theo thống kê của Forbes, sau phiên giao dịch ngày 10/10, tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ túi thêm 1,1 tỷ USD, đưa tổng tài sản lên mức 18,1 tỷ USD (tương đương hơn 447.550 tỷ đồng).

Với khối tài sản này, tỷ phú Phạm Nhật Vượng vươn lên đứng vị trí thứ 134 trên bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới. Thành tích này tăng đáng kể so với hồi đầu năm (vị trí 535).

Xem chi tiết

Kinh doanh

Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập kỷ lục, chưa từng có ở Việt Nam

Với 16,5 tỷ USD, tỷ phú Phạm Nhật Vượng lọt top 150 người giàu nhất thế giới của Forbes. 

Đóng cửa phiên giao dịch chứng khoán ngày 29/9, giá cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup tạm dừng ở mức 172.800 đồng/cổ phiếu, tăng 5,37% so với giá tham chiếu vào đầu ngày. Đây là mức giá cao nhất của cổ phiếu Vingroup kể từ khi niêm yết đến nay. Mức giá này đưa vốn hóa doanh nghiệp chạm mốc 665.000 tỷ đồng (tương đương với hơn 25,5 tỷ USD quy đổi). Vingroup hiện là doanh nghiệp niêm yết lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đặc biệt, nhờ đà tăng của cổ phiếu VIC, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng gia tăng đáng kể. Theo dữ liệu thời gian thực từ Forbes (đến sáng 30/9), tổng giá trị tài sản ròng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã đạt 16,5 tỷ USD, tăng thêm 703 triệu USD chỉ trong một ngày.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới