Mở quan tài lăng mộ cổ, công nhân chết lặng vì thứ còn sót lại

Không phải vàng bạc hay cổ vật, thứ duy nhất còn lại trong quan tài cổ là một hộp sọ, mở ra câu hỏi lớn về những gì đã xảy ra với thi thể hàng trăm năm trước.

Thiên Đăng (Theo Sohu)

Tại một công trường xây dựng ở Bắc Kinh (Trung Quốc), một công nhân đã tình cờ phát hiện một lăng mộ cổ đầy bí ẩn. Theo lời kể, khi mở quan tài, anh bàng hoàng nhận ra bên trong chỉ còn lại một hộp sọ, trong khi toàn bộ phần còn lại của thi thể đã biến mất. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến anh không khỏi rùng mình.

Ngay sau đó, người công nhân đã báo cáo sự việc cho quản lý dự án. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, phía quản lý nhanh chóng thông tin đến cơ quan bảo tồn di tích văn hóa địa phương. Chỉ ít lâu sau, một nhóm chuyên gia khảo cổ đã có mặt tại hiện trường với đầy đủ thiết bị, tiến hành kiểm tra và khai quật lăng mộ một cách cẩn trọng.

anh-chup-man-hinh-2026-04-12-074611.png
Ảnh: @Sohu.

Ngay khi bước vào lăng mộ, các chuyên gia đã choáng ngợp trước sự xa hoa của nó. Bên trong, vàng bạc lấp lánh, ngọc bích và đá quý tỏa sáng với vẻ đẹp cổ kính, lụa và đồ dệt kim được xếp gọn gàng, cùng với vô số di vật văn hóa và đồ cổ được trưng bày. Ngay cả quan tài và giường cũng được chạm khắc tinh xảo từ gỗ Phoebe zhennan, làm nổi bật địa vị đặc biệt của người quá cố.

anh-chup-man-hinh-2026-04-12-074621.png
Ảnh: @Sohu.

Trong quá trình khai quật, các chuyên gia đã phát hiện hai bảo vật quốc gia: một thanh kiếm thời nhà Tần và một chiếc gối vàng thời nhà Tống. Điều này gần như thuyết phục họ rằng, lăng mộ thuộc về một thành viên hoàng tộc, thậm chí có thể là một hoàng đế.

Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu thêm, họ đã phát hiện một dòng chữ khắc rõ ràng ghi "Lăng mộ của Lý Liên Ân" - hóa ra đây không phải là lăng mộ của hoàng đế, mà là nơi an nghỉ cuối cùng của Lý Liên Ân, một thái giám quyền lực vào cuối triều đại nhà Thanh.

Tuy không tráng lệ như các lăng mộ hoàng gia, nhưng lăng mộ của Lý Liên Ân vẫn khiến người ta kinh ngạc.

anh-chup-man-hinh-2026-04-12-074525.png
Ảnh: @Sohu.

Lý Liên Ân, một thái giám quyền lực từng phục vụ Thái hậu Từ Hi nhiều năm, là thái giám quyền lực cuối cùng trong lịch sử triều đại nhà Thanh. Ông phục vụ cho Từ Hi suốt 43 năm và được bà hết mực sủng ái. Sau khi Lý Liên Ân qua đời, Từ Hi đã cho làm lễ tang long trọng, biến lăng mộ của ông trở thành công trình được xây dựng công phu nhất trong số các thái giám triều Thanh.

Tuy nhiên, tại sao chỉ tìm thấy đầu của ông ta trong quan tài? Điều này làm dấy lên nghi vấn Lý Liên Ân không chết vì nguyên nhân tự nhiên.

Kho tri thức

Bí ẩn nơi chôn cất 2.500 năm tuổi chứa gần 90 bộ hài cốt trẻ em

Khi khai quật tại thành phố cổ Azekah của Israel, các nhà khảo cổ đã phát hiện địa điểm chôn cất tập thể khoảng 2.500 tuổi chứa hài cốt của khoảng 89 trẻ em.

Các nhà khảo cổ phát hiện ra một bể chứa nước cổ xưa từng được nhiều nền văn minh sử dụng trong nhiều thế kỷ trong quá trình khai quật tại thành phố cổ Azekah của Israel. Tại đây, họ có khám phá bất ngờ và rùng rợn. Đó là hàng chục bộ hài cốt của trẻ sơ sinh và trẻ em được chôn cất cùng địa điểm vào khoảng 2.500 năm trước.

Kho tri thức

Sự thật rùng mình trong lăng mộ cổ

Lăng mộ cổ lớn nhất thế giới đã được khai quật ở Hồ Bắc (Trung Quốc), chứa 22 thi hài phụ nữ với những vết thương kinh hoàng, sự thật đằng sau đó thật đau lòng.

Vừa qua, lăng mộ cổ ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đã trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu do quy mô khổng lồ và sự phong phú của các hiện vật được khai quật.

anh-chup-man-hinh-2026-04-11-083143.png
Ảnh: @Sohu.
Kho tri thức

Phát hiện tượng đá nhạc công thời Bắc Tống ở Trung Quốc

Bốn bức tượng đá mô tả các nhạc công biểu diễn điệu múa dân gian Dương Tử được khai quật hé lộ sự thật bất ngờ.

Mới đây, một nhóm bốn bức tượng đá mô tả các nhạc công biểu diễn điệu múa Dương Tử và trống eo đã được phát hiện trong một hang động ở thành phố Diêm An, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc). Các bức tượng, được làm bằng đá sa thạch đỏ.

Bức tượng đầu tiên đứng thẳng với búi tóc cao, khuôn mặt bị hư hại. Ông mặc một chiếc áo choàng dài để lộ cánh tay phải và quần đùi bó sát. Một chiếc trống nhỏ treo chéo ở eo. Tay phải giơ lên, các ngón tay chụm lại, lòng bàn tay hướng ra ngoài, trong khi tay trái buông thõng tự nhiên, các ngón tay chụm lại, lòng bàn tay hướng vào trong, như thể đang đánh trống.

