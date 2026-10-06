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Số hóa - Xe

Honda Việt Nam ra mắt CB500 Hornet, CBR500R và NX500 công nghệ E-Clutch

Honda Việt Nam đã nâng cấp các dòng môtô phân khối lớn CB500 Hornet, CBR500R và NX500 với công nghệ ly hợp điện tử E-Clutch, giá khởi điểm từ 200 triệu đồng.

Nguyễn Thảo
Video: Trải nghiệm Honda CB500 Hornet tại Việt Nam.

Honda Việt Nam vừa chính thức giới thiệu NX500, CB500 Hornet và CBR500R 2026. Toàn bộ các dòng xe này đều đáp ứng tiêu chuẩn khí thải EURO 4 và được trang bị công nghệ ly hợp điện tử Honda E-Clutch, giúp đơn giản hóa thao tác điều khiển côn tay trong quá trình vận hành.

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Honda Việt Nam ra mắt CB500 Hornet, CBR500R và NX500 công nghệ E-Clutch.

Đây là lần đầu tiên công nghệ E-Clutch được ứng dụng trên các dòng xe 500cc của Honda. E-Clutch hoạt động tương tự như hệ thống sang số nhanh, loại bỏ yêu cầu phải cắt côn khi chuyển số lên hoặc xuống. Tuy nhiên không giống như côn tay bình thường, xe với E-Clutch cũng có thể khởi động hoặc dừng lại mà không cần phải điều khiển tay côn - mặc dù người lái vẫn có thể vận hành tay côn bình thường nếu muốn.

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Lần đầu tiên công nghệ E-Clutch được ứng dụng trên các dòng xe Honda 500cc.

Cả ba xe đều có màn hình màu TFT 5 inch sử dụng công nghệ liên kết quang học chống chói, hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC và hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS. Ngoài những thay đổi về hộp số, Honda chỉ làm mới lại các mẫu 500cc với tem và màu mới.

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Ngoài những thay đổi về hộp số, Honda còn mới các mẫu xe với tem và màu mới.

Động cơ 471cc cung cấp sức mạnh cho CB500 Hornet, CBR500R và NX500 tiếp tục sản sinh công suất 47 mã lực tại 8.500rpm và mô-men xoắn 43Nm tại 6.500rpm. Các trang bị khác cũng không đổi. Các mẫu xe phiên bản 2026 sẽ chính thức bán ra từ ngày 10/10/2026 tại hệ thống cửa hàng xe phân khối lớn Honda DreamWing trên toàn quốc.

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Các mẫu xe sẽ chính thức được bán ra thị trường từ 10/10/2026 tại hệ thống Cửa hàng xe Phân khối lớn Honda DreamWing trên toàn quốc cùng giá bán lẻ đề xuất.
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