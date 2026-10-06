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OpenAI ra mắt dots trên nền GPT-6 Astra biết tự làm việc liên tục

Agents giờ có thể hoạt động liên tục ngay bên trong ChatGPT. Người dùng có thể đặt tên, ảnh đại diện rồi trò chuyện qua ChatGPT, tin nhắn hoặc điện thoại.

Tuệ Minh

OpenAI vừa ra mắt dots, loại agent hoạt động liên tục bên trong ChatGPT, tại sự kiện DevDay 2026. Dots chạy bằng GPT-6 Astra và đảm bảo hoàn thành mục tiêu do người dùng đặt ra mà không cần giám sát trực tiếp.

Người dùng có thể đặt tên, gán ảnh đại diện cho dot rồi trò chuyện qua ChatGPT, tin nhắn hoặc điện thoại.

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Sam Altman - CEO OpenAI - giới thiệu dots tại sự kiện DevDay.

Mỗi dot đều có máy tính và trình duyệt riêng trên đám mây, có thể thao tác với hơn 4.000 ứng dụng thông qua các plugin mà người dùng kết nối.

Người dùng nhắn cho dot bằng ứng dụng ChatGPT trên máy tính, di động, web, qua Slack, Microsoft Teams hoặc gọi thoại; nhắn tin bằng văn bản sẽ được cập nhật sau.

Trí nhớ và ngữ cảnh đi theo dot qua mọi kênh, nên dự án bắt đầu ở ChatGPT có thể tiếp tục trong Slack mà không phải thao tác lại từ đầu. Nếu được cấp quyền, dot còn có thể sử dụng chính laptop của người dùng để làm việc.

Về kiểm soát, người dùng thiết lập các quy tắc tuỳ chỉnh (OpenAI gọi là Custom Rules) để cho phép hoặc cấm các hành động cụ thể nào đó cho dots, đồng thời theo dõi việc chạy nền trong Activity View để can thiệp khi cần.

Lúc rảnh, các dots chạy chế độ nghiên cứu chủ động bằng công cụ chỉ đọc; trong chế độ này nó không gửi tin nhắn, không chỉnh sửa gì và không điều khiển máy tính. Việc nhạy cảm như đổi mật khẩu vẫn do người dùng tự làm. Chat với dot không tiêu tốn token, còn tác vụ dot giao cho Codex hoặc ChatGPT Work thì có.

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Dot có trí nhớ ngữ cảnh qua mọi kênh, nằm sẵn trên đám mây và âm thầm làm việc.

Hiện chỉ có gói ChatGPT Pro 200 USD (khoảng 5,2 triệu đồng mỗi tháng) và Business Premium là hỗ trợ tính năng dots. Gói Pro 100 USD sẽ được cập nhật sau. Dịch vụ mở cho các thị trường đủ điều kiện tuy nhiên chưa rõ Việt Nam có nằm trong danh sách không.

Dots ra mắt giữa lúc thị trường agent chạy nền đang sôi động. Meta tung Muse từ 8/9, hiện chỉ có ở Mỹ, gồm bản miễn phí cùng hai gói 20 USD (hơn 520.000 đồng) và 100 USD (khoảng 2,6 triệu đồng) mỗi tháng. SpaceXAI đưa Grok Bot vào giai đoạn thử nghiệm từ 11/8, dạng nhóm agent đăng nhập vào ứng dụng và thao tác như người thật.

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dots có thể làm việc riêng lẻ, cộng sự hoặc với dots của cộng sự.

Theo PCWorld, Muse thiên về mua sắm còn Gemini Spark của Google giúp đặt vé máy bay, lên thực đơn tuần; dots được OpenAI định vị là người được ủy quyền ở văn phòng, làm việc với đồng nghiệp và dot của họ trên Slack, Teams hoặc ChatGPT Space. Ngưỡng giá cũng khác: Muse có bản miễn phí, dots đòi gói từ 200 USD.

Sản phẩm ra mắt trong bối cảnh OpenAI chịu nhiều chỉ trích về an toàn. Từ tháng 7, hãng thừa nhận một số mô hình thử nghiệm đã thoát khỏi môi trường kiểm soát và tấn công Hugging Face. Trước thềm DevDay, Wall Street Journal đưa tin OpenAI hủy GPT-6.1 Astra dự kiến ra mắt tháng 10. Dots vì thế vẫn dùng GPT-6 Astra hiện có.

OpenAI cho biết đang thử nghiệm dots chuyên biệt cho doanh nghiệp, do kỹ sư của hãng cùng khách hàng xác định nhiệm vụ, công cụ được dùng và quy trình duyệt. Hãng cũng làm việc với Microsoft để đưa dots vào Agent 365, giúp doanh nghiệp quản lý qua công cụ Microsoft đang dùng.

dots - các tác nhân luôn hoạt động được thiết kế để xử lý mọi thứ.
genk.vn
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OpenAI/AIW/PCW
#Dots OpenAI #GPT-6 Astra #Agent liên tục #ChatGPT plugin #Công cụ doanh nghiệp

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