Hãng Hyundai đạt doanh số tháng 9 tốt nhất từ trước đến nay tại Mỹ, nhờ doanh số xe hybrid tăng 39%. Đang chú ý, doanh số Hyundai Tucson đời cũ tăng mạnh.

Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Hyundai Tucson thế hệ mới.

Sáu năm là một khoảng thời gian rất dài trong thế giới ô tô. Hãy nhìn vào Hyundai Tucson thế hệ thứ tư - mẫu xe đã ra mắt vào mùa thu năm 2020 và đang chuẩn bị được thay thế sau khi phiên bản mới với thiết kế vuông vức hơn được giới thiệu vào tháng 8/2026. Tuy nhiên, khách hàng Hyundai tại Mỹ rõ ràng vẫn chưa sẵn sàng để nói lời chia tay với đời cũ của mẫu SUV cỡ C này. Số liệu bán hàng trong tháng 9/2026 cho thấy doanh số của Tucson đã tăng vọt ngay cả khi mẫu xe đang đứng trước thời điểm bị thay thế.

Cụ thể, doanh số của Hyundai Tucson đời cũ đã nhảy vọt từ 17.569 xe trong tháng 9/2025 lên 23.164 xe trong tháng 9/2026, tương đương mức tăng 32%. Đây là thành tích đáng kinh ngạc đối với một mẫu xe đang ở giai đoạn cuối vòng đời, đặc biệt khi Tucson không nhận được bất kỳ thay đổi lớn nào ở phiên bản 2026 để kích cầu.

Hyundai Tucson đời cũ vẫn "bán đắt như tôm tươi" dù đời 2027 ra mắt.

Tháng 9/2026 trên thực tế không chỉ là một trường hợp đột biến. Lượng xe Tucson bán cho người Mỹ vốn đã tăng 10% tính từ đầu năm, chiếm gần 30% tổng doanh số của thương hiệu Hyundai. Điều này không có gì bất ngờ vì Tucson chính là mẫu xe Hyundai được ưa chuộng nhất tại Mỹ. Do đó, mức tăng của Tucson đã tác động rõ rệt đến tổng doanh số của Hyundai. Tổng doanh số của hãng đã tăng kỷ lục 9% lên 77.439 xe trong tháng 9/2026 vừa qua.

Lý do khiến một mẫu SUV đã có tuổi như Tucson và thương hiệu Hyundai có thể đạt kết quả tốt như vậy trong bối cảnh một số người Mỹ thậm chí còn không đủ khả năng chi trả tiền xăng, chứ chưa nói đến việc mua một chiếc xe mới chính là nhu cầu dành cho xe hybrid.

Doanh số của Hyundai Tucson đời cũ đã nhảy vọt từ 17.569 xe trong tháng 9/2025 lên 23.164 xe trong tháng 9/2026, tương đương mức tăng 32%.

Người tiêu dùng Mỹ ngày càng quay lưng với ô tô điện sau khi các khoản tín dụng thuế bị rút lại vào cuối tháng 9/2025. Doanh số của Hyundai Ioniq 5 và Ioniq 9 đều giảm 65% trong tháng trước. Tuy nhiên, tác động nghiêm trọng của xung đột tại Iran đối với giá xăng đã khiến nhiều người mua ô tô mới chuyển sang xe hybrid. Không giống General Motors, Hyundai đã khôn ngoan phát triển một loạt mẫu xe hybrid song song với ô tô điện.

Doanh số xe hybrid của Hyundai tăng 39% trong tháng trước, cho thấy sức hút lớn của loại phương tiện lai xăng-điện này. Sức hút của chúng lớn đến mức các mẫu xe hybrid chiếm 28% tổng doanh số của Hyundai trong tháng 9/2026.

Ấn tượng nhất về tỷ lệ tăng trưởng là Palisade. Doanh số của mẫu SUV lớn nhất nhà Hyundai tăng vọt với 10.327 xe được bán trong tháng.

Không chỉ Tucson, một số mẫu xe khác của thương hiệu Hyundai cũng ghi nhận mức tăng doanh số đáng kể. Ấn tượng nhất về tỷ lệ tăng trưởng là Palisade. Doanh số của mẫu SUV lớn nhất nhà Hyundai tăng vọt với 10.327 xe được bán trong tháng, tăng 52% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh số Hyundai Sonata cũng tăng mạnh. Mẫu sedan này đạt 5.156 xe, tăng 39%. Trong khi đó, Hyundai SantaFe vốn đã được bổ sung một phiên bản hybrid giá phải chăng hơn cho đời 2026 tăng 21% lên 12.227 xe.

Khi giá xăng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, xe hybrid của Hyundai nhiều khả năng sẽ tiếp tục được ưa chuộng trong thời gian tới.