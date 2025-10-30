Hà Nội

CEO Nvidia dự đoán thợ điện sẽ thành triệu phú thời AI

Số hóa

CEO Nvidia dự đoán thợ điện sẽ thành triệu phú thời AI

CEO Nvidia cho rằng trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, không chỉ kỹ sư phần mềm mà thợ điện, thợ sửa ống nước hay cơ khí mới là thế hệ triệu phú mới của nước Mỹ.

Thiên Trang (TH)
Phát biểu tại Channel 4 News (Anh), CEO Nvidia Jensen Huang nói rằng bằng đại học không còn là con đường duy nhất dẫn đến thành công.
Ông tin rằng các nghề thủ công lành nghề như thợ điện, thợ sửa ống nước và thợ cơ khí sẽ trở thành “mỏ vàng” của thế kỷ 21.
Theo Huang, sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu AI đang tạo ra nhu cầu khổng lồ về nhân lực kỹ thuật trên toàn cầu.
Ông nhấn mạnh rằng nền kinh tế đang cần hàng trăm nghìn người có tay nghề để xây dựng cơ sở hạ tầng cho trí tuệ nhân tạo.
“Thế hệ triệu phú Mỹ tiếp theo sẽ không chỉ đến từ giới công nghệ mà còn từ những người thợ lành nghề”, Huang dự đoán.
Quan điểm của ông nhận được sự đồng tình từ Larry Fink - CEO BlackRock, người cảnh báo Mỹ đang thiếu trầm trọng thợ điện.
Huang khuyến khích giới trẻ theo học trường nghề, vì AI sẽ tạo thêm việc làm chứ không xóa bỏ kỹ năng con người.
Ông kết luận rằng trong thời đại AI, người hiểu máy móc không chỉ là kỹ sư, mà còn là những bàn tay đang lắp đặt và vận hành chúng.
