Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Hạn chế xe cá nhân, nhiều tuyến đường TP HCM tạm cấm tối 2/9

Để phục vụ chương trình bắn pháo hoa 80 năm Quốc khánh, TP HCM sẽ cấm lưu thông nhiều tuyến đường trung tâm, cảnh sát giao thông công bố lộ trình thay thế.

Bảo Giang

TP HCM sẽ tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao vào tối 2/9 nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Các điểm bắn gồm khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu Trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường trung tâm Bãi Sau (phường Vũng Tàu). Chương trình diễn ra từ 21h đến 21h15 phút.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP HCM thông báo kế hoạch phân luồng, hạn chế và cấm lưu thông nhiều tuyến đường trong thời gian tổ chức.

kto-br_dscn9783-min.jpg
Ảnh minh họa.

Tại khu vực trung tâm TP HCM, từ 19h30 ngày 2/9 đến 0h30 ngày 3/9, lực lượng chức năng sẽ cấm các loại phương tiện lưu thông vào hàng loạt tuyến đường như: Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng, Võ Văn Kiệt, Hàm Nghi, Hải Triều, Nguyễn Công Trứ, Huỳnh Thúc Kháng, Tôn Thất Thiệp, Mạc Thị Bưởi, Hai Bà Trưng, Hồ Tùng Mậu, Tôn Thất Đạm cùng nhiều tuyến đường xung quanh vòng xoay Công trường Mê Linh.

Các lộ trình thay thế được bố trí qua Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Thị Minh Khai, Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ngoài ra, người dân không được dừng, đỗ và tụ tập xem pháo hoa trên các cầu Thủ Thiêm, Phú Mỹ, Calmette, Ông Lãnh, Bình Triệu, Sài Gòn, Bình Lợi, cầu Mống, cầu vượt Hàng Xanh, cầu vượt Gò Dưa, cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, cầu Kênh Thanh Đa, cầu Rạch Chiếc.

Tại phường Bình Dương, từ 18 giờ ngày 2/9, các tuyến đường Hùng Vương, Lê Lợi và Huỳnh Thúc Kháng sẽ tạm cấm lưu thông cho đến khi kết thúc chương trình. Lộ trình thay thế được điều chỉnh qua Võ Văn Kiệt, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Duẩn, Huỳnh Văn Lũy, Lý Thái Tổ, Nguyễn Văn Linh và Mỹ Phước – Tân Vạn.

Tại phường Vũng Tàu, từ 15 giờ ngày 2/9, các tuyến Thùy Vân, Lê Hồng Phong, Trần Chánh Chiếu, Lê Văn Thọ sẽ bị cấm phương tiện cho đến khi kết thúc bắn pháo hoa. Các hướng đi thay thế được bố trí qua đường Hoàng Hoa Thám, Võ Thị Sáu, vòng xoay Đài Liệt sĩ, Thi Sách để nối Bãi Sau – Bãi Trước.

ca1.jpg
Lực lượng chức năng đã bố trí hướng dẫn lộ trình thay thế tại các khu vực, tuyến đường đang thi công hoặc bị hạn chế, người dân cần chú ý quan sát hệ thống biển báo và chấp hành theo sự điều tiết của cảnh sát giao thông để đảm bảo di chuyển thuận lợi, an toàn. Ảnh: Công an TP HCM.

Cảnh sát giao thông TP HCM khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua các khu vực cấm, hạn chế cần giảm tốc độ, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và hệ thống báo hiệu. Căn cứ tình hình thực tế, lực lượng sẽ điều chỉnh phân luồng linh hoạt, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Người dân cần lưu ý khi tham gia giao thông dịp 2/9

Phòng Cảnh sát giao thông TP HCM khuyến nghị người dân khi có thông tin, hình ảnh về vụ việc vi phạm, tai nạn, ùn tắc giao thông hoặc cần phản ánh tình hình trật tự an toàn giao thông, tình hình tội phạm trên các tuyến đường có thể liên hệ qua số trực ban 0693 187 521, số đường dây nóng 0326 08 08 08, hộp thư điện tử csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn hoặc trang Zalo Official Account “Phòng Cảnh sát giao thông TP HCM” để được tiếp nhận và xử lý nhanh chóng.

#bắn pháo hoa nghệ thuật TPHCM #chương trình pháo hoa Quốc Khánh 2/9 #địa điểm bắn pháo hoa TP HCM #đường phố hạn chế lưu thông TPHCM #an toàn giao thông ngày lễ 2/9 #phân luồng giao thông TP HCM

Bài liên quan

Xã hội

Người dân xếp hàng từ sáng 1/9 trên phố Hàng Cháo chờ xem diễu binh A80

Từ sáng sớm 1/9, nhiều người dân, du khách đã xếp hàng tại phố Hàng Cháo để chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2/9.

giang1.jpg
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, 9h sáng ngày 1/9, nhiều người dân đã tập trung về phố Hàng Cháo (Hà Nội).
giang2.jpg
Ai nấy đều mong có vị trí thuận lợi để chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng trong lễ diễu binh chào mừng Quốc khánh 2/9.
Xem chi tiết

Tri thức Cuộc sống Daily News

Cụ ông 98 tuổi ở Hà Nội đi xem diễu binh, bật khóc trước "món quà" ý nghĩa trong ngày Quốc khánh 2/9

Sau buổi Tổng duyệt diễu binh, diễu hành ngày 30/8, cụ Lê Bình nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều người. Trong ngày kỷ niệm Lễ Quốc khánh 2/9, Ban Tổ chức sẽ bố trí xe đưa đón tận nơi, để cụ được trực tiếp chứng kiến sự kiện trọng đại của đất nước.

Cụ Lê Bình (ở Hoàng Liệt, Hà Nội), người cựu chiến binh 98 tuổi trước đó nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân, cũng như lực chức năng. Hình ảnh cụ Bình với tóc bạc trắng, đi lại khó khăn nhưng có mặt sớm tại khu vực ngã tư Hùng Vương - Hàng Cháo - Nguyễn Thái Học trong ngày 30/8 để theo dõi tổng duyệt diễu binh, diễu hành khiến nhiều người xúc động.

Cụ Bình được bố trí chỗ ngồi ở khu vực ưu tiên, được cơ quan chức năng thiết lập phục vụ cựu chiến binh và người cao tuổi, có y bác sĩ hỗ trợ đo huyết áp, kiểm tra sức khoẻ, con cháu túc trực chăm sóc.

Xem chi tiết

Xã hội

Người dân tập trung đông kín ở nút giao Tràng Thi chờ xem diễu binh A80

Từ 6h sáng ngày 1/9, tại khu vực nút giao Thợ Nhuộm - Tràng Thi - Cửa Nam người dân đã ngồi đông kín chờ xem diễu binh, diễu hành vào sáng 2/9.

1-5498.jpg

Theo ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, dọc tuyến phố Tràng Thi, nơi có khối đi bộ (quân đội, công an, dân quân tự vệ, quân đội nước ngoài) đi qua, người dân đã đến để giữ chỗ từ 2-3h sáng, thậm chí từ tối ngày 31/8.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Nhật ký xúc động của người lính A80

Nhật ký xúc động của người lính A80

Tham gia diễu binh, diễu hành, hàng nghìn người lính đã “vượt nắng, thắng mưa”. Qua dòng nhật ký của họ, có thể cảm nhận niềm tự hào, tinh thần quyết tâm.