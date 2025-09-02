Cập nhật lịch bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9 ở Hà Nội và các tỉnh thành

Hà Nội và các tỉnh, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa vào tối nay (2/9) chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Hà Nội

Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại 6 địa điểm. Trong đó, 2 điểm bắn tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật đặt tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, trước trụ sở Báo Hà Nội Mới và trước Bưu điện Hà Nội.

Ảnh minh họa.

4 điểm còn lại được triển khai tại Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng); Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia (phường Nam Từ Liêm); Vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ) và hồ Văn Quán (phường Hà Đông). Mỗi trận địa sẽ huy động khoảng 600 quả pháo tầm cao và 90 giàn pháo tầm thấp, trình diễn trong 15 phút, từ 21h đến 21h15 ngày 2/9/2025.

TP HCM

TP HCM có 4 điểm bắn pháo hoa gồm 3 trận địa tầm cao và 1 trận địa tầm thấp. Trong đó, các điểm bắn tầm cao dự kiến diễn ra tại: Khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh); Khu trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương); Quảng trường Trung tâm Bãi Sau (phường Vũng Tàu). Điểm bắn tầm thấp duy nhất được bố trí tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới). Thời lượng trình diễn pháo hoa tại TP HCM sẽ kéo dài 15 phút, bắt đầu từ 21h.

Hưng Yên

Tại Hưng Yên, chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ diễn ra từ 20h - 21h ngày 2/9 tại khu vực Quảng trường Nguyễn Văn Linh, phường Phố Hiến và Công viên Kỳ Bá, phường Trần Lãm.

Hải Phòng

Tại Hải Phòng, chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh sẽ diễn ra tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa xứ Đông vào tối ngày 2/9. Hải Phòng cũng tổ chức bắn pháo hoa trong Chương trình tại Quảng trường Nhà hát Thành phố và Quảng trường Trung tâm Văn hóa xứ Đông vào tối 2/9.

Ninh Bình

Màn trình diễn pháo hoa tầm cao do tỉnh Ninh Bình phối hợp với Tập đoàn Sun Group kéo dài 15 phút, diễn ra vào lúc 22h ngày 2/9 tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, ngay sau chương trình nghệ thuật chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của tỉnh Ninh Bình.

Bắc Ninh

Theo kế hoạch, 2 địa điểm bắn pháo hoa gồm: Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang và Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, phường Vũ Ninh.

Dự kiến tại mỗi điểm sẽ bắn 1.000 quả pháo hoa nổ tầm cao kết hợp 60 giàn pháo hoa nổ tầm thấp cùng nhiều hiệu ứng đặc sắc, hứa hẹn mang đến màn trình diễn rực rỡ, tạo không khí phấn khởi, tự hào trong ngày Quốc khánh.

Thanh Hóa

Tối nay, chương trình nghệ thuật có chủ đề “Thanh Hóa - Tự hào cùng đất nước” sẽ bắt đầu từ 20h, tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành. Sau chương trình nghệ thuật, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa chủ trì tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp với thời lượng 15 phút, bắt đầu từ 21h30 đến 21h45.

Quảng Trị

Quảng Trị bắt đầu bắn pháo hoa tại 2 điểm: Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Đồng Hới) và Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh (phường Nam Đông Hà) sau chương trình nghệ thuật “Quảng Trị – Hội tụ và tỏa sáng” vào lúc 21h50 tối nay.

Gia Lai

Tỉnh Gia Lai tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm cao tại Quảng trường Đại đoàn kết (phường Pleiku) vào lúc 21h30 ngày 2/9, ngay sau Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Khánh Hòa

Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng và bắn pháo hoa tầm thấp sẽ được tổ chức tại 2 điểm Quảng trường 2/4 phường Nha Trang và Quảng trường 16/4 phường Đông Hải. Thời gian bắn pháo hoa từ 21h ngày 2/9/2025 sau chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ khán giả địa phương và du khách tại Nha Trang, pháo hoa được bắn kéo dài 15 phút, số lượng dự dự kiến 150 giàn/một điểm.

Cần Thơ

TP. Cần Thơ dự kiến tổ chức bắn pháo hoa vào lúc 21h30 ngày 2/9 tại 3 địa điểm: Công viên Tây Đô, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ: Bắn pháo hoa tầm cao; Công viên Xà No, phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ: Bắn pháo hoa tầm thấp; khu đô thị 5A, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ: Bắn pháo hoa tầm thấp.

An Giang

UBND tỉnh An Giang sẽ tổ chức 2 điểm bắn pháo hoa tầm thấp chào mừng Quốc khánh 2/9 tại phường Rạch Giá và đặc khu Phú Quốc.

Đồng Nai

Đồng Nai sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt, biểu diễn lân - sư - rồng và bắn pháo hoa chào mừng vào tối 2/9 và bắn pháo hoa nghệ thuật tại công viên Quảng trường tỉnh (phường Tân Triều) và hồ Suối Cam (phường Bình Phước).

Tây Ninh

UBND tỉnh Tây Ninh sẽ bắn pháo hoa vào lúc 21 giờ tối nay tại khu vực trung tâm của 2 phường Long An và Tân Ninh để thuận lợi cho người dân theo dõi. Dự kiến sẽ có 120 giàn pháo hoa tầm thấp với thời lượng 15 phút mỗi điểm.

Cà Mau

Cà Mau tổ chức bắn pháo hoa tại quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên và quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 2/9.