Chân dung Công ty Phúc Huy: Tỷ lệ trúng thầu 100% năm 2025 [Kỳ 1]

Năm 2025, Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Huy (Công ty Phúc Huy) đạt tỷ lệ trúng thầu 100% tại các gói thầu đã tham gia. Đáng chú ý, tại nhiều dự án sửa chữa trường học ở Quận 5, doanh nghiệp này thường là nhà thầu duy nhất vượt qua vòng kỹ thuật để "một mình một ngựa" về đích.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Phúc Huy (MSDN: 0314189959) được thành lập vào ngày 07/01/2017, do ông Nguyễn Cao Lâm làm giám đốc, có địa chỉ tại phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM. Dù mới hoạt động hơn 8 năm, doanh nghiệp này đã ghi nhận một lịch sử đấu thầu đáng chú ý.

Gần đây nhất, ngày 18/09/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 5 (Ban QLDA Quận 5) đã ban hành Quyết định số 353/QĐ-BQLKV5, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho "Gói thầu số 7: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị" thuộc dự án Cải tạo Trường Mầm non Vàng Anh, Quận 5.

Đơn vị trúng thầu là "Liên danh Cải tạo Trường Mầm non Vàng Anh" với giá trúng thầu là 13.049.198.716 đồng , so với giá gói thầu là 13.197.282.400 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 1,12%. Theo dữ liệu từ biên bản mở thầu mã IB2500359615, Công ty Phúc Huy tham gia với vai trò là thành viên liên danh phụ.

Không chỉ tham gia với vai trò liên danh, trong năm 2025, Công ty Phúc Huy còn ghi dấu ấn với nhiều gói thầu độc lập tại các dự án trường học khác trên địa bàn Quận 5.

Cụ thể, tại gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc công trình Sửa chữa Trường Mầm non Hoàng Yến (mã TBMT: IB2500330516 ), có 4 nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu. Tuy nhiên, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 15.08-1/2025/BCĐG-TL ngày 15/08/2025 của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Trung Long, chỉ duy nhất Công ty Phúc Huy được đánh giá "Đạt" ở phần kỹ thuật. Ba nhà thầu còn lại đều bị đánh giá "Không đạt" với các lý do như thiếu thuyết minh, bản vẽ biện pháp thi công, hoặc đề xuất tiến độ không phù hợp. Kết quả, Công ty Phúc Huy trúng thầu với giá 1.898.525.640 đồng, tiết kiệm 5,3% so với giá gói thầu (2.004.871.481 đồng ).

Kịch bản tương tự cũng diễn ra tại gói thầu "Thi công xây lắp" thuộc công trình Sửa chữa Trường Tiểu học Hàm Tử (mã TBMT: IB2500332880 ). Gói thầu này có 2 nhà thầu tham dự. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 14.08-1/2025/BCĐG-NL của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Nam Long, chỉ có Công ty Phúc Huy được đánh giá "Đạt" về kỹ thuật. Đối thủ còn lại bị loại vì các lý do như thiếu bản vẽ biện pháp thi công, đề xuất không phù hợp E-HSMT. Cuối cùng, Công ty Phúc Huy được phê duyệt trúng thầu với giá 1.130.770.450 đồng, tiết kiệm 1,86% so với giá gói thầu (1.152.150.323 đồng ).

Ngoài các gói thầu trên, năm 2025, Công ty Phúc Huy còn được chỉ định thầu gói "Thi công xây lắp + thiết bị" trị giá 290.000.000 đồng tại dự toán Sửa chữa trung tâm hành chính công của Ủy ban nhân dân Phường 2, Quận 6 cũ, theo Quyết định ngày 16/06/2025.

Tổng hợp lại, trong năm 2025, Công ty Phúc Huy đã tham gia 5 gói thầu và trúng cả 5, đạt tỷ lệ thành công tuyệt đối. Việc một doanh nghiệp liên tiếp là nhà thầu duy nhất vượt qua các yêu cầu về kỹ thuật trong các cuộc đấu thầu rộng rãi đặt ra một câu hỏi về tính cạnh tranh và chất lượng của hồ sơ mời thầu tại các gói thầu này.

