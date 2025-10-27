Hà Nội

Thung lũng Silicon “ghen tị” Trung Quốc, khủng hoảng bản sắc công nghệ

Số hóa

Thung lũng Silicon “ghen tị” Trung Quốc, khủng hoảng bản sắc công nghệ

Sự trỗi dậy của Trung Quốc trong lĩnh vực AI và sản xuất khiến giới công nghệ Mỹ lo lắng.

Thiên Trang (TH)
Theo New York Times, Thung lũng Silicon đang trải qua “China Envy”, cảm giác vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi trước tốc độ phát triển công nghệ của Trung Quốc.
Sự bứt phá của mô hình AI giá rẻ DeepSeek được xem là cú sốc khiến giới công nghệ Mỹ phải nhìn lại chính mình.
Trong khi Mỹ còn mải tranh luận đạo đức và AGI, Trung Quốc lại chọn con đường thực dụng, tập trung vào tốc độ và hiệu quả ứng dụng.
Các tỷ phú như Elon Musk hay Marc Andreessen thừa nhận Trung Quốc đang thể hiện tinh thần dám thử nghiệm từng làm nên huyền thoại Silicon Valley.
Số liệu cho thấy năm 2023, Trung Quốc chi tới 1,8 nghìn tỷ USD cho R&amp;D, gấp đôi Mỹ và chiếm 54% thị trường robot công nghiệp toàn cầu.
Giới phân tích nhận định, “China Envy” phản ánh nỗi lo tụt hậu và mất phương hướng của Mỹ trong cuộc đua công nghệ thế hệ mới.
Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo sức mạnh Trung Quốc cũng có giới hạn, với nợ công, tăng trưởng chậm và bất bình đẳng ngày càng lớn.
Thung lũng Silicon có thể đang ghen tị, nhưng chính sự ghen tị đó, nếu được chuyển hóa thành động lực, có thể giúp nước Mỹ hồi sinh thời kỳ vàng công nghệ trong kỷ nguyên AI.
