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Số hóa - Xe

Loạt ôtô Mitsubishi tại Việt Nam ưu đãi đến 95 triệu tháng 10/2026

Trong tháng 10, các mẫu xe Mitsubishi như Xpander, Xforce, Triton và Destinator đều được hãng ưu đãi lệ phí trước bạ, tặng thêm quà tặng hoặc phiếu nhiên liệu.

Nguyễn Thảo
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Mitsubishi Destinator mới.

Trong tháng 10/2026, Mitsubishi Việt Nam một lần nữa cùng hệ thống đại lý để triển khai chương trình khuyến mãi chính hãng dành cho nhiều mẫu xe. Trong tháng này, những mẫu ô tô được ưu đãi của Mitsubishi vẫn là các gương mặt quen thuộc, gồm Destinator, Xpander, Xpander Cross, Xforce, Attrage và Triton.

Đầu tiên là Mitsubishi Destinator với ưu đãi 100% phí trước bạ ở bản Premium tiêu chuẩn và 50% ở bản Ultimate cao cấp nhất. Giá trị hỗ trợ của 2 bản này lần lượt là 78 triệu và 43 triệu đồng. Ngoài ra, bản Ultimate còn được tặng thêm phiếu nhiên liệu 25 triệu đồng, nâng tổng giá trị khuyến mại lên 68 triệu đồng.

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Mitsubishi Destinator với ưu đãi 100% phí trước bạ ở bản Premium tiêu chuẩn và 50% ở bản Ultimate cao cấp nhất.

Với dòng xe Xpander, Mitsubishi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ ở cả 4 bản MT, AT, AT Premium và Cross. Giá trị ưu đãi lệ phí trước bạ của các bản này dao động từ 57-70 triệu đồng. Bên cạnh đó, hãng còn tặng phiếu nhiên liệu từ 10-24 triệu đồng cho khách hàng mua dòng xe MPV cỡ nhỏ này. Tổng giá trị khuyến mại của Mitsubishi Xpander trong tháng 10/2026 có thể lên đến 95 triệu đồng, khá cao trong phân khúc.

Tiếp đến là Mitsubishi Xforce với ưu đãi 100% phí trước bạ cho cả 3 bản GLX, Luxury và Ultimate. Nhờ đó, khách hàng sẽ tiết kiệm được số tiền từ 60-72 triệu đồng khi làm thủ tục đăng ký cho mẫu SUV cỡ B này.

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Xpander được Mitsubishi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ ở cả 4 bản MT, AT, AT Premium và Cross.

Tương tự những mẫu xe cùng thương hiệu, Mitsubishi Attrage cũng được ưu đãi lệ phí trước bạ trong tháng 10/2026. Bản MT tiêu chuẩn được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trong khi bản CVT Premium nhận mức 50%. Bên cạnh ưu đãi lệ phí trước bạ trị giá từ 24,5-38 triệu đồng, mẫu sedan hạng B này còn được tặng kèm quà là phiếu nhiên liệu 8-11 triệu đồng, camera lùi hoặc ăng ten vây cá, tùy phiên bản.

Cuối cùng là Mitsubishi Triton với chương trình ưu đãi hấp dẫn hàng đầu trong phân khúc xe bán tải tại Việt Nam. Mẫu xe này được hãng ưu đãi 100% phí trước bạ với giá trị từ 39-56 triệu đồng ở cả 4 phiên bản 2WD AT GLX, 2WD AT Premium, 4WD AT Premium và 4WD AT Athlete. Thêm vào đó là phiếu nhiên liệu 10 triệu đồng ở bản 2WD AT GLX và quà tặng phụ kiện 12 triệu đồng ở bản 4WD AT Premium.

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Mitsubishi Xforce với ưu đãi 100% phí trước bạ cho cả 3 bản GLX, Luxury và Ultimate.

Thương hiệu Mitsubishi hiện đang phân phối 6 dòng xe ở Việt Nam, gồm Attrage, Xforce , Xpander, Pajero Sport, Destinator và Triton. Vào cuối năm nay, Mitsubishi sẽ đưa dòng xe Outlander trở lại thị trường Việt Nam dưới dạng thế hệ mới. Xe sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và dự kiến có giá cao hơn người anh em cùng phân khúc Mitsubishi Destinator.

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