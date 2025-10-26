Hà Nội

Meta bất ngờ sa thải 600 nhân sự AI, giấc mơ “siêu trí tuệ” lung lay

Số hóa

Meta bất ngờ sa thải 600 nhân sự AI, giấc mơ “siêu trí tuệ” lung lay

Chỉ vài tháng sau khi chi hàng trăm triệu đô để tuyển kỹ sư AI từ OpenAI và Google, Meta lại gây sốc khi cắt giảm 600 nhân sự trong nhóm Superintelligence Labs.

Thiên Trang (TH)
Meta vừa tuyên bố cắt giảm khoảng 600 vị trí trong bộ phận AI Superintelligence Labs, nơi từng được coi là trung tâm phát triển trí tuệ nhân tạo mạnh nhất thế giới.
Động thái này diễn ra chỉ vài tháng sau khi công ty chi hàng trăm triệu USD để “săn” kỹ sư AI hàng đầu từ OpenAI, DeepMind và Apple.
Theo Meta, đây là bước điều chỉnh cần thiết sau giai đoạn tuyển dụng ồ ạt khiến nguồn lực bị phân tán, hiệu suất giảm sút và bộ máy trở nên cồng kềnh.
Các nhân sự lương cao được giữ lại trong nhóm chiến lược mới TBD Lab, còn những vị trí chồng chéo bị loại bỏ để tinh gọn hệ thống.
Lãnh đạo Meta cho biết việc tinh giản giúp mỗi kỹ sư “nặng vai” hơn và có ảnh hưởng thực chất hơn đến sản phẩm AI.
Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng Meta đang trả giá cho chiến lược “vét nhân tài bằng mọi giá” trong hai năm qua.
Chi phí nhân sự tăng cao trong khi sản phẩm AI thương mại của hãng vẫn chưa mang lại doanh thu đáng kể.
Giới công nghệ nhìn nhận, cú cắt giảm này không chỉ là sa thải, mà là dấu hiệu Meta bắt đầu tỉnh giấc trong cuộc đua AI tốn kém nhất lịch sử.
