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[GALLERY] "Soi" Ford Ranger Super Duty Fire Response Unit đặc chủng chữa cháy

Số hóa - Xe

[GALLERY] "Soi" Ford Ranger Super Duty Fire Response Unit đặc chủng chữa cháy

Hãng xe Ford mới đây đã cho ra mắt một chiếc xe bán tải Ranger Super Duty cứu hộ đặc chủng, sử dụng năng lượng mặt trời để vận hành máy bơm chữa cháy.

Nguyễn Chung
Ford Ranger Super Duty là một trong những dòng xe bán tải cỡ trung mạnh mẽ và có khả năng vượt địa hình tốt nhất hiện nay, điều này khiến nó trở thành nền tảng lý tưởng cho các mẫu xe đặc chủng chuyên biệt. Chi nhánh Ford tại Úc vừa chứng minh điều đó khi ra mắt chiếc Ranger Super Duty Fire Response Unit đặc biệt.
Ford Ranger Super Duty là một trong những dòng xe bán tải cỡ trung mạnh mẽ và có khả năng vượt địa hình tốt nhất hiện nay, điều này khiến nó trở thành nền tảng lý tưởng cho các mẫu xe đặc chủng chuyên biệt. Chi nhánh Ford tại Úc vừa chứng minh điều đó khi ra mắt chiếc Ranger Super Duty Fire Response Unit đặc biệt.
Ford Ranger Super Duty Fire Response Unit là sản phẩm hợp tác giữa Ford Australia , Đại học Deakin và đối tác Ford Pro Convertor, XL Service Bodies. Mục tiêu là đưa các đội cứu hỏa đến hiện trường sự cố nhanh hơn nhiều so với xe cứu hỏa cỡ lớn, nhằm đáp ứng tiêu chuẩn thời gian phản ứng khẩn cấp trong vòng 8 phút tại khu vực đô thị.
Ford Ranger Super Duty Fire Response Unit là sản phẩm hợp tác giữa Ford Australia , Đại học Deakin và đối tác Ford Pro Convertor, XL Service Bodies. Mục tiêu là đưa các đội cứu hỏa đến hiện trường sự cố nhanh hơn nhiều so với xe cứu hỏa cỡ lớn, nhằm đáp ứng tiêu chuẩn thời gian phản ứng khẩn cấp trong vòng 8 phút tại khu vực đô thị.
Chiếc xe này được thiết kế như một phương tiện phản ứng nhanh, cho phép lính cứu hoả được đào tạo tiếp cận nhanh chóng các địa điểm xa xôi hoặc đông đúc để bắt đầu dập lửa sớm, tiến hành đánh giá thiệt hại ban đầu và thiết lập liên lạc trong khi xe cứu hỏa hạng nặng đang trên đường đến.
Chiếc xe này được thiết kế như một phương tiện phản ứng nhanh, cho phép lính cứu hoả được đào tạo tiếp cận nhanh chóng các địa điểm xa xôi hoặc đông đúc để bắt đầu dập lửa sớm, tiến hành đánh giá thiệt hại ban đầu và thiết lập liên lạc trong khi xe cứu hỏa hạng nặng đang trên đường đến.
Quá trình chế tạo bắt đầu từ cấu hình Super Cab của Ranger Super Duty, được lựa chọn để tối đa hóa kích thước thùng xe. Khung gầm vẫn giữ nguyên tải trọng tối đa 4.500kg, đủ sức chứa các dụng cụ chuyên dụng, bình nước và thiết bị điện phụ trợ mà không cần bất kỳ gia cố nào từ bên ngoài.
Quá trình chế tạo bắt đầu từ cấu hình Super Cab của Ranger Super Duty, được lựa chọn để tối đa hóa kích thước thùng xe. Khung gầm vẫn giữ nguyên tải trọng tối đa 4.500kg, đủ sức chứa các dụng cụ chuyên dụng, bình nước và thiết bị điện phụ trợ mà không cần bất kỳ gia cố nào từ bên ngoài.
Ngoài những họa tiết màu vàng và đỏ tương phản cao trên nền thân xe đen, còi báo động và đèn khẩn cấp, chiếc xe còn có ống thở nguyên bản và cản trước địa hình với ba-đờ-sốc bảo vệ kéo dài đến tận chắn bùn trước. Phần đuôi xe được thiết kế riêng với các thiết bị chuyên dụng được bố trí trong các khoang riêng biệt.
Ngoài những họa tiết màu vàng và đỏ tương phản cao trên nền thân xe đen, còi báo động và đèn khẩn cấp, chiếc xe còn có ống thở nguyên bản và cản trước địa hình với ba-đờ-sốc bảo vệ kéo dài đến tận chắn bùn trước. Phần đuôi xe được thiết kế riêng với các thiết bị chuyên dụng được bố trí trong các khoang riêng biệt.
Dòng xe Super Duty được trang bị khung gầm và hệ thống treo nâng cấp với chiều rộng trục bánh xe lớn hơn, lốp xe dày hơn và khoảng sáng gầm cao hơn so với các mẫu xe bán tải Ford Ranger khác.
Dòng xe Super Duty được trang bị khung gầm và hệ thống treo nâng cấp với chiều rộng trục bánh xe lớn hơn, lốp xe dày hơn và khoảng sáng gầm cao hơn so với các mẫu xe bán tải Ford Ranger khác.
Dưới nắp ca-pô là động cơ diesel tăng áp V6 3.0 lít sản sinh công suất 207 mã lực và mô-men xoắn 600Nm, truyền động đến cả bốn bánh thông qua hộp số tự động 10 cấp và hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian với khóa vi sai trước sau.
Dưới nắp ca-pô là động cơ diesel tăng áp V6 3.0 lít sản sinh công suất 207 mã lực và mô-men xoắn 600Nm, truyền động đến cả bốn bánh thông qua hộp số tự động 10 cấp và hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian với khóa vi sai trước sau.
Mẫu xe được trưng bày tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Melbourne 2026 là một ý tưởng minh họa khả năng của chương trình Ford Pro Convertor, mặc dù nhà sản xuất ôtô cho biết các phiên bản đặt riêng có thể được sản xuất cho các dịch vụ khẩn cấp và khách hàng doanh nghiệp tại cơ sở Broadmeadows ở ngoại ô Melbourne.
Mẫu xe được trưng bày tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Melbourne 2026 là một ý tưởng minh họa khả năng của chương trình Ford Pro Convertor, mặc dù nhà sản xuất ôtô cho biết các phiên bản đặt riêng có thể được sản xuất cho các dịch vụ khẩn cấp và khách hàng doanh nghiệp tại cơ sở Broadmeadows ở ngoại ô Melbourne.
VIdeo: Ra mắt Ford Ranger Super Duty Fire Response Unit đặc chủng chữa cháy.
Nguyễn Chung
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