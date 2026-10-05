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iPhone Duo có gì khiến điện thoại gập Android lo ngại?

iPhone Duo không phải smartphone gập nhẹ hay mạnh nhất, nhưng khả năng phối hợp giữa phần cứng và iOS 27 có thể tạo khác biệt trước các đối thủ Android.

Thiên Trang (th)

Xiaomi 18 Fold và Galaxy Z Fold8 đang sở hữu nhiều lợi thế rõ rệt về thiết kế, đa nhiệm và phần cứng, nhưng theo phân tích của Tom’s Guide, iPhone Duo có một yếu tố khác biệt đáng chú ý: Apple xây dựng phần mềm ngay từ đầu cho thiết kế gập. Đây có thể là điểm giúp mẫu iPhone đầu tiên thuộc phân khúc này tạo dấu ấn dù không dẫn đầu về thông số.

Về phần cứng, iPhone Duo thực tế có không ít điểm phải đánh đổi. Máy nặng 254 g, trong khi Galaxy Z Fold8 nhẹ hơn đáng kể. Các mẫu Android cũng thường cung cấp khả năng đa nhiệm linh hoạt hơn, với nhiều cửa sổ ứng dụng cùng lúc. Xiaomi 18 Fold được đánh giá cao về dung lượng pin, tốc độ sạc và khả năng xử lý nhiều tác vụ. Trong khi đó, iPhone Duo tập trung vào màn hình trong 7,6 inch, khung titan và chuẩn kháng nước, bụi IP68. Apple cũng trang bị bề mặt nano-texture nhằm giảm phản chiếu và giúp hạn chế cảm giác nếp gấp trên màn hình.

iPhone Duo sử dụng iOS 27 được thiết kế để thích ứng với nhiều tư thế mở và cách sử dụng khác nhau.

Khác biệt đáng chú ý nằm ở iOS 27. Apple đã thiết kế lại giao diện để thích ứng với nhiều trạng thái mở khác nhau của iPhone Duo. Dock và các thành phần điều khiển được đưa sang cạnh bên nhằm tận dụng không gian dọc. Khi thay đổi góc gập, giao diện và nội dung có thể tự điều chỉnh theo tư thế thiết bị. Apple đồng thời cung cấp các API mới để nhà phát triển tối ưu ứng dụng cho màn hình gập, thay vì chỉ phóng to giao diện điện thoại thông thường.

Galaxy Z Fold8 và các smartphone gập Android vẫn có lợi thế về trọng lượng và khả năng đa nhiệm.

Một số ứng dụng cũng cho thấy hướng tiếp cận này. Apple cho biết các ứng dụng của hãng được tối ưu cho iPhone Duo, trong khi nhà phát triển bên thứ ba có thể sử dụng bộ công cụ mới để điều chỉnh giao diện. Tom’s Guide dẫn ví dụ Slack với bố cục tận dụng hai phần màn hình, thay vì đơn giản kéo giãn ứng dụng. Netflix cũng nằm trong nhóm ứng dụng được tối ưu cho thiết bị. Những thay đổi này cho thấy Apple đang cố biến màn hình gập thành một phần của trải nghiệm iPhone, thay vì chỉ bổ sung thêm kích thước hiển thị.

Tuy vậy, iPhone Duo chưa thể vượt trội ở mọi khía cạnh. Khả năng đa nhiệm vẫn hạn chế hơn một số điện thoại gập Android, trong khi trọng lượng 254 g và mức giá 1.999 USD khiến thiết bị khó cạnh tranh về tính cơ động hoặc chi phí. Chính vì vậy, lợi thế của iPhone Duo không nằm ở việc sở hữu thông số cao nhất mà ở cách phần cứng và phần mềm được thiết kế đồng bộ. Nếu các nhà phát triển tiếp tục tối ưu ứng dụng cho màn hình gập, hướng tiếp cận này có thể trở thành một trong những yếu tố quan trọng định hình cuộc cạnh tranh giữa iPhone Duo và smartphone gập Android.

#iPhone Duo #Android gập #smartphone gập #iOS 27 #Apple #điện thoại gập

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Điểm trừ lớn nhất của iPhone Duo chính là việc thiếu ống kính tele, khiến khả năng zoom quang học chỉ dừng lại ở mức 2x, thua xa iPhone 18 Pro Max với zoom quang học 8x. Nếu bạn là người yêu thích chụp ảnh cận cảnh, đây chắc chắn là một nhược điểm khó bỏ qua.
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