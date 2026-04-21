Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tân CEO Apple là ai mà ít người biết tên

Số hóa - Xe

Sau khi Tim Cook rời ghế CEO, John Ternus sẽ dẫn dắt Apple. Dù đứng sau hàng loạt sản phẩm đình đám, cái tên này vẫn xa lạ với nhiều người dùng iPhone.

Thiên Trang (TH)
Sau gần 15 năm lãnh đạo Apple, Tim Cook sẽ chính thức rời vị trí CEO, khép lại giai đoạn tăng trưởng đưa công ty lên mức định giá khoảng 4.000 tỷ USD.
Người kế nhiệm là John Ternus, một lãnh đạo kỳ cựu gắn bó hơn 20 năm với Apple nhưng lại gần như vô danh với phần lớn người dùng phổ thông.
Gia nhập Apple từ năm 2001 với vai trò kỹ sư, ông Ternus hiện là Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng, trực tiếp dẫn dắt phát triển các dòng sản phẩm chủ lực như iPhone, iPad, Mac và AirPods.
Dù ít xuất hiện trước truyền thông, dấu ấn của ông hiện diện trong gần như toàn bộ hệ sinh thái Apple, đặc biệt là quá trình chuyển sang chip tự thiết kế giúp hãng kiểm soát hiệu năng và tối ưu trải nghiệm.
Tinh thần cầu toàn của ông Ternus được thể hiện qua những chi tiết nhỏ nhất, như câu chuyện yêu cầu nhà cung cấp điều chỉnh số rãnh vít trên màn hình Cinema Display, phản ánh triết lý thiết kế từng được Steve Jobs đặt nền móng.
Trước khi gia nhập Apple, ông từng làm việc tại Virtual Research Systems, nơi giúp ông tích lũy kinh nghiệm về công nghệ hiển thị và giao diện người - máy, nền tảng quan trọng cho các sản phẩm hiện đại như thiết bị thực tế ảo.
Việc một lãnh đạo xuất thân kỹ thuật như ông Ternus lên nắm quyền được xem là tín hiệu Apple sẽ tập trung mạnh hơn vào đổi mới sản phẩm, trong bối cảnh hãng cần tìm kiếm “cú hích” tiếp theo sau iPhone và cạnh tranh trong lĩnh vực AI.
Tuy nhiên, thách thức dành cho tân CEO không nhỏ khi ông phải kế thừa di sản của Tim Cook và đồng thời dẫn dắt Apple bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều biến động của thị trường công nghệ toàn cầu.
#Apple #CEO #John Ternus #công nghệ #iPhone #đổi mới

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT