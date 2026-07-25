CEO mới của Apple sắp tạo dấu ấn với cuộc đại tu Mac

Apple được cho là đang bước vào một trong những chu kỳ nâng cấp máy Mac lớn nhất kể từ khi chuyển sang Apple Silicon. Theo nhiều nguồn tin rò rỉ, gần như toàn bộ danh mục Mac sẽ lần lượt được làm mới từ cuối năm nay đến năm 2027, trải dài từ MacBook Air, MacBook Pro, iMac cho đến Mac mini và Mac Studio. Điều đặc biệt là lộ trình này diễn ra đúng thời điểm hãng chuẩn bị chuyển giao vị trí điều hành cao nhất, khi John Ternus chính thức kế nhiệm Tim Cook từ ngày 1/9. Vì vậy, dù phần lớn dự án đã được phát triển từ trước, đây vẫn được xem là dấu ấn phần cứng đầu tiên dưới thời vị CEO mới của Apple.

John Ternus được kỳ vọng sẽ mở đầu nhiệm kỳ CEO bằng cuộc đại tu quy mô lớn của dòng máy Mac.

Khác với Tim Cook - người nổi tiếng với khả năng quản trị chuỗi cung ứng và vận hành doanh nghiệp - John Ternus là một kỹ sư phần cứng kỳ cựu. Ông gia nhập Apple từ năm 2001, từng tham gia phát triển nhiều thế hệ iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods và đặc biệt là quá trình chuyển đổi Mac từ chip Intel sang Apple Silicon. Chính nền tảng kỹ thuật này khiến giới công nghệ kỳ vọng Apple sẽ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phần cứng trong giai đoạn tới. Theo lộ trình bị rò rỉ, những sản phẩm đầu tiên xuất hiện sau khi Ternus nhậm chức sẽ là MacBook Pro 14 inch dùng chip M6 và thế hệ iMac mới. Dù chưa thay đổi mạnh về thiết kế, đây được xem là bước khởi động cho chuỗi khoảng 11 mẫu Mac mới dự kiến ra mắt trong vòng hai năm, tạo nền tảng cho chiến lược phát triển dài hạn.

Điểm nhấn lớn nhất nhiều khả năng sẽ thuộc về MacBook Pro thế hệ mới. Các nguồn tin cho biết Apple đang chuẩn bị một cuộc "lột xác" đáng kể với màn hình OLED và hỗ trợ cảm ứng - hai thay đổi vốn được người dùng mong đợi trong nhiều năm. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là lần đầu tiên MacBook sở hữu màn hình OLED, mang lại độ tương phản cao, màu sắc sống động và khả năng hiển thị tốt hơn, đồng thời cũng đánh dấu sự thay đổi trong triết lý thiết kế vốn tách biệt khá rõ giữa MacBook và iPad. Bên cạnh đó, Apple được cho là đang điều chỉnh chiến lược chip xử lý khi có thể bỏ qua M6 Pro và M6 Max để chuyển thẳng sang M7 Pro và M7 Max ở các thế hệ kế tiếp. Điều này cho thấy hãng đang tính toán lại chu kỳ nâng cấp nhằm tối ưu hiệu năng cũng như phục vụ các tác vụ AI ngày càng phức tạp.

MacBook Pro OLED cảm ứng được xem là thay đổi lớn nhất của dòng Mac trong nhiều năm qua.

Không chỉ tập trung vào phân khúc cao cấp, Apple cũng được cho là tiếp tục mở rộng dải sản phẩm phổ thông. MacBook Air 13 inch và 15 inch sẽ được cập nhật với chip mới trong khi vẫn giữ thiết kế quen thuộc, còn phiên bản sử dụng màn hình OLED có thể phải chờ thêm vài năm nữa. MacBook Neo - mẫu laptop giá thấp mới xuất hiện gần đây - cũng nằm trong kế hoạch nâng cấp với chip A19 Pro, dung lượng bộ nhớ lớn hơn và nhiều tùy chọn màu sắc hơn để tăng sức cạnh tranh. Trong khi đó, iMac OLED cũng được xem là mục tiêu dài hạn nhằm mở rộng công nghệ màn hình mới sang nhiều dòng sản phẩm sau iPhone và iPad Pro. Cách tiếp cận này cho thấy Apple không chỉ hướng đến nhóm khách hàng chuyên nghiệp mà còn muốn mở rộng thị phần ở phân khúc phổ thông, đồng thời giữ khoảng cách rõ rệt giữa các dòng Mac.

Ở nhóm máy tính để bàn, Mac mini và Mac Studio được dự báo sẽ hưởng lợi lớn từ làn sóng AI đang bùng nổ. Các phiên bản mới nhiều khả năng sẽ sử dụng chip M5 Pro, M6 hoặc M5 Ultra, kết hợp bộ nhớ hợp nhất dung lượng lớn để phục vụ nhu cầu phát triển mô hình AI và xử lý khối lượng công việc nặng. Thực tế, những dòng máy này đang được nhiều lập trình viên và doanh nghiệp lựa chọn nhờ khả năng vận hành ổn định trong thiết kế nhỏ gọn. Nhu cầu tăng nhanh cũng được cho là khiến một số cấu hình Mac mini và Mac Studio hiện nay rơi vào tình trạng khan hàng. Dù vậy, giới quan sát cho rằng việc thiếu chip nhớ và áp lực nguồn cung có thể ảnh hưởng đến tiến độ ra mắt của một số sản phẩm trong kế hoạch.

Dĩ nhiên, Apple vẫn chưa xác nhận bất kỳ thông tin nào liên quan đến lộ trình sản phẩm. Tuy nhiên, nếu các kế hoạch hiện tại được triển khai đúng tiến độ, cuộc đại tu dòng Mac sẽ trở thành cột mốc quan trọng, đánh dấu sự chuyển giao giữa hai thế hệ lãnh đạo. Tim Cook để lại nền tảng Apple Silicon cùng hệ sinh thái phần cứng vững chắc, còn John Ternus sẽ phải chứng minh rằng một CEO xuất thân từ kỹ thuật có thể tạo ra những bước đột phá mới trong kỷ nguyên AI. Những chiếc Mac dùng chip M6, M7 cùng các công nghệ như OLED hay màn hình cảm ứng có thể chính là câu trả lời đầu tiên cho kỳ vọng đó.