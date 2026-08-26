Nothing Phone (4a) Pro, smartphone tầm trung “không đụng hàng”

Nothing Phone (4a) Pro vừa lên kệ tại Việt Nam với thiết kế khác biệt, Glyph Matrix độc đáo, hiệu năng mạnh và pin đủ dùng tới 2 ngày.

Nothing Phone (4a) Pro vừa chính thức gia nhập thị trường Việt Nam, mang theo cách tiếp cận khá khác biệt trong phân khúc smartphone tầm trung - cận cao cấp. Thay vì chạy theo thiết kế quen thuộc, Nothing tiếp tục tạo dấu ấn bằng ngoại hình mang phong cách công nghiệp, hệ thống đèn Glyph Matrix ở mặt lưng và giao diện Nothing OS tối giản. Với mức giá khoảng 15 triệu đồng, thiết bị được kỳ vọng thu hút nhóm người dùng muốn một chiếc điện thoại vừa mạnh, vừa có cá tính riêng.

Thiết kế mỏng nhẹ, nhưng vẫn ưu tiên độ bền

Nothing Phone (4a) Pro cho thấy hãng đã có bước tiến đáng kể trong việc hoàn thiện ngôn ngữ thiết kế. Nếu những thế hệ Nothing đầu tiên từng gây tranh luận vì ngoại hình có phần phá cách, phiên bản mới mang đến cảm giác trưởng thành hơn với thân máy bằng nhôm nguyên khối chuẩn hàng không. Máy có kích thước 163,66 x 76,62 mm, dày 7,95 mm và nặng khoảng 210 gram, đủ mỏng để cầm nắm tương đối thoải mái dù sở hữu màn hình lớn.

Mặt trước được bảo vệ bởi kính Gorilla Glass 7i, trong khi thiết bị đạt chuẩn IP65 về khả năng chống bụi và nước. Điểm gây chú ý nhất vẫn nằm ở mặt lưng với cụm camera lớn kết hợp hệ thống đèn Glyph Matrix. Thiết kế này không còn giữ nguyên kiểu mặt lưng trong suốt đặc trưng của những mẫu Nothing đời đầu, nhưng đổi lại tạo cảm giác hiện đại và chắc chắn hơn.

Nothing Phone (4a) Pro sở hữu thiết kế công nghiệp đặc trưng, với cụm camera lớn và hệ thống đèn Glyph Matrix nổi bật ở mặt lưng. (Ảnh: Androidpolice)

Glyph Matrix không còn đơn thuần là đèn trang trí

Điểm khiến Nothing Phone (4a) Pro nổi bật giữa hàng loạt smartphone cùng tầm giá chính là Glyph Matrix. Hệ thống này sử dụng 137 đèn mini-LED, độ sáng tối đa lên tới 3.000 nits và được Nothing biến thành một giao diện thông báo trực quan ở mặt lưng. Người dùng có thể xem nhanh một số thông tin mà không cần bật màn hình chính.

Chẳng hạn, tính năng Flip to Glyph cho phép úp điện thoại xuống để tắt âm báo và chuyển sang thông báo bằng ánh sáng. Khi cần kiểm tra nhanh pin hoặc thông báo, người dùng có thể lắc nhẹ thiết bị để hệ thống đèn hiển thị thông tin. Glyph Toys cũng có thể đưa đồng hồ, dung lượng pin, vị trí mặt trời hoặc chu kỳ mặt trăng ra mặt lưng.

Đáng chú ý hơn, Glyph Matrix có thể kết hợp với một số ứng dụng bên thứ ba như Google Calendar, Uber và Zomato để hiển thị tiến trình hoặc đếm ngược. Người dùng thậm chí có thể tạo quy tắc ánh sáng riêng cho từng ứng dụng, danh bạ hoặc từ khóa trong tin nhắn. Đây là điểm mà không nhiều smartphone Android hiện nay có thể mang lại theo cách tương tự.

Màn hình lớn, hiệu năng đủ sức “cân” game nặng

Nothing Phone (4a) Pro trang bị màn hình AMOLED 6,83 inch, độ phân giải 2K 2.800 x 1.260 pixel và độ sáng tối đa 5.000 nits. Kích thước này gần với nhóm smartphone màn hình lớn như Galaxy S26 Ultra, tạo không gian rộng rãi khi xem phim, chơi game hoặc làm việc.

Chất lượng hiển thị nhìn chung được đánh giá cao nhờ màu đen sâu, độ tương phản tốt và khả năng thể hiện nội dung HDR rõ nét. Tuy nhiên, màu sắc mặc định có xu hướng hơi lạnh, do đó những người yêu cầu độ chính xác màu cao có thể cần điều chỉnh lại thiết lập hiển thị.

Sức mạnh của máy đến từ Snapdragon 7 Gen 4 kết hợp 12 GB RAM. Cấu hình này giúp các tác vụ hàng ngày diễn ra mượt mà, đồng thời hỗ trợ đa nhiệm với nhiều ứng dụng nặng. Trong thử nghiệm được cung cấp, Genshin Impact có thể vận hành ở thiết lập đồ họa cao, trong khi Call of Duty: Mobile duy trì trải nghiệm khung hình cao và phản hồi tốt.

Màn hình AMOLED 6,83 inch độ phân giải 2K là một trong những điểm đáng chú ý của Nothing Phone (4a) Pro. (Ảnh: PC Mag)

Camera chưa hoàn hảo, nhưng pin lại là điểm cộng

Ở hệ thống camera, Nothing Phone (4a) Pro sử dụng camera chính 50 MP cùng ống kính zoom quang 3,5x. Khả năng tái tạo chi tiết nhìn chung tốt, đường viền chủ thể rõ và chế độ zoom 7x vẫn cho kết quả đáng chú ý. Tuy nhiên, camera vẫn bộc lộ một số hạn chế trong điều kiện ánh sáng phức tạp. Vùng sáng đôi lúc bị cháy, trong khi màu sắc tổng thể có xu hướng hơi trầm và nhạt. Camera trước cũng có thể khiến tông màu da thiếu tự nhiên trong một số tình huống.

Bù lại, thời lượng pin là một trong những điểm sáng của thiết bị. Máy sở hữu viên pin 5.080 mAh, có thể đáp ứng trọn một ngày sử dụng với cường độ cao và kéo sang ngày thứ hai nếu chủ yếu thực hiện các tác vụ cơ bản. Trong thử nghiệm phát video 2K liên tục ở độ sáng tối đa, máy hoạt động khoảng 13 giờ 40 phút, dù con số này thấp hơn mức 21 giờ mà nhà sản xuất công bố.

Nothing Phone (4a) Pro cũng hỗ trợ sạc nhanh có dây 50 W. Thiết bị có thể nạp khoảng 47% pin trong 30 phút và mất hơn một giờ để sạc đầy. Với mức giá khoảng 15 triệu đồng, đây là một lựa chọn đáng chú ý dành cho người dùng ưu tiên thiết kế khác biệt, giao diện sạch, hiệu năng tốt và đặc biệt muốn sở hữu một smartphone không dễ bị nhầm lẫn giữa đám đông.