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Số hóa - Xe

Sạc dự phòng dùng được bao lâu trước khi chai pin?

Một viên pin sạc dự phòng thường có thể hoạt động trong vài năm, nhưng nhiệt độ, số lần nạp xả và cách sử dụng có thể khiến tuổi thọ rút ngắn đáng kể.

Thiên Trang (th)

Sạc dự phòng là phụ kiện quen thuộc với người dùng smartphone, đặc biệt trong những chuyến đi xa hoặc khi thường xuyên di chuyển. Tuy nhiên, không phải thiết bị nào cũng có tuổi thọ giống nhau. Theo Anker, nhiều mẫu sạc dự phòng hiện nay được thiết kế cho khoảng 300-500 chu kỳ sạc, tương đương khoảng 2-6 năm tùy tần suất sử dụng và điều kiện bảo quản. Một số sản phẩm có thông số cao hơn, chẳng hạn Belkin BoostCharge, được công bố có thể đạt tới 1.000 chu kỳ.

Tuổi thọ sạc dự phòng phụ thuộc vào số chu kỳ nạp xả, chất lượng pin và điều kiện sử dụng.

Một chu kỳ không đơn giản là mỗi lần cắm sạc cho pin. Nó được tính dựa trên tổng lượng năng lượng đã nạp và xả tương đương 100% dung lượng thiết kế. Chẳng hạn, nếu hôm nay sử dụng 50% pin dự phòng rồi sạc lại và ngày hôm sau tiếp tục dùng 50%, hai lần này mới tương đương một chu kỳ. Khi số chu kỳ tăng dần, các cell pin lithium-ion bên trong sẽ suy giảm khả năng lưu trữ năng lượng, khiến dung lượng thực tế thấp hơn mức công bố ban đầu.

Nhiệt độ cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tuổi thọ sạc dự phòng. Điều này đặc biệt đáng chú ý với các mẫu hỗ trợ sạc không dây, bao gồm những thiết bị tương thích MagSafe. Quá trình truyền năng lượng qua cuộn cảm thường tạo ra nhiều nhiệt hơn so với sạc bằng dây, trong khi nhiệt độ cao có thể thúc đẩy quá trình lão hóa của pin. Vì vậy, việc thường xuyên sử dụng hoặc sạc thiết bị trong môi trường nóng có thể khiến pin xuống cấp nhanh hơn.

Sạc dự phòng không dây có thể sinh nhiều nhiệt hơn trong quá trình truyền năng lượng, ảnh hưởng đến độ bền pin. (Ảnh: Pnghuy)

Sau khi trải qua nhiều chu kỳ, sạc dự phòng thường không ngừng hoạt động ngay mà dung lượng sẽ giảm dần. Một thiết bị đã chai pin có thể chỉ còn cung cấp khoảng 60-80% dung lượng so với ban đầu, khiến thời gian sử dụng ngắn hơn. Nếu mức dung lượng này vẫn đáp ứng nhu cầu, người dùng có thể tiếp tục sử dụng nhưng nên theo dõi tình trạng thiết bị thường xuyên.

Đáng chú ý, pin sạc dự phòng bị phồng hoặc nóng bất thường không nên tiếp tục sử dụng. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy cell pin đã xuống cấp và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Thay vì cố sử dụng đến khi thiết bị ngừng hoạt động hoàn toàn, người dùng nên ngừng sạc, không tự ý tháo pin và đưa sản phẩm đến đơn vị xử lý hoặc bảo hành phù hợp.

#sạc dự phòng #chai pin #chu kỳ sạc #tuổi thọ pin #bảo quản thiết bị

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