[INFOGRAPHIC] 10 tỷ phú giàu nhất Đông Nam Á

Đại diện duy nhất của Việt Nam trong danh sách là tỷ phú Phạm Nhật Vượng (Chủ tịch Vingroup), đứng ở vị trí thứ 5 với tài sản ước tính đạt 18,8 tỷ USD.
Cặp đôi nghệ sĩ Quốc Cơ và Hồng Phượng chia sẻ cuộc sống hạnh phúc, sự nghiệp và việc nuôi dạy con cái theo đuổi đam mê của riêng mình.
Là loại gia vị đắt đỏ trên thế giới nhưng tại Việt Nam, bạch đậu khấu được trồng nhiều tại các tỉnh miền núi phía Bắc, là mặt hàng xuất khẩu tiềm năng.
Dù được trả 2,8 tỷ đồng cho con gà chọi hơn 1 tuổi, chủ nhân vẫn quyết định không bán, để làm gà giống của trang trại.
Các loại nho giá rẻ Trung Quốc bán đầy chợ Việt ăn giòn ngọt, giá rẻ hợp với túi tiền của nhiều người dân.
Dù là loại hạt đắt đỏ bậc nhất thế giới, mắc ca hiện khá phong phú ngay tại Việt Nam, với chất lượng không hề thua kém hàng nhập khẩu.
Mức lương cho nhân viên tại Mailisa được thiết kế cạnh tranh và hấp dẫn, cao nhất khoảng trên 100 triệu đồng/tháng.
Vợ chồng Phan Thị Mai - Hoàng Kim Khánh là đại diện theo pháp luật của hàng loạt các doanh nghiệp, chi nhánh trong “hệ sinh thái” Mailisa.
Cuộc sống giàu có của vợ chồng Phan Thị Mai - Hoàng Kim Khánh luôn khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ.
Người trúng độc đắc Vietlott trị giá gần 134 tỷ đồng tiết lộ thói quen mua dãy số ngày tháng sinh và biển số xe trong suốt 2 năm qua.
Trước khi sở hữu chuỗi làm đẹp lớn với nhiều chi nhánh khắp cả nước, bà Phan Thị Mai từng có tuổi thơ cơ cực.
Giá rau xanh tại Hà Nội và TP HCM tăng gấp đôi, thậm chí 3 - 4 lần so với trước khiến nhiều bà nội trợ phải đắn đo khi mua.
Trùng hoặc có tên gần giống Royal Hostel trong vụ cô gái tố bị "bùng" phòng, nhiều khách sạn ở Hà Nội bị vạ lây, chịu sự tấn công vô cớ từ dân mạng.
Ít ai biết, hai loại cá rất quen thuộc, được bán phổ biến ở Việt Nam lại được đánh giá "tốt nhất thế giới".
Bên cạnh tiền polymer, Việt Nam vẫn còn lưu hành số tờ tiền giấy cotton phát hành trước đây.
Xưa gắn liền với bữa cơm dân nghèo nhưng nay cá kèo trở thành đặc sản được người thành thị yêu thích.
Cơn bão giảm giá dịp 11/11 bùng nổ khắp hệ thống siêu thị, cửa hàng, sàn thương mại điện tử...với mọi sản phẩm từ quần áo, điện thoại...
Sau sự cố cầu sông Lô trơ lõi thép, mọi thông tin trên website của nhà thầu Udideco đều không thể truy cập được.
Từ một loại củ quen thuộc trong bếp, gừng trở thành bonsai được ưa chuộng trong nhà với chi phí rất rẻ.
Cuộc đời của Lý Xuân Bình là chuỗi thăng trầm khó tin từ người lính, nhân viên phục vụ khách sạn đến “tỷ phú” bất ngờ, cuối đời rơi vào cảnh cô độc.
Các tỷ phú thế giới đang thể hiện khát vọng vượt ra khỏi những lĩnh vực quen thuộc để chạm tới ngành công nghiệp vũ trụ.
Cổ đông Tesla vừa thông qua gói thù lao khổng lồ dành cho CEO Elon Musk, có thể biến ông thành siêu tỷ phú đầu tiên trong lịch sử.