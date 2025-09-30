Hà Nội

Bạn đọc

Chân dung Công ty Phúc Huy: Tỷ lệ trúng thầu 100% năm 2025 [Kỳ 1]

Năm 2025, Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Huy (Công ty Phúc Huy) đạt tỷ lệ trúng thầu 100% tại các gói thầu đã tham gia. Đáng chú ý, tại nhiều dự án sửa chữa trường học ở Quận 5, doanh nghiệp này thường là nhà thầu duy nhất vượt qua vòng kỹ thuật để "một mình một ngựa" về đích.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Phúc Huy (MSDN: 0314189959) được thành lập vào ngày 07/01/2017, do ông Nguyễn Cao Lâm làm giám đốc, có địa chỉ tại phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM. Dù mới hoạt động hơn 8 năm, doanh nghiệp này đã ghi nhận một lịch sử đấu thầu đáng chú ý.

Gần đây nhất, ngày 18/09/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 5 (Ban QLDA Quận 5) đã ban hành Quyết định số 353/QĐ-BQLKV5, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho "Gói thầu số 7: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị" thuộc dự án Cải tạo Trường Mầm non Vàng Anh, Quận 5.

Đơn vị trúng thầu là "Liên danh Cải tạo Trường Mầm non Vàng Anh" với giá trúng thầu là 13.049.198.716 đồng , so với giá gói thầu là 13.197.282.400 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 1,12%. Theo dữ liệu từ biên bản mở thầu mã IB2500359615, Công ty Phúc Huy tham gia với vai trò là thành viên liên danh phụ.

22-386.png
Nguồn MSC

Không chỉ tham gia với vai trò liên danh, trong năm 2025, Công ty Phúc Huy còn ghi dấu ấn với nhiều gói thầu độc lập tại các dự án trường học khác trên địa bàn Quận 5.

Cụ thể, tại gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc công trình Sửa chữa Trường Mầm non Hoàng Yến (mã TBMT: IB2500330516 ), có 4 nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu. Tuy nhiên, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 15.08-1/2025/BCĐG-TL ngày 15/08/2025 của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Trung Long, chỉ duy nhất Công ty Phúc Huy được đánh giá "Đạt" ở phần kỹ thuật. Ba nhà thầu còn lại đều bị đánh giá "Không đạt" với các lý do như thiếu thuyết minh, bản vẽ biện pháp thi công, hoặc đề xuất tiến độ không phù hợp. Kết quả, Công ty Phúc Huy trúng thầu với giá 1.898.525.640 đồng, tiết kiệm 5,3% so với giá gói thầu (2.004.871.481 đồng ).

Kịch bản tương tự cũng diễn ra tại gói thầu "Thi công xây lắp" thuộc công trình Sửa chữa Trường Tiểu học Hàm Tử (mã TBMT: IB2500332880 ). Gói thầu này có 2 nhà thầu tham dự. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 14.08-1/2025/BCĐG-NL của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Nam Long, chỉ có Công ty Phúc Huy được đánh giá "Đạt" về kỹ thuật. Đối thủ còn lại bị loại vì các lý do như thiếu bản vẽ biện pháp thi công, đề xuất không phù hợp E-HSMT. Cuối cùng, Công ty Phúc Huy được phê duyệt trúng thầu với giá 1.130.770.450 đồng, tiết kiệm 1,86% so với giá gói thầu (1.152.150.323 đồng ).

Ngoài các gói thầu trên, năm 2025, Công ty Phúc Huy còn được chỉ định thầu gói "Thi công xây lắp + thiết bị" trị giá 290.000.000 đồng tại dự toán Sửa chữa trung tâm hành chính công của Ủy ban nhân dân Phường 2, Quận 6 cũ, theo Quyết định ngày 16/06/2025.

Tổng hợp lại, trong năm 2025, Công ty Phúc Huy đã tham gia 5 gói thầu và trúng cả 5, đạt tỷ lệ thành công tuyệt đối. Việc một doanh nghiệp liên tiếp là nhà thầu duy nhất vượt qua các yêu cầu về kỹ thuật trong các cuộc đấu thầu rộng rãi đặt ra một câu hỏi về tính cạnh tranh và chất lượng của hồ sơ mời thầu tại các gói thầu này.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2]: Công ty Phúc Huy và những đơn vị mời thầu "quen mặt" tại TP HCM

#Công ty Phúc Huy #trúng thầu 2025 #dự án trường học #Quận 5 #đấu thầu xây dựng

Công ty Phúc Huy liên tiếp trúng thầu: Năng lực thật hay "hệ sinh thái" quen?

Trúng 36/43 gói thầu đã tham gia, Công ty Phúc Huy sở hữu một "bảng vàng" thành tích ấn tượng. Tuy nhiên, phân tích sâu dữ liệu lại hé lộ những quy luật đáng chú ý về các "đối thủ" và mối quan hệ với một số bên mời thầu quen thuộc.

Vừa qua, Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Huy tiếp tục ghi danh vào danh sách trúng thầu khi được Trường Mầm non Hoàng Yến Quận 5 phê duyệt thắng gói thầu "Thi công xây dựng" trị giá 1.898.525.640 đồng. Bề dày thành tích của nhà thầu này, với tổng giá trị trúng thầu độc lập lên tới hơn 35 tỷ đồng, đặt ra câu hỏi thú vị về năng lực thực sự, tính cạnh tranh của các gói thầu và mối quan hệ "quen mặt" với một số chủ đầu tư, đơn vị tư vấn.

Ngày 20/08/2025, bà Nguyễn Diễm Trang - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoàng Yến - đã ký Quyết định số 149/QĐ-MNHY phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói thầu Thi công xây dựng, thuộc công trình Sửa chữa Trường Mầm non Hoàng Yến. Theo đó, Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Huy (MST: 0314189959) đã trúng thầu với giá 1.898.525.640 đồng.

4 nhà thầu “hụt hơi”, Hoàng Nguyên trúng gói thầu hơn 9,4 tỷ tại Củ Chi

Gói xây lắp hơn 9,6 tỷ đồng tại TP HCM đã thu hút 5 nhà thầu tham gia, 4/5 nhà thầu bị loại vì liên quan đến bảo lãnh dự thầu, kỹ thuật…

Dự án Bảo trì, bảo dưỡng các tuyến đường trên địa bàn các xã Bình Mỹ - Hòa Phú - Trung An - Tân Thạnh Đông do UBND huyện Củ Chi phê duyệt tại Quyết định 2313/QĐ-UBND ngày 16/04/2025 với tổng kinh phí hơn 10,78 tỷ đồng.

21.jpg
Công ty Toàn Á: "Bá chủ" thị trường thiết bị giáo dục nghề nghiệp và những gói thầu "một mình một ngựa" [Kỳ 1]

Chỉ với một nhà thầu duy nhất tham gia, Công ty TNHH Toàn Á đã dễ dàng trúng gói thầu mua sắm thiết bị y tế trị giá gần 7 tỷ đồng tại Gia Lai.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 16/09/2025, Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua sắm trang thiết bị đào tạo ngành Điều dưỡng, Dược và Kỹ thuật Xét nghiệm Y học năm 2025" (Mã TBMT: IB2500358338). Đơn vị trúng thầu không ai khác ngoài một cái tên đã quá quen thuộc trong lĩnh vực cung cấp thiết bị giáo dục nghề nghiệp - Công ty TNHH Toàn Á.

Điều đáng nói, đây là một gói thầu có giá trị không hề nhỏ, lên tới 6.726.459.000 đồng, nhưng lại chỉ có duy nhất Công ty TNHH Toàn Á tham gia và trúng thầu với giá 6.626.668.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 1,48%. "Kịch bản" một nhà thầu tham gia rồi trúng thầu này không phải là chuyện hiếm gặp đối với Công ty TNHH Toàn Á.

"Cơn mưa" trúng thầu năm 2025 của Công ty Tú Tài tại TP HCM [Kỳ 2]

"Cơn mưa" trúng thầu năm 2025 của Công ty Tú Tài tại TP HCM [Kỳ 2]

Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, Công ty TNHH Tú Tài đã tham gia 45 gói thầu và được công bố trúng tới 35 gói, đạt tỷ lệ gần 78%. Tần suất trúng thầu dày đặc với tổng giá trị hơn 205 tỷ đồng đặt ra câu hỏi về năng lực triển khai đồng loạt các dự án và sự lặp lại của các bên mời thầu quen thuộc.

Đấu thầu hiệu quả: Chuyên gia chỉ ra "lỗ hổng" cần khắc phục

Tiết kiệm ngân sách 0.96%: Góc nhìn từ chuyên gia đấu thầu [Kỳ 3]

Dưới góc độ pháp lý, việc một nhà thầu liên tiếp trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp, thể hiện qua con số trung bình giá trúng thầu bằng 99.04% giá dự toán, cần được giám sát chặt chẽ để đảm bảo hiệu quả của vốn đầu tư công, theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.

"Cơn mưa" trúng thầu năm 2025 của Công ty Tú Tài tại TP HCM [Kỳ 2]

"Cơn mưa" trúng thầu năm 2025 của Công ty Tú Tài tại TP HCM [Kỳ 2]

Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, Công ty TNHH Tú Tài đã tham gia 45 gói thầu và được công bố trúng tới 35 gói, đạt tỷ lệ gần 78%. Tần suất trúng thầu dày đặc với tổng giá trị hơn 205 tỷ đồng đặt ra câu hỏi về năng lực triển khai đồng loạt các dự án và sự lặp lại của các bên mời thầu quen thuộc.

Đấu thầu hiệu quả: Chuyên gia chỉ ra "lỗ hổng" cần khắc phục

Tiết kiệm ngân sách 0.96%: Góc nhìn từ chuyên gia đấu thầu [Kỳ 3]

Dưới góc độ pháp lý, việc một nhà thầu liên tiếp trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp, thể hiện qua con số trung bình giá trúng thầu bằng 99.04% giá dự toán, cần được giám sát chặt chẽ để đảm bảo hiệu quả của vốn đầu tư công, theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.