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Số hóa - Xe

Cloudflare công bố chứng chỉ an toàn cho kỷ nguyên hậu lượng tử

Chứng chỉ tự động cho mọi người, được thiết kế phù hợp với hiện tại và tăng cường bảo mật cho kỷ nguyên điện toán lượng tử.

Tuệ Minh

Cloudflare, công ty hàng đầu về kết nối đám mây, hôm nay công bố ý định trở thành Tổ chức Chứng thực số (CA) công khai, cung cấp dịch vụ mở cấp phát chứng chỉ số mà các trang web cần để mã hóa lưu lượng truy cập và xác thực danh tính với người truy cập.

CA mới này sẽ hỗ trợ cả mã hóa truyền thống lẫn chứng chỉ Merkle Tree thế hệ mới chống lượng tử (MTC), giúp mọi trang web có lộ trình bảo vệ an toàn khi sức mạnh tính toán phát triển mà không cần công cụ mới hay xây dựng lại hệ thống.

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Cloudflare đã sẵn sàng cho kỷ nguyên internet hậu lượng tử.

Ngoài ra, Cloudflare đã đạt thỏa thuận mua lại vật liệu khóa gốc CA công khai, được tin cậy rộng rãi từ GlobalSign, nhằm đảm bảo sự phổ biến trên toàn hệ sinh thái Web PKI toàn cầu.

Mỗi trang web an toàn đều phụ thuộc vào một tổ chức chứng thực số để xác minh danh tính và thiết lập kết nối mã hóa. Hiện nay, niềm tin này tập trung vào một số ít nhà phát hành lớn, tạo ra rủi ro hệ thống nếu một trong số họ gặp sự cố hoặc bị xâm phạm.

Đồng thời, phần lớn hạ tầng chứng chỉ được xây dựng trước khi máy tính lượng tử trở thành mối quan tâm thực tế. Các máy tính lượng tử có khả năng phá vỡ mã hóa hiện tại được dự báo sẽ xuất hiện trong vài năm tới, và phần lớn web chưa sẵn sàng cho sự chuyển đổi này.

“Mười hai năm trước, Cloudflare đã biến mã hóa trở nên miễn phí và tự động cho hàng triệu trang web. Hôm nay, chúng tôi tiến thêm một bước khi xây dựng một Tổ chức Chứng thực số mở, minh bạch và đáng tin cậy cho toàn bộ Internet,” ông Matthew Prince, Giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập Cloudflare, cho biết.

Nâng cấp bảo mật web trước khi máy tính lượng tử có thể phá vỡ nó là một trong những thách thức phối hợp lớn nhất trong lịch sử Internet. Bằng cách cân bằng hỗ trợ cho thiết bị cũ với công nghệ chống lượng tử mới nhất, Cloudflare cung cấp một lưới an toàn vĩnh viễn để Internet luôn nhanh, ổn định và an toàn cho mọi thiết bị, bất kể điều gì xảy ra tiếp theo.

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Một khi các máy tính lượng tử đi vào hoạt động, các giao thức bảo mật cũng phải thay đổi.

Để đảm bảo chứng chỉ hoạt động trên các điện thoại thông minh, hệ điều hành và thiết bị cũ không còn nhận cập nhật phần mềm, Cloudflare dự kiến mua lại một chứng chỉ gốc đã được thiết lập.

Chứng chỉ gốc là yếu tố quyết định trình duyệt và thiết bị có tin tưởng một CA hay không. Việc sở hữu chứng chỉ này đồng nghĩa các trang web sử dụng chứng chỉ do Cloudflare cấp sẽ được nhận diện ngay lập tức, kể cả trên phần cứng cũ. Cloudflare cũng đã nộp đơn xin tham gia các chương trình chứng chỉ gốc của Chrome, Apple, Microsoft và Mozilla, tuân theo quy trình công khai của từng bên.

Kết hợp giữa chứng chỉ gốc mua lại và các đơn đăng ký chương trình gốc đang chờ xét duyệt, Cloudflare hướng tới việc chứng chỉ do mình cấp được công nhận rộng rãi trên web trong thời gian ngắn nhất. Dựa trên thử nghiệm thành công với Chrome, Cloudflare cũng sẽ bắt đầu cấp phát MTC sản xuất với tính minh bạch tích hợp, mở đường cho bảo mật hậu lượng tử mà không ảnh hưởng đến tốc độ hay hiệu suất web, tất cả từ một CA duy nhất mới.

Năm 2014, Cloudflare ra mắt Universal SSL và ngay lập tức tăng gấp đôi lượng lưu lượng mã hóa trên web chỉ sau một đêm bằng cách cung cấp chứng chỉ TLS miễn phí cho hàng triệu trang web. Hiện nay, phần lớn web mã hóa dựa vào chứng chỉ tự động, miễn phí. Tuy nhiên, gánh nặng này chủ yếu đặt lên vai một số nhà phát hành lớn. CA công khai mới của Cloudflare sẽ bổ sung một nhà phát hành độc lập, quy mô lớn vào nền tảng này.

Cloudflare sẽ bắt đầu cấp phát chứng chỉ truyền thống sau khi hoàn tất quy trình đăng ký và được chấp thuận vào các chương trình chứng chỉ gốc của trình duyệt, với kế hoạch cấp phát MTC sản xuất dự kiến bắt đầu trong quý I năm 2027.

Việc mua lại vật liệu khóa gốc CA công khai từ GlobalSign dự kiến hoàn tất trong hai tháng tới, tùy thuộc các điều kiện đóng giao dịch thông thường. Chủ sở hữu trang web và nhà phát triển có thể theo dõi cập nhật kỹ thuật và đăng ký nhận thông báo truy cập sớm qua blog của Cloudflare.

Internet lượng tử là gì?
Dark Reading/Cloudflare
#Chứng chỉ số #Cloudflare #An toàn web hậu lượng tử #Chứng thực số mở #Chứng chỉ gốc

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