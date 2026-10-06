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Số hóa - Xe

Honda City 2026 chốt lịch ra mắt tại Việt Nam vào ngày 12/10

Honda Việt Nam chốt lịch ra mắt City 2026 bản nâng cấp tại thị trường trong nước vào ngày 12/10 tới. Xe hứa hẹn sẽ nhận được loạt thay đổi đáng chú ý.

Nguyễn Thảo
Video: Giới thiệu Honda City 2026 mới.

Hiện chưa rõ Honda City 2026 bán tại Việt Nam có bản e:HEV không và giá bán liệu có đủ sức hấp dẫn không? Trong khi đó, tại Thái Lan, Honda City 2026 có giá bán dao động từ 569.000 - 749.000 baht (tương đương từ 450-590 triệu đồng).

Ở lần nâng cấp này, Honda City được thay đổi đáng kể ở ngoại thất. Xe có cụm đèn pha Projector Lens thiết kế mới, dải đèn LED nối liền phía trước, lưới tản nhiệt và cản trước mới, mâm hợp kim 16 inch hai tông màu, logo H Mark đơn sắc, đèn hậu thiết kế mới và cản sau tinh chỉnh.

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Honda City 2026 chốt lịch ra mắt tại Việt Nam vào ngày 12/10.

Bên trong cabin, Honda City 2026 được bổ sung gương chiếu hậu chống chói tự động, màn hình cảm ứng trung tâm dạng nổi kích thước 10 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, đèn viền nội thất, sạc điện thoại không dây và hệ thống camera 360 độ. Honda cũng bổ sung phiên bản e:HEV V mới, đồng thời loại bỏ các bản Turbo S+, V, SV và RS trước đây.

Danh sách an toàn tiếp tục có gói Honda Sensing với đèn pha tự động, cảnh báo và hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ duy trì làn đường, cảnh báo va chạm phía trước kèm phanh tự động, kiểm soát hành trình thích ứng ở dải tốc độ thấp, cảnh báo xe phía trước khởi hành và camera LaneWatch.

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Bên trong cabin, Honda City 2026 được bổ sung gương chiếu hậu chống chói tự động, màn hình cảm ứng trung tâm dạng nổi kích thước 10 inch.

Honda City sedan có kích thước dài 4.553 mm, rộng 1.748 mm, cao 1.467 mm, trục cơ sở 2.589 mm. Bản hatchback dài 4.369 mm, rộng 1.748 mm, cao 1.501 mm, trục cơ sở tương tự 2.589 mm. Cả hai đều có bình nhiên liệu 40 lít.

Về động cơ, tại Thái Lan xe được cung cấp 2 lựa chọn động cơ. Bản 1.0 Turbo dùng máy xăng 3 xi-lanh 988 cc, cho công suất 122 mã lực, mô-men xoắn 173 Nm, kết hợp hộp số CVT.

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Xe được cung cấp 2 lựa chọn động cơ. Bản 1.0 Turbo dùng máy xăng 3 xi-lanh 988 cc, cho công suất 122 mã lực, mô-men xoắn 173 Nm, kết hợp hộp số CVT.

Bản e:HEV dùng động cơ xăng 1.5L Atkinson Cycle kết hợp hai mô-tơ điện, trong đó mô-tơ điện cho công suất 109 mã lực và mô-men xoắn 253 Nm, đi kèm hộp số e-CVT. Theo công bố từ nhà sản xuất, xe tăng tốc 0-100 km/h trong 9,4 giây.

Honda City 2026 có tổng cộng 7 màu ngoại thất tùy phiên bản, cùng 2 tùy chọn màu nội thất gồm đen và xám Platinum dành riêng cho bản e:HEV SV.

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