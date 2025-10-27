Thung lũng Silicon “ghen tị” Trung Quốc, khủng hoảng bản sắc công nghệ

Sự trỗi dậy của Trung Quốc trong lĩnh vực AI và sản xuất khiến giới công nghệ Mỹ lo lắng.
Rocket GTS - sản phẩm mới nhất của Brabus giống một chiếc xe đặc biệt được chế tạo riêng hơn là một dự án độ xe, được phát triển dựa trên Mercedes-AMG SL.
Trong một giải đấu vừa diễn ra Chi Pu xuất hiện với outfit thể thao khoe vòng eo trứ danh khiến sân pickleball mất tập trung.
Cuối tháng 10, Pù Luông (Thanh Hóa) rực rỡ trong sắc vàng óng của mùa lúa chín, thu hút du khách đến chiêm ngưỡng “biển vàng” và cung đường chữ S đẹp như tranh.
Sự ra đi của mẫu xe SUV Volkswagen Touareg đánh dấu hồi kết của một kỷ nguyên sau hơn 2 thập kỷ và có thể mở ra thời đại điện hóa mới.
Nỹ y tá Nhật Bản có tên Vanillamii (Ami) khiến nhiều fan mê mệt vì nhan sắc cũng như thân hình chuẩn “waifu Nhật Bản”.
Nga mở rộng đà tiến công, xuyên thủng tuyến phòng thủ của Ukraine tại Novonikolaevka, cửa ngõ Dnipropetrovsk, báo hiệu nguy cơ Pokrovsk sụp đổ.
Gái xinh Yugi Kiều Oanh lại tiếp tục “gây bão” với màn hóa thân vào nhân vật Boa Hancock – một trong những mỹ nhân huyền thoại của bộ truyện One Piece đình đám.
Đám cưới của Á hậu Quỳnh Châu - doanh nhân Phát Nguyễn có sự góp mặt của nhiều gương mặt hoạt động trong showbiz Việt.
Một nhiếp ảnh gia từng ghé thăm Oymyakon, ngôi làng lạnh nhất thế giới ở Nga, và ghi lại những bức ảnh phần nào hé lộ cuộc sống của người dân nơi đây.
MC Khánh Vy đúng chuẩn "con nhà người ta" khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, bảng thành tích học tập "không phải dạng vừa".
Giữa thế giới hào nhoáng của những chiếc Rolls-Royce, Ferrari hay Lamborghini dày đặc trên đường phố Dubai, thật khó tin Nissan Patrol vẫn "sống" bền vững.
Trước kia, hạt thông ở Việt Nam rụng đầy gốc rừng chẳng ai để ý, nhưng nay thông lại trở thành loại hạt “quý như vàng”, được săn lùng khắp thế giới.
"Em Xinh" Phương Ly gần đây đã có màn "lột xác" ngoạn mục khiến cộng đồng mạng không ngừng xôn xao.
Giữa tiết trời se lạnh, duy trì đủ nước là chìa khóa giúp cơ thể khỏe mạnh và làn da mềm mại. Dưới đây là những lựa chọn đồ uống vừa ngon lại bổ.
Trong loạt ảnh mừng sinh nhật tuổi 36, Huyền Baby khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi khoe thần thái cuốn hút cùng sắc vóc đỉnh cao.
Cuối tháng 10, cao nguyên Lâm Đồng bước vào mùa dã quỳ rực rỡ nhất trong năm. Sắc vàng trải khắp triền đồi, hút du khách tìm đến chiêm ngưỡng và check-in.
Đầu tháng 11 là lúc vận may tụ hội, 3 con giáp này không chỉ kiếm được nhiều tiền mà còn xây dựng được nền tảng vững chắc cho tương lai.
Chỉ với vài nguyên liệu quen thuộc, bạn có thể dễ dàng làm món kẹo táo caramel ngọt ngào, bắt mắt để cùng gia đình và các bé vui đón Halloween trọn vẹn.
Nhan sắc hậu sinh nở của Doãn Hải My luôn là chủ đề "gây bão" trên mạng xã hội, bởi cô liên tục chứng minh phong độ đỉnh cao.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mùi khát khao làm được điều mong mỏi từ lâu và cố gắng để tài chính dư dả.