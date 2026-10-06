iPhone 18 Pro nay có thể quay như máy chuyên nghiệp

Apple vừa phát hành Final Cut Camera 2.4, bản cập nhật lớn cho ứng dụng quay phim chuyên nghiệp trên iPhone. Phiên bản mới tập trung vào khả năng kiểm soát hình ảnh, bổ sung nhiều công cụ vốn quen thuộc với người dùng máy quay chuyên dụng.

Final Cut Camera 2.4 đưa nhiều thông số quay chuyên nghiệp lên màn hình iPhone.

Giao diện ứng dụng được thiết kế lại theo hướng rút ngắn thao tác. Các thiết lập như góc màn trập, ISO và cân bằng trắng có thể được điều chỉnh trực tiếp trên màn hình quay. Final Cut Camera 2.4 cũng bổ sung nhiều công cụ hỗ trợ kiểm soát phơi sáng như false color, cảnh báo vùng sáng bị cắt và lấy nét đỉnh với mức độ nhạy có thể tùy chỉnh.

Một thay đổi đáng chú ý khác là đèn báo trạng thái ghi hình mới, giúp người dùng nhận biết rõ camera đang hoạt động. Apple cũng bổ sung thao tác chạm bằng hai ngón tay để nhanh chóng ẩn toàn bộ thông số trên màn hình, giúp khung ngắm trở nên gọn gàng hơn trong lúc quay.

Đáng chú ý, Final Cut Camera 2.4 được tối ưu cho iPhone 18 Pro và hệ thống Camera Fusion Main. Theo thông tin từ Apple, thiết bị lần đầu hỗ trợ điều chỉnh khẩu độ cơ học, cho phép người dùng kiểm soát độ mở ống kính và lựa chọn giữa ưu tiên tốc độ màn trập hoặc ưu tiên khẩu độ. Cách vận hành này mang nhiều nét tương đồng với máy ảnh DSLR và mirrorless.

iPhone 18 Pro có thể được điều khiển từ xa khi kết hợp Final Cut Camera và Final Cut Pro.

Bản cập nhật cũng mở rộng Chế độ Điện ảnh cho video thông thường, bao gồm cả ProRes và Apple Log. Sau khi quay, người dùng có thể tiếp tục điều chỉnh điểm lấy nét và độ sâu trường ảnh trong Final Cut Pro. Khi dựng nhiều góc máy, iPhone còn có thể được điều khiển từ xa thông qua iPad hoặc Mac, bao gồm cả các thông số liên quan đến khẩu độ.

Kết hợp với iOS 27, Final Cut Camera 2.4 hướng đến quy trình quay chuyên nghiệp hơn với RGB Parade và Histogram để theo dõi từng kênh màu, đầu ra SDI sạch qua bộ chuyển đổi HDMI sang SDI và Genlock nhằm đồng bộ tín hiệu giữa nhiều thiết bị hoặc hạn chế hiện tượng nhiễu khi quay màn hình. Final Cut Camera 2.4 hiện được phát hành miễn phí trên App Store.