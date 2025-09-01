Hạn chế xe cá nhân, nhiều tuyến đường TP HCM tạm cấm tối 2/9

Để phục vụ chương trình bắn pháo hoa 80 năm Quốc khánh, TP HCM sẽ cấm lưu thông nhiều tuyến đường trung tâm, cảnh sát giao thông công bố lộ trình thay thế.

TP HCM sẽ tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao vào tối 2/9 nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Các điểm bắn gồm khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu Trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường trung tâm Bãi Sau (phường Vũng Tàu). Chương trình diễn ra từ 21h đến 21h15 phút.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP HCM thông báo kế hoạch phân luồng, hạn chế và cấm lưu thông nhiều tuyến đường trong thời gian tổ chức.

Ảnh minh họa.

Tại khu vực trung tâm TP HCM, từ 19h30 ngày 2/9 đến 0h30 ngày 3/9, lực lượng chức năng sẽ cấm các loại phương tiện lưu thông vào hàng loạt tuyến đường như: Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng, Võ Văn Kiệt, Hàm Nghi, Hải Triều, Nguyễn Công Trứ, Huỳnh Thúc Kháng, Tôn Thất Thiệp, Mạc Thị Bưởi, Hai Bà Trưng, Hồ Tùng Mậu, Tôn Thất Đạm cùng nhiều tuyến đường xung quanh vòng xoay Công trường Mê Linh.

Các lộ trình thay thế được bố trí qua Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Thị Minh Khai, Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ngoài ra, người dân không được dừng, đỗ và tụ tập xem pháo hoa trên các cầu Thủ Thiêm, Phú Mỹ, Calmette, Ông Lãnh, Bình Triệu, Sài Gòn, Bình Lợi, cầu Mống, cầu vượt Hàng Xanh, cầu vượt Gò Dưa, cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, cầu Kênh Thanh Đa, cầu Rạch Chiếc.

Tại phường Bình Dương, từ 18 giờ ngày 2/9, các tuyến đường Hùng Vương, Lê Lợi và Huỳnh Thúc Kháng sẽ tạm cấm lưu thông cho đến khi kết thúc chương trình. Lộ trình thay thế được điều chỉnh qua Võ Văn Kiệt, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Duẩn, Huỳnh Văn Lũy, Lý Thái Tổ, Nguyễn Văn Linh và Mỹ Phước – Tân Vạn.

Tại phường Vũng Tàu, từ 15 giờ ngày 2/9, các tuyến Thùy Vân, Lê Hồng Phong, Trần Chánh Chiếu, Lê Văn Thọ sẽ bị cấm phương tiện cho đến khi kết thúc bắn pháo hoa. Các hướng đi thay thế được bố trí qua đường Hoàng Hoa Thám, Võ Thị Sáu, vòng xoay Đài Liệt sĩ, Thi Sách để nối Bãi Sau – Bãi Trước.

Lực lượng chức năng đã bố trí hướng dẫn lộ trình thay thế tại các khu vực, tuyến đường đang thi công hoặc bị hạn chế, người dân cần chú ý quan sát hệ thống biển báo và chấp hành theo sự điều tiết của cảnh sát giao thông để đảm bảo di chuyển thuận lợi, an toàn. Ảnh: Công an TP HCM.

Cảnh sát giao thông TP HCM khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua các khu vực cấm, hạn chế cần giảm tốc độ, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và hệ thống báo hiệu. Căn cứ tình hình thực tế, lực lượng sẽ điều chỉnh phân luồng linh hoạt, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Người dân cần lưu ý khi tham gia giao thông dịp 2/9

Phòng Cảnh sát giao thông TP HCM khuyến nghị người dân khi có thông tin, hình ảnh về vụ việc vi phạm, tai nạn, ùn tắc giao thông hoặc cần phản ánh tình hình trật tự an toàn giao thông, tình hình tội phạm trên các tuyến đường có thể liên hệ qua số trực ban 0693 187 521, số đường dây nóng 0326 08 08 08, hộp thư điện tử csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn hoặc trang Zalo Official Account “Phòng Cảnh sát giao thông TP HCM” để được tiếp nhận và xử lý nhanh chóng.