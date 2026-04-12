Mở quan tài lăng mộ cổ, công nhân chết lặng vì thứ còn sót lại

Không phải vàng bạc hay cổ vật, thứ duy nhất còn lại trong quan tài cổ là một hộp sọ, mở ra câu hỏi lớn về những gì đã xảy ra với thi thể hàng trăm năm trước.

Tại một công trường xây dựng ở Bắc Kinh (Trung Quốc), một công nhân đã tình cờ phát hiện một lăng mộ cổ đầy bí ẩn. Theo lời kể, khi mở quan tài, anh bàng hoàng nhận ra bên trong chỉ còn lại một hộp sọ, trong khi toàn bộ phần còn lại của thi thể đã biến mất. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến anh không khỏi rùng mình.

Ngay sau đó, người công nhân đã báo cáo sự việc cho quản lý dự án. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, phía quản lý nhanh chóng thông tin đến cơ quan bảo tồn di tích văn hóa địa phương. Chỉ ít lâu sau, một nhóm chuyên gia khảo cổ đã có mặt tại hiện trường với đầy đủ thiết bị, tiến hành kiểm tra và khai quật lăng mộ một cách cẩn trọng.

Ngay khi bước vào lăng mộ, các chuyên gia đã choáng ngợp trước sự xa hoa của nó. Bên trong, vàng bạc lấp lánh, ngọc bích và đá quý tỏa sáng với vẻ đẹp cổ kính, lụa và đồ dệt kim được xếp gọn gàng, cùng với vô số di vật văn hóa và đồ cổ được trưng bày. Ngay cả quan tài và giường cũng được chạm khắc tinh xảo từ gỗ Phoebe zhennan, làm nổi bật địa vị đặc biệt của người quá cố.

Trong quá trình khai quật, các chuyên gia đã phát hiện hai bảo vật quốc gia: một thanh kiếm thời nhà Tần và một chiếc gối vàng thời nhà Tống. Điều này gần như thuyết phục họ rằng, lăng mộ thuộc về một thành viên hoàng tộc, thậm chí có thể là một hoàng đế.

Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu thêm, họ đã phát hiện một dòng chữ khắc rõ ràng ghi "Lăng mộ của Lý Liên Ân" - hóa ra đây không phải là lăng mộ của hoàng đế, mà là nơi an nghỉ cuối cùng của Lý Liên Ân, một thái giám quyền lực vào cuối triều đại nhà Thanh.

Tuy không tráng lệ như các lăng mộ hoàng gia, nhưng lăng mộ của Lý Liên Ân vẫn khiến người ta kinh ngạc.

Lý Liên Ân, một thái giám quyền lực từng phục vụ Thái hậu Từ Hi nhiều năm, là thái giám quyền lực cuối cùng trong lịch sử triều đại nhà Thanh. Ông phục vụ cho Từ Hi suốt 43 năm và được bà hết mực sủng ái. Sau khi Lý Liên Ân qua đời, Từ Hi đã cho làm lễ tang long trọng, biến lăng mộ của ông trở thành công trình được xây dựng công phu nhất trong số các thái giám triều Thanh.

Tuy nhiên, tại sao chỉ tìm thấy đầu của ông ta trong quan tài? Điều này làm dấy lên nghi vấn Lý Liên Ân không chết vì nguyên nhân tự nhiên.