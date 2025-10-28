Hà Nội

Nhật Bản tăng tốc phát triển mô hình AI “Made in Japan”

Số hóa

Nhật Bản tăng tốc phát triển mô hình AI “Made in Japan”

Chính phủ Nhật Bản và SoftBank đang hợp lực tạo ra mô hình AI huấn luyện hoàn toàn bằng dữ liệu trong nước, hướng tới chủ quyền công nghệ và bảo mật quốc gia.

Thiên Trang (TH)
Nhật Bản đang đặt mục tiêu xây dựng mô hình AI nội địa nhằm giảm phụ thuộc vào công nghệ từ Mỹ và Trung Quốc.
SoftBank, thông qua công ty con SB Intuitions, đang phát triển mô hình tiếng Nhật “Sarashina” sử dụng hơn 10.000 GPU trên nền tảng DGX SuperPOD của Nvidia.
Dự án hướng tới việc huấn luyện AI bằng dữ liệu bản địa, phản ánh đúng ngữ cảnh, văn hóa và ngôn ngữ Nhật Bản.
Chính phủ Tokyo cam kết hỗ trợ mạnh mẽ vì đây không chỉ là vấn đề công nghệ mà còn là bảo vệ chủ quyền dữ liệu quốc gia.
Các tập đoàn như Dentsu và SoftBank đã bắt tay phát triển LLM chuyên tạo nội dung quảng cáo bằng tiếng Nhật, tận dụng dữ liệu sáng tạo nội địa.
Tuy nhiên, Nhật Bản phải đối mặt với bài toán lớn về chi phí, quy mô huấn luyện và tình trạng thiếu nhân lực AI chất lượng cao.
Thay vì chạy theo các mô hình khổng lồ như GPT-4, Nhật Bản chọn hướng “vừa đủ lớn để hữu dụng, vừa đủ nhỏ để hiệu quả”.
Nếu thành công, mô hình AI “Made in Japan” sẽ giúp Tokyo dẫn đầu xu hướng AI bản địa hóa, nơi công nghệ nói đúng ngôn ngữ và văn hóa của người dùng.
Mời quý độc giả xem thêm video: Dọn rác AI | Hà Nội 18h00
