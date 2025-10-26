Hà Nội

Vertu tái xuất với siêu phẩm da cá sấu và chip Snapdragon 8 Elite

Số hóa

Vertu tái xuất với siêu phẩm da cá sấu và chip Snapdragon 8 Elite

Từng là biểu tượng xa xỉ của giới thượng lưu, Vertu vừa ra mắt điện thoại Agent Q với thiết kế thủ công từ da cá sấu và trợ lý AI cao cấp.

Thiên Trang (TH)
Vertu Agent Q được giới thiệu tại Harrods (London), đánh dấu màn trở lại ngoạn mục của thương hiệu điện thoại xa xỉ đình đám một thời.
Máy sở hữu màn hình AMOLED 6,02 inch, tần số quét 120 Hz cùng chip Snapdragon 8 Elite “Supreme”, RAM 16 GB và bộ nhớ trong tối đa 1 TB.
Cụm ba camera 50 MP - 50 MP - 64 MP mang lại khả năng chụp ảnh chuyên nghiệp, trong khi camera selfie 32 MP phục vụ nhu cầu cao cấp.
Điểm nhấn của Agent Q là phím Ruby Talk, kết nối tới mạng lưới AIGS với hơn 200 tác nhân AI có thể thực hiện mọi yêu cầu.
Thiết bị còn đi kèm 10 TB lưu trữ đám mây, chip bảo mật riêng và hệ thống loa stereo chuẩn DTS Ultra.
Vertu mô tả sản phẩm là “nghi lễ của xa xỉ” với 320 chi tiết thủ công, da cá sấu, vàng dày và gối gốm cao cấp.
Mẫu máy chỉ được bán độc quyền tại Harrods, coi như “ngôi nhà tinh thần” của Vertu, nơi xa hoa gặp gỡ công nghệ.
Sau nhiều năm im ắng, Agent Q chứng minh Vertu vẫn biết cách khiến thế giới công nghệ phải ngước nhìn bằng đẳng cấp riêng biệt.
