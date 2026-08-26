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Số hóa - Xe

Linus Torvalds khiến AI phải “bó tay” rồi tự sửa Linux

AI nhiều lần khẳng định lỗi Linux không thể khắc phục, nhưng Linus Torvalds vẫn kiên trì điều tra và cuối cùng tìm ra thủ phạm chỉ là một dòng mã.

Thiên Trang (th)

Linus Torvalds, người sáng tạo nhân Linux, vừa có một màn gỡ lỗi đặc biệt khi phải trực tiếp xử lý sự cố liên quan đến driver đồ họa Intel Xe. Lỗi khiến trình quản lý hiển thị GDM liên tục khởi động lại trên một số GPU Intel Battlemage, trong đó có Arc B580. Điều đáng chú ý là AI được sử dụng xuyên suốt quá trình nhưng nhiều lần đi đến kết luận rằng vấn đề gần như không thể giải quyết.

Linus Torvalds trực tiếp tham gia gỡ lỗi Linux sau khi sự cố trên driver Intel Xe khiến GDM liên tục khởi động lại.

Trong quá trình điều tra, Torvalds không để AI tự quyết định kết quả cuối cùng mà sử dụng nó như một trợ lý kỹ thuật. Công cụ AI được giao thực hiện những phần việc tốn thời gian như bổ sung mã phục vụ gỡ lỗi, phân tích dữ liệu sau mỗi lần thử nghiệm và đề xuất các bước kiểm tra tiếp theo. Cách làm này giúp giảm đáng kể khối lượng thao tác thủ công, đặc biệt trong một sự cố đòi hỏi phải liên tục sửa mã, biên dịch và khởi động lại nhân Linux. Tuy nhiên, AI nhiều lần cho rằng quá trình điều tra đã đi vào ngõ cụt, thậm chí đề xuất dừng lại để viết báo cáo về một lỗi được xem là “không thể sửa”. Torvalds không chấp nhận kết luận này và tiếp tục yêu cầu hệ thống đào sâu hơn.

Cuộc truy tìm nguyên nhân cuối cùng kéo dài qua 24 bản vá bổ sung thông tin gỡ lỗi và 18 lần khởi động nhân Linux. Sau hàng loạt thử nghiệm, nguyên nhân lại đơn giản đến mức bất ngờ: một đoạn mã sử dụng round_up() thay vì round_down(). Sự khác biệt chỉ nằm ở cách làm tròn giá trị, nhưng nó đủ để tạo ra vấn đề trong việc xác định vùng bộ nhớ khả dụng. Hệ quả là hệ thống rơi vào trạng thái bất ổn và GDM liên tục khởi động lại. Đây cũng là minh chứng cho việc những lỗi phần mềm nghiêm trọng đôi khi không bắt nguồn từ một hệ thống phức tạp mà chỉ từ một chi tiết rất nhỏ trong mã nguồn.

Một sai sót trong cách làm tròn giá trị của driver Intel Xe đã trở thành nguyên nhân khiến hệ thống gặp sự cố.

Điều đáng nói là Torvalds không phủ nhận vai trò của AI trong quá trình sửa lỗi Linux. Ngược lại, ông thừa nhận công cụ này đã hỗ trợ rất nhiều và thậm chí còn để AI viết phần mô tả cho bản vá cuối cùng. Thế nhưng, AI không phải bên trực tiếp xác định dòng mã sai. Nó đóng vai trò như một “người trợ giúp không biết mệt”, liên tục thực hiện các tác vụ mà con người có thể mất rất nhiều thời gian để hoàn thành. Khi AI cho rằng vấn đề không thể giải quyết, Torvalds vẫn quyết định tiếp tục thử nghiệm thay vì chấp nhận kết luận đó.

Chính tại đây, câu chuyện trở nên thú vị. Torvalds châm biếm rằng những hệ thống AI có thể đã được huấn luyện bởi những người “không cứng đầu” như ông. Câu nói phản ánh một hạn chế quan trọng của AI trong lập trình: mô hình có thể phân tích lượng lớn mã nguồn và dữ liệu, nhưng không phải lúc nào cũng biết khi nào kết luận của mình là sai. Một lập trình viên giàu kinh nghiệm có thể nhận ra rằng một giả thuyết tưởng như hợp lý vẫn cần được kiểm chứng thêm, trong khi AI có xu hướng kết thúc quá trình khi cho rằng đã không còn hướng đi khả thi.

Bản sửa lỗi cuối cùng đã được đưa vào Linux 7.3 và được đánh dấu để chuyển ngược về các nhánh Linux ổn định. Sự việc vì thế không phải câu chuyện AI đánh bại hay thay thế Linus Torvalds, mà cho thấy một mô hình hợp tác thực tế hơn giữa con người và AI trong phát triển phần mềm. AI có thể đảm nhận phần lớn công việc lặp lại, xử lý dữ liệu và hỗ trợ thử nghiệm ở quy mô lớn, nhưng việc nghi ngờ kết quả, lựa chọn hướng điều tra và quyết định khi nào không được phép bỏ cuộc vẫn là vai trò khó thay thế của con người.

#Linux #Torvalds #AI #sửa lỗi #phần mềm #gỡ lỗi

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