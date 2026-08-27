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Số hóa - Xe

CEO từng sa thải 900 người qua Zoom nay mất ghế

Vishal Garg, CEO từng gây tranh cãi khi sa thải 900 nhân viên qua Zoom, nay bị chính Better loại khỏi vị trí và đối mặt cuộc chiến pháp lý.

Thiên Trang (th)

Vishal Garg, nhà sáng lập Better Home & Finance, từng trở thành tâm điểm của giới công nghệ Mỹ sau quyết định sa thải khoảng 900 nhân viên chỉ trong một cuộc gọi Zoom. Gần 5 năm sau, câu chuyện lại đảo chiều khi chính ông bị Hội đồng quản trị Better loại khỏi chiếc ghế CEO, trong lúc công ty đối mặt những khoản lỗ lớn và giá trị thị trường sụt giảm mạnh.

Ngày 14/8, Better thông báo Hội đồng quản trị đã bỏ phiếu chấm dứt chức vụ của Garg. Trước đó, Daniel Lewis, một thành viên mới của Hội đồng quản trị, đã được bổ nhiệm làm CEO tạm quyền từ đầu tháng 8. Better cho biết quyết định này liên quan đến những lo ngại về khả năng phán đoán, tính khí và mức độ đáng tin cậy của Garg, đồng thời chỉ ra kết quả kinh doanh đáng thất vọng trong những năm gần đây.

Theo công ty, Better đã ghi nhận tổng cộng hơn 1,5 tỷ USD lỗ ròng kể từ năm 2022. Đây là cú đảo chiều đáng kể so với thời kỳ thị trường tái cấp vốn thế chấp bùng nổ, khi Better từng được định giá khoảng 8 tỷ USD. Hiện vốn hóa thị trường của doanh nghiệp chỉ còn khoảng 300 triệu USD, cho thấy khoảng cách rất lớn giữa đỉnh cao và thực trạng hiện tại.

Vishal Garg từng gây tranh cãi dữ dội sau quyết định sa thải khoảng 900 nhân viên trong một cuộc gọi Zoom năm 2021.

Tuy nhiên, Garg không chấp nhận rời vị trí một cách dễ dàng. Nhà sáng lập Better đang thuê luật sư để tìm cách giành lại quyền điều hành và đề xuất trở lại làm CEO với mức lương tượng trưng 1 USD mỗi năm cho tới khi công ty có lợi nhuận. Garg đồng thời cáo buộc Daniel Lewis đã đánh lừa ông trong quá trình tiếp cận Hội đồng quản trị rồi tìm cách chiếm vị trí CEO. Đây là những cáo buộc từ phía Garg, trong khi Better đang phản bác nỗ lực vận động cổ đông của nhà sáng lập.

Cuộc đối đầu vì thế nhanh chóng chuyển từ phòng họp sang mặt trận pháp lý và cổ đông. Better đã khởi kiện Garg, đồng thời tìm cách ngăn ông tiếp tục vận động cổ đông nhằm đảo ngược những thay đổi trong ban lãnh đạo. Tranh chấp hiện không chỉ xoay quanh một chiếc ghế CEO mà còn liên quan trực tiếp đến quyền kiểm soát doanh nghiệp do chính Garg sáng lập.

Điều khiến câu chuyện đặc biệt đáng chú ý là sự trớ trêu khi Zoom một lần nữa xuất hiện trong hành trình của Garg. Ngày 1/12/2021, ông từng dùng một cuộc gọi trực tuyến để thông báo cho khoảng 900 nhân viên rằng họ bị sa thải. Cách thức thực hiện đột ngột khi đó tạo ra làn sóng phản ứng dữ dội và trở thành một trong những sự kiện gây tranh cãi nhất trong lịch sử Better.

Giờ đây, người từng dùng một cuộc gọi Zoom để quyết định số phận của hàng trăm nhân viên lại phải thuyết phục Hội đồng quản trị và cổ đông trao cho mình cơ hội trở lại. Câu chuyện của Vishal Garg cho thấy công nghệ có thể giúp một CEO truyền đạt quyết định tới hàng trăm người chỉ trong vài phút, nhưng không thể thay thế trách nhiệm, khả năng phán đoán và hệ quả quản trị phía sau quyết định đó.

#CEO #sa thải #Zoom #Better #Vishal Garg #tranh chấp

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